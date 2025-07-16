Í½Ìó¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°580Éô²°°Ê¾å¤ò¡ÈÂçÎÌÌµÃÇ¥¥ã¥ó¥»¥ë¡É¡ÄÌó1750Ëü±ß¤ÎÈï³²¡¡¸µÎ×¾²¸¡ººµ»»Õ¡¦º´´Ó½ã´õÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤òÂáÊá
16ÆüÄ«¡¢¿·½É·Ù»¡½ð¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤òÂçÎÌ¤ËÍ½Ìó¤¹¤ë¤âÌµÃÇ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¶ÈÌ³¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Åçº¬Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤ÎÎ×¾²¸¡ººµ»»Õ¤À¤Ã¤¿º´´Ó½ã´õÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤Ç¤¹¡£
º´´ÓÍÆµ¿¼Ô¤Ï2024Ç¯12·î¡¢4Æü´Ö¤Ç31²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎµÒ¼¼¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¿ô¡¢¼Â¤Ë258Éô²°¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÍ½Ìó¤òÌµÃÇ¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º´´ÓÍÆµ¿¼Ô¤ÏÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤â325Éô²°¤â¤ÎÍ½Ìó¤òÌµÃÇ¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£
¡Ö¥ä¥Þ¥À¡×¤ä¡Ö¥µ¥¤¥È¥¦¡×¤Ê¤É¤Îµ¶Ì¾¤ÇÈÈ¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌµÃÇ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Î¹ç·×¤Ï580Éô²°°Ê¾å¡¢Èï³²Áí³Û¤ÏÌó1750Ëü±ß¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÂÎ¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤Î¤«Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢º´´ÓÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¥¦¥½¤Î¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤·¤ÆÍ½Ìó¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ó¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£