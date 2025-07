亜沙が6月14日 横浜ReNY betaより<亜沙ソロツアー2025 〜地方巡礼〜>を開催。神奈川、大阪、名古屋、北海道、福岡の5都市を巡った。 ◆ライブ写真 亜沙はボカロP、ソロアーティスト、和楽器バンドのベーシストという3つの顔をもつ。2024年12月に和楽器バンドが活動休止、その後2025年3月にボカロPとして<重音テトが歌って踊る“生演奏ライブ”がやりたい!>をクラウドファンディングで開催。そして今回は、ソロアーティストとして亜沙が、“みんなに会いにいく”ためのツアーを開催した。 どの亜沙の活動についても言えることだが、亜沙の作る楽曲はメロディラインがとてもいい。少しの哀愁をはらみつつ、どんな人にもスッと馴染むようなわかりやすいメロになっていると思う。ボカロとして作る曲も、和楽器バンドに作る曲もそう。そしてそんな楽曲の良さを余すことなくたっぷり味わえるのが、ソロのライブツアーである。 ツアー初日、横浜ReNY beta公演。会場には亜沙の世界観にもぴったりな和服をアレンジした服装をしたファンや、彼のもともとのルーツであるヴィジュアル系バンギャ風のファン、または年配のご夫婦など、老若男女が集っている。こんなに幅広い層がライブハウスに集っているというのも珍しい。……そんな会場に、ドラの音が響き渡った。その音から続くSEに合わせ赤い照明が輝きはじめ、「亜沙ソロツアー地方巡礼、今日は最後までよろしくお願いします!」と言いながら亜沙が登場。今回は、ギタリスト兼マニピュレーターの村田祐一との2人編成だ。 その裏で流れるイントロでもうファンたちは一気に興奮、一曲目から「吉原ラメント」が聴けるなんて。重音テトで発表された亜沙の代表曲だ。オリジナルの重音テトはもちろん、和楽器バンドでも何度も披露されてきた名曲。衣装のスリットから覗く足をお立ち台にかけながら、妖艶な歌詞を歌う亜沙がセクシーだ。ファンはもちろん大盛り上がり。 続いては少しノスタルジックなセクションへ。江戸時代の花魁を描く「吉原ラメント」の舞台である遊郭を、現代から眺める「遊郭跡地」へ。昔に思いを馳せるようなサビメロに、ギターのカッティングが気持ちいい。間奏ではファンも一緒に手振り、手拍子をして一体感が生まれる。続いての「紡縁」も名曲。切なく美しい音に、優美な言葉がのり、曲の世界観に包まれていく。 人気曲「浮気者エンドロール」では、歌詞に描かれる悩める女性そのもののような情感たっぷりな歌声を聴かせ、胸がギュッとなる。そしていろいろな感情を、桜の花のように舞い散らせるように「千本桜」でこのセクションが締めくくられた。スクリーンにも桜吹雪が映し出され、とても綺麗な一幕だった。 ここでMC。曲終わりには会場のあちこちから「かわいいー!」「今日もかわいいー!」の大歓声。亜沙といえばその中性的なスタイルが特徴だが、確かに台湾要素を取り入れた今回の衣装はとってもかわいい。そんなファンの声に「すいませんね、自己肯定感あげてもらって(笑)」と応えつつ、「地方巡礼、一番最初の公演なのでブチ上げまくってブチ上げまくってツアーを周りたいと思っています」と宣言した。 今度のセクションは、情緒的だった。ピンクと青の照明に彩られて久しぶりに披露されたミドルナンバー「魔王」はジャジーな雰囲気で、「木漏れ日メロウ」もリズムが特徴的で優しい手触り。流れるようなサビに身を委ねる。 と、ここで始まったのはインストセッション。渋めな村田祐一のギターフレーズに、亜沙の歪むロックなベースが対峙する。かわいいビジュアルにうっかり惑わされていたが、ベースを弾く亜沙の力強いその手に思わずドキッとしてしまう。そんな魅力的なベーシストとしての姿を見せておいて、「道玄坂ネオンアパート」に繋げるのもにくい。まるで翻弄されてしまっているようだ。 フロアからは「エローい!」という声が飛びつつ、ここで一旦お楽しみタイム。「道玄坂ネオンアパート」でマイクにぶつかってしまったというアクシデントを報告しつつ、こういうのがないとバンドマンとしては満足できないと、生のライブを楽しんでいる様子の亜沙。そして、「セットリスト考えるのめんどかったからサイコロに委ねることにした」コーナーが始まる。ライトノベルのようなコーナータイトルだが、その名の通り、サイコロを振って、みんなの前で次に演奏する曲を決めるのだ。 サイコロの1〜6の出目が「未来ページ」「天上ルーパー」「桜の歌が流れる頃に」「切望フェイクスター」「労働者のバラッド」「明正ロマン」に割り振られることが発表されると、それぞれの曲に観客が「おぉ〜」と歓声を上げる。どうやらどの曲もナイスセレクトのよう。そして亜沙が投げたサイコロは、「桜の歌が流れる頃に」を示した。 亜沙が網走刑務所観光のお土産として買ってきたという「冤罪」と書かれたTシャツを着たローディー・イトが亜沙のベースを弾き、亜沙はハンドマイクでお立ち台に立つ。こういう亜沙も新鮮でいい。「桜の歌が流れる頃に」はとても綺麗な曲で、スクリーンに映る桜の花の映像も相まってエモーショナルな気分に。 そしてMCで「和楽器バンドが活休したことで、地方に行く機会が減ってしまう。去年、独壇場というアコースティックギターとアコースティックベースだけを持って一人で回るツアーをやったんですが、そのときにも“会いに行くって大切だな”と思ったので、できる限りは会いに行こうということで今回のツアーを回っています」と思いを語る。照れ隠しのようにしていつもあまり本音を語りたがらない亜沙だけど、こうして“会いに行く”と決めたことに大きな愛があることは、みんなに伝わっているはずだ。 そしてそんな愛を感じながら、「Moonwalker-月の踊り手-」へ。青い照明の中、スクリーンに映し出される夜の月と海の前に、ハンドマイクだけを持った亜沙が立って歌う。スタイリッシュで広がりのあるこの曲にあわせ、ファンも縦ノリのリズムで手を掲げ、会場全体が神秘的な雰囲気に包み込まれていく。 いよいよライブもラストスパートだ。ガラリと雰囲気を変え、ロックロンロール風味の「幻想リアクション」でスラップベースも披露すれば、ファンに声を出せと煽り、熱狂が生まれる。曲終わり亜沙は「ライブハウスは原点」と息を上げながら語り、充実した表情を見せる。そんな亜沙が「最後の曲です」と次の曲に行こうとするのに、「かわいい」「かわいいからだめ」「かわいすぎるからやだ」と引き留めるファンたち。他のアーティストライブでも「かわいいからだめ」というのはなかなか聞かない。みんなに愛されているんだなと実感。 そんなファンたちを「はい、みなさんが静かになるまでに10秒かかりました」とユーモアたっぷりにいなし、さらには「わかってると思うけどアンコールあるから! 次の曲やらせてくれよ(笑)!」と曲入りに。こんなにゆるいラスト一曲は、なかなかない。「和楽器バンドと差別化した結果ですよ。たくさんのスタッフさんとメンバーで色々考えて動くのが和楽器バンド、“うーんじゃあノリで!”ってなるのが亜沙ソロです」と言いつつも、みんな笑顔なのでこれはこれで大正解。 と、ついにラスト一曲「To be continued」がドロップされた。亜沙のアーティストとしての想いがたっぷり込められたようなこの曲。《何者にもなれないまま》《何が今できるのだろう》ともがきながらも《全てを出し切って死にたい / 今この場所で》《あなたに届けたい》──メッセージをしっかりと受け止めて、宣言通りのアンコールへ。 アンコール一曲目は「黄昏昭和の駅前で」。「吉原ラメント」ともリンクする、亜沙ソロにとって大切な一曲だ。亜沙は「和楽器バンドが活休して、これからどうやって活動していこうかと考えたときに、やっぱり原点は重音テト。今後どうやって音楽を作っていこうかと考えたときに、もう一度、重音テトという存在と頑張っていこうと考えていたところでした。でもこうして応援してくれるみなさんがいるから、歌ってベースを弾くという活動ももちろん続けていこうと思っている」と語った。 そして、これからの自分への強い意思を込めて、と「花街暗中膝栗毛」を披露。重音テトの声も入っていて、そしてもちろんベースを弾いて歌う亜沙。そしてメロディも歌詞も雰囲気も“亜沙っぽい”曲だ。先ほどの言葉通りの一曲に、これからのアーティスト活動への覚悟も感じられて、とても良いライブの締めくくりとなった。 この公演から始まったツアーは、7月12日に福岡で終幕。今回のライブレポートは初日公演だが、それでも充分に亜沙ソロを満喫することができた。きっとファイナルではもっといい景色が生まれているのだろう。 いい歌と演奏に、アットホームな雰囲気。何より亜沙が楽しそうで、ファンもつられるようにずっと笑顔なところ。それがいい。こうやって、これからも亜沙ソロは続いていくんだろうなと、確信したライブだった。 取材・文◎服部容子写真◎Kugino Takahiro

The post 【ライブレポート】亜沙、地方巡礼ソロツアーでみせた“これから” first appeared on BARKS.