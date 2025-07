岡崎体育の新曲「Suffer」が7月2日の配信リリースに続いて、9月10日にシングルCDとして発売されることが決定した。同楽曲は7月クールTVアニメ『まったく最近の探偵ときたら』オープニング主題歌として起用されているものだ。 新曲「Suffer」は演奏と編曲にdustboxが参加したほか、先ごろ公開されたミュージックビデオは岡崎体育の盟友にして公式ライバルのヤバイTシャツ屋さんのボーカル&ギターであり、映像作家として岡崎体育の代表的なミュージックビデオの数々を手掛けてきた寿司くん(こやまたくや)が務めた。 岡崎体育のシングルCDとしては2023年リリースの「Knock Out」以来。CDジャケットには、TVアニメ『まったく最近の探偵ときたら』の書き下ろしアニメ版権を使用予定だ。CD+DVDの完全生産限定盤のみでのリリースとなり、付属DVDには2025年4月に行った24時間生配信制作合宿のディレクターズカット版が収録される。CD収録内容およびCDジャケット写真は後日されるとのこと。なお、24時間生配信制作合宿のダイジェスト版は現在YouTubeにて公開中だ。 各店舗別購入特典も発表されたほか、本CDとCD「Knock Out」(2023年5月24日発売)のダブル購入者特典の実施も決定している。 ■CDシングル「Suffer」2025年9月10日(水)発売予約リンク:https://okazakitaiiku.lnk.to/Suffer_【完全生産限定盤(CD+DVD)】※アニメ書き下ろし版権使用ジャケット¥4,900(税込)▼CD収録曲SufferSuffer (TV Size)Suffer (Instrumental)ほか収録予定▼DVD収録内容・2025年4月に行った24時間生配信曲作り合宿 ディレクターズカット版 収録予定 ●各店舗別購入特典・Amazon.co.jp:メガジャケ・楽天ブックス:オリジナルアクリルキーホルダー・セブンネットショッピング:マルチショルダーバッグ・TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く):ポストカード・アニメイト(通販含む):ましかくブロマイド ●岡崎体育オフィシャルファンクラブ「Wallets」会員限定特典:オリジナルブロマイド※対象店舗はSony Music Shop限定となります。※ご購入いただいた方に先着でプレゼントいたします。特典はなくなり次第終了となりますので、お早めにご注文ください。※本商品は、岡崎体育オフィシャルファンクラブ「Wallets」の会員様のみご購入いただける商品です。 ■配信シングル「Suffer」作詞・作曲:岡崎体育 編曲:岡崎体育/dustbox配信リンク:https://okazakitaiiku.lnk.to/Suffer ■TVアニメ『まったく最近の探偵ときたら』7月1日(火)よりTOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、BS11、AT-Xにて放送開始AT-X 毎週火曜 23時30分〜※リピート放送:毎週木曜11時30分〜/毎週月曜17時30分〜TOKYO MX 毎週火曜24時30分〜サンテレビ 毎週火曜24時30分〜KBS京都 毎週火曜24時30分〜BS11 毎週火曜24時30分〜三重テレビ 7月9日より 毎週水曜24時20分〜※放送日時は予告なく変更になる場合がございます。ABEMAにて地上波先行・単独最速配信ABEMA 7月1日(火)より毎週火曜 24:00〜・公式サイト:https://mattan-anime.com・公式X:@mattan_anime©2024 五十嵐正邦/KADOKAWA/まったく最近の製作委員会ときたら 関連リンク◆岡崎体育 オフィシャルサイト◆岡崎体育 オフィシャルX◆岡崎体育 オフィシャルInstagram◆岡崎体育 オフィシャルYouTubeチャンネル◆岡崎体育 オフィシャルTikTok◆岡崎体育 オフィシャルFC「Wallets」

