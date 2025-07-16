¾åÅÄ¿¸Ìé¡¡¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÁí¤Ê¤á¡×¤¹¤ë¤È´¶¤¸¤¿±Ç²è¤È¤Ï¡¡¡ÖÀ¨¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È²¿ÅÙ¤âÀä»¿
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê55¡Ë¤¬15Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÂÀÅÄ¾åÅÄ¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¤òÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤òËè½µ·ç¤«¤µ¤º»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡£¤³¤ÎÆü¡¢NHK¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼ç±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¤ËÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇÂÀÅÄ¤¬¡Ö²£ÉÍÎ®À±¡¢ÎÉ¤¤Ìò¼Ô¤À¤è¤Ê¡Á¡£¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¤Þ¤À´Ñ¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¾åÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¹ñÊõ¡ÙÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Á¡£À¨¤¤¡×¤È¡¢Æ±¤¸¤¯²£ÉÍ¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡§ÍûÁêÆü¡Ë¤òÇ®¤¯Àä»¿¡£
¡¡¡ÖµÈÂôÎ¼¤¯¤ó¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡£¤¢¤ì¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÁí¤Ê¤á¤À¤Í¡£¤·¤«¤â3»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Á´Á³Ä¹¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¡£¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤è¡×¤È²¿ÅÙ¤â¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÀÅÄ¤Ï¡ÖÁ´°÷Àä»¿¤À¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤³¤È¸À¤¦¡ª¡×¤È¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤Ë¿¨¤ì¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡