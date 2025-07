須田景凪の新曲「ラストルック」が本日リリースされた。 ◆「ラストルック」MV 本楽曲は、フジテレビほかにて現在放送中のTVアニメ『暗殺教室』再放送の第2弾オープニングテーマで、強いエネルギーに満ちた歌詞と疾走感が溢れるアップテンポなナンバー。須田景凪は、今回の楽曲に関して「常識を壊さなければ前に進めない、そんな瞬間にふと宿る、全能感のような感覚を音楽にしました」とコメントしている。 ミュージックビデオは、今夜20時に自身の公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。映像ディレクター鈴木一将が監督を務めており、スタイリッシュな教祖をモチーフとした役柄の須田景凪と神に近づく少女、そして無機質な生徒たちの崇拝で構成された映像作品となっている。 鈴木一将監督は「この楽曲を聴いた時、何かが生まれるような”衝動”を感じました。劣等感と全能感の狭間で誕生する新たな存在。ぜひ、ミュージックビデオを通してその衝動を感じてください」とコメントしている。 さらに、来年3月より東京・大阪を巡る<須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER”>の開催が決定した。“GLIMMER=かすかな光”という意味を持つ今回のタイトル。闇の中で希望を見出せるような一筋の光という意味を込めてつけられられている。公式アプリ「yawn」プレミアム会員先行もスタート、7月27日23時59分まで受付中。 「ラストルック」2025.7.16 Digital ReleaseTVアニメ「暗殺教室」再放送 第2弾オープニング・テーマ作詞 / 作曲 / 編曲:須田景凪レーベル:A.S.A.B Streaming & Download:https://keinasuda.lnk.to/lastlook <須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER”>2026年3月15日(日) 大阪:NHK大阪ホールOPEN17:00/START18:00キョードーインフォメーション:0570-200-888(12:00〜17:00 ※土曜・日曜・祝日は除く) 2026年3月29日(日) 東京:Kanadevia HallOPEN17:00/START18:00SOGO TOKYO :03-3405-9999(月〜土 12:00〜13:00 / 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く) ・チケット先行須田景凪公式アプリ「yawn」プレミアム会員先行2025年7月16日(水)19:00〜2025年7月27日(日)23:59Official HP:https://www.tabloid0120.com/ <須田景凪 presents “MINGLE -三面鏡-“>日程:2025年7月26日(土)会場:Zeep Namba (OSAKA)出演:須田景凪, Reol, ChevonOPEN 17:00 / START 18:00問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888 (12:00〜17:00※土日祝休) チケット一般発売中ぴあ:https://w.pia.jp/t/sudakeina-mingle/ローチケ:https://l-tike.com/sudakeina/イープラス:https://eplus.jp/suda-keina/ 関連リンク◆須田景凪 オフィシャルサイト◆須田景凪 オフィシャルX◆須田景凪 オフィシャルInstagram◆須田景凪 オフィシャルYouTubeチャンネル◆須田景凪 オフィシャルTikTok

The post 須田景凪、新曲「ラストルック」MV公開。新ツアー<GLIMMER>開催も決定 first appeared on BARKS.