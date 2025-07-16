¡¡ºÊ¤À¤Ã¤¿½÷À­¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢7·î16Æü¡¢32ºÐ¤ÎÃË¤¬°¦ÃÎ¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£DV¡á¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¢£º£²ó¤¬8²óÌÜ¤ÎÂáÊá ¤¦¤Á5²ó¤Ï¸µºÊ¤Ø¤ÎDV»ö·ï




¡¡¤¦¤Ä¤à¤­¤Ê¤¬¤é·Ù»¡¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤ê¹þ¤àÃË¡£7·î16Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ËÒÎ¼ÍÆµ¿¼Ô(32)¤Ç¤¹¡£




ËÒÍÆµ¿¼Ô¤Ï2024Ç¯9·î¡¢¼«Âð¤ÇÅö»þ¤ÎºÊ¤À¤Ã¤¿30ºÐ¤Î½÷À­¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»ö·ïÈ¯³Ð¤Î¥­¥Ã¥«¥±¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤«¤é·Ù»¡¤ËÆþ¤Ã¤¿ÄÌÊó¤Ç¤¹¡£¡Ö³°½ý¤Î¤¢¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¡£µÞÀ­¹ÅËì²¼·ì¼ð¤òÇ§¤á¤Æ¼ê½Ñ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß°Õ¼±ÉÔÌÀ¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£

°Õ¼±ÉÔÌÀ¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿½÷À­¤Ï¤½¤Î¸å¡¢°Õ¼±¤Ï²óÉü¤·¤Æ°ìÌ¿¤Ï¼è¤ê¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¥±¥¬¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤«¤é·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢ËÒÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤Ï16Æü¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢º£²ó¤¬8ÅÙÌÜ¤ÎÂáÊá¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£




¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î7²ó¤Î¤¦¤Á¡¢5²ó¤ÏºÊ¤À¤Ã¤¿½÷À­¤ËÂÐ¤¹¤ë½ý³²¤äÉÔÆ±°ÕÀ­¸ò¤È¤¤¤Ã¤¿DV¡á¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë»ö·ï¤Ç¤·¤¿¡£



¢£¸µºÊ¤Ï·Ù»¡¤Ë¡ÖÅ¾¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤Ê¤¼±£¤¹¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤ò¡©




¡¡²¿ÅÙ¤âÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤­¤¿¸µºÊ¤Î½÷À­¡£¤·¤«¤·ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤Î¸å¡¢½÷À­¤Ï·Ù»¡¤Ë¡ÖÅ¾¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Ê¤¼Èï³²¤ò±£¤¹¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£DV¤Ê¤É¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Ï¡¢½÷À­¤¬°ì¼ï¤ÎÀöÇ¾¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£




ÆüËÜÊ¡»ãÂç³Ø¤ÎËöÀ¹·Ä¶µ¼ø¡§
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬DV¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ÈÌ¿´¶¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìò³ä¤ÎÇ§¼±¤À¤Ã¤¿¤ê¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤¤¤¦»öÂÖ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡×

Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ËÒÍÆµ¿¼Ô¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë¤ÎÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù»¡¤ÏÆü¾ïÅª¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£