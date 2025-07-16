¡ÖTHE ONE¡×ÅìµþÂç²ñ¤Çµ±¤¤¤¿·ª¸¶ºéÂÀÏº¤È¥Ï¥¦¥¨¥Ã¥ÈÆä²»¡Ä²Æ¤Ë¹ï¤ó¤ÀÄ©Àï¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éµ¢¹ñÃæ¤ËÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Ï¥¦¥¨¥Ã¥È [¼Ì¿¿]¡á¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¥ó¥°
¡¡¸½ºß¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥³¥í¥é¥É½£¤Î¥×¥ì¥Ã¥×¥¹¥¯ー¥ë¤Ëºß³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¦¥¨¥Ã¥ÈÆä²»¤¬¡¢²ÆµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤Æµ¢¹ñ¤·¡¢¡ÖTHE ONE¡×ÅìµþÍ½Áª¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¤ÎÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦1on1¤ÎÂç²ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤òÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡¥¯¥©ー¥¿ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÂÐÀï¤·¤¿Áê¼ê¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ë·ª¸¶ºéÂÀÏº¡£·ë²Ì¤Ï13－23¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢»î¹ç½øÈ×¤«¤é¸ß¤¤¤ËÃµ¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ï¥¦¥¨¥Ã¥È¤Ï»ý¤ÁÌ£¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ïー¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÃæÈ×¤Ë¤ÏÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö1²ó¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1ËÜ³°¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤éÁê¼ê¤ËÏ¢Â³¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Î·èÄêÎÏ¤Ë²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ö1on1¤ÏÀÎ¤«¤é¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈ¯¾¡Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¤â¤¦°ì²ó¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼¡¤Ê¤ëµ¡²ñ¤Ø¤Î°ÕÍß¤â¸«¤»¤¿¡£¡Ö½Ð¤À¤·¤¬°¤¤¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î°¤¤ÊÊ¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤«¤éÁ´³«¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼«¤é¤Ë²ÝÂê¤ò²Ý¤·¤Ä¤Ä¡¢Âç²ñ½Ð¾ì¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¢¡½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤ë¤â¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¡Ä·ª¸¶ºéÂÀÏº
¥Ï¥¦¥¨¥Ã¥È¤Ë¾¡Íø¤·¤¿·ª¸¶¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ [¼Ì¿¿]¡áJordan Brand
¡¡¤³¤ÎÅìµþÍ½Áª¤ÇºÇ¤â°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¥×¥ìー¥äー¤Î°ì¿Í¤¬¡¢·ª¸¶ºéÂÀÏº¤À¡£¥¯¥©ー¥¿ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¥Ï¥¦¥¨¥Ã¥ÈÆä²»¤Ë23－13¤Ç¾¡Íø¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ÏÂ¼¾å·ÉÇ·¾ç¤Ë20－15¤È¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÁê¼ê¤Ïº´Æ£Æä¡£Á´¹ñÅª¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤À¤¬¡¢·ª¸¶¤Ï½øÈ×¤«¤é¥êー¥É¤òÃ¥¤¦Å¸³«¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¥µ¥É¥ó¥Ç¥¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤à»àÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¡¢½àÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë·ª¸¶¡£¼Â¤Ïº´Æ£¤È¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¤Ç¤âÂÐÀï·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤â¤ä¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¡¢¹¶¼é¤Î¶î¤±°ú¤¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁê¼ê¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤¤¯¤éÄ´»Ò°¤¯¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë¥·¥åー¥È¤òÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¿¤é¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç2ÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤ê¡¢Áê¼ê¤È¤Î´Ö¹ç¤¤¤ò¸«¶Ë¤á¤ë´ãÎÏ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤ÎÄ´»Ò¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ê¤¬¤éµ÷Î¥´¶¤òÄ´À°¤·¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´ÑµÒ¤âÇ®¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¾¡Éé¶¯¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£½àÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ËËþÂ¤»¤º¡¢¡Ö¡ØTHE ONE¡Ù¤Ï1°Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£Éé¤±¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤¢¤¿¤ê¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
Ê¸¡áÆþ¹¾ÈþµªÍº
¡ÚÆ°²è¡Ûº´Æ£Æävs·ª¸¶ºéÂÀÏº¥Ï¥¤¥é¥¤¥È