¤ï¤é¤¸¥«¥ÄÐ§¡¢ÆÚ¤ß¤½Ð§¡¢Î®¤·¤½¤¦¤á¤ó¤â¡ª ÃáÉã¤Î·Ã¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿±Ø¶á¡ÈÄ¹ÆÔ¥°¥ë¥á¡É
±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬°ÊÆâ¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡¢Ä¹ÆÔ¥°¥ë¥á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ªÅ¹¤ò¾Ò²ð¡£Ï·ÊÞ¤Î¤½¤Ð²°¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ëÎ®¤·¤½¤¦¤á¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÚ¤ß¤½¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¤ÎÌ¾Êª¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¿·Å¹¤Þ¤Ç¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª
ÃáÉã¤Î·Ã¤ß¤ò¤®¤å¤®¤å¤Ã¤È¡ª Ä¹ÆÔ±Ø¼þÊÕ¥°¥ë¥á¾ðÊó
¡Ú¤¤½¤Ð ¤à¤é¤¿¡Û¤Î¤É±Û¤·¤ÎÎÉ¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¼êÂÇ¤Á¤½¤Ð¡£
¤Î¤ê¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤Ã¤¿¤¶¤ë¤½¤Ð¡Ê¡ï850¡Ë¤ò¡¢¤«¤ÍÈ¤²¤È°ì½ï¤Ë¡£¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£
Ìó100Ç¯Á°¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÌ¾Å¹¤Î¤½¤Ð¤Ï¡¢¹ñ»ºÁÇºà¤ÈÄ¹ÆÔ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¿å¤Çºî¤é¤ì¤¿ÃÆÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë°ìÉÊ¡£¤ª¤È¤â¤Ë¤Ï¡ÖÌîºÚ¤Î¤«¤¤¢¤²¡×¡Ê¡ï600¡Ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ºë¶ÌÌ¾»ºÉÊ¤Î¿¼Ã«¤Í¤®¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î´Å¤ß¤È¤Ä¤æ¤ÎÉ÷Ì£¤¬¥Þ¥Ã¥Á¡£
ÃáÉã·´Ä¹ÆÔÄ®Ä¹ÆÔ489¡¾1¡¡TEL¡§0494¡¦66¡¦0043¡¡10¡§30¡Á¤½¤Ð¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¡¡ÉÔÄêµÙ¡¡Ä¹ÆÔ±ØÅÌÊâÌó1Ê¬
¡Ú²Ö¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤· Ä¹À¸´Û¡Û¥¨¥ó¥¿¥á´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ªÃë¤Ë¡£Î®¤·¤½¤¦¤á¤ó¿©¤ÙÊüÂê¡ª
¤Í¤®¤ä¥ì¥â¥ó¤Ê¤ÉÌôÌ£¤Ï6¼ïÎà¡£Çö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤æ¤ÏÌÚ²³¤Î²¼¤ËÎ®¤·¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ËÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡£Å¹°÷¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤È¸À¤¦¤ÈÌÍ¤Ï½ªÎ»¡¢ºÇ¸å¤Ë¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
º£Ç¯¤Ç60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÎ®¤·¤½¤¦¤á¤ó¤Î¤ªÅ¹¡£40Ê¬´Ö¿©¤ÙÊüÂê¡Ê¡ï2,000¡Ë¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢É÷Î®¤ÊÃÝ¤Î¥ì¡¼¥ó¤òÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂ®¤¯Î®¤ì¤Æ¤¯¤ëÌÍ¤ò¤Ä¤«¤á¤¿»þ¤Î´î¤Ó¤Ï¤Ò¤È¤·¤ª¡Ä¡ª À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¤Ç¤¹¡£
ÃáÉã·´Ä¹ÆÔÄ®Ä¹ÆÔ449¡¡TEL¡§0494¡¦66¡¦1113¡¡²ÆµÙ¤ß´ü´Ö10¡§00¡Á19¡§00¡¡ÉÔÄêµÙ¡¡WebÍ½Ìó¤Î¤ß¡¡Ä¹ÆÔ±ØÅÌÊâÌó3Ê¬
¡Ú¤È¤è¤·¤Þ¾¦Å¹¡Û¤ï¤é¤¸¥«¥ÄÐ§¤ËÆÚ¤ß¤½Ð§¡£°û¤ß¤Ê¤¬¤éÃÏ¸µ¤ÎÌ¾Êª¤ò¡£
¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Î¡ÖÃáÉãËþµÊ¥»¥Ã¥È¡×¡Ê¡ï1,580¡Ë¡£¤ß¤½¥Ý¥Æ¥È¤ä¤·¤ã¤¯¤·ºÚÄÒ¤Ê¤É¾®È¤âÃáÉã¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£
º£Ç¯3·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿©Æ²¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÆÚ¤ß¤½¤ä¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÎµðÂç¤ï¤é¤¸¥«¥Ä¤Ê¤ÉÃáÉã¥°¥ë¥á¤¬Â·¤¦¡£¥¤¥Á¥í¡¼¥º¥â¥ë¥È¤äÃáÉã¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤ÉÃÏ¼ò¤âËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¤È¤³¤í¤â´ò¤·¤¤¡£
ÃáÉã·´Ä¹ÆÔÄ®Ä¹ÆÔ454¡¾9¡¡TEL¡§0494¡¦53¡¦8222¡¡11¡§00¡Á23¡§00¡Ê¥é¥ó¥Á¡Á16¡§00¡Ë¡¡·îÍËµÙ¡¡Ä¹ÆÔ±ØÅÌÊâÌó5Ê¬
¡ÚÄ¹ÆÔ¤È¥¬¥ì¡ÛÇ®¡¹¤Î¤ß¤½ÆÚ¥¬¥ì¥É¥Ã¥°¤ÏÄ¹ÆÔ½ä¤ê¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¤ß¤½ÆÚ¥¬¥ì¥É¥Ã¥°¤ÏßîÀ½¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¡£
¹ÔÎó¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌçÅ¹¡£¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÃáÉã¤ß¤½¤ËÄÒ¤±¤¿¼«²ÈÀ½¤Î¤ß¤½ÆÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò¡¢¥â¥Á¥â¥Á¤Î¥¬¥ì¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ç¶´¤ó¤À¡Ö¤ß¤½ÆÚ¥¬¥ì¥É¥Ã¥°¡×¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¡ï670¡Ë¡£¤ß¤½¹í¤¬¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤òÀ¸¤àìÔÂô¤Ê¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥Õ¡¼¥É¡£
ÃáÉã·´Ä¹ÆÔÄ®Ä¹ÆÔ447¡¡TEL¡§0494¡¦66¡¦0637¡¡10¡§00¡Á17¡§00¡¡ÉÔÄêµÙ¡¡Ä¹ÆÔ±ØÅÌÊâÌó3Ê¬
Ä¹ÆÔ±Ø
Information
¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦ÃáÉãÅ´Æ»¤ÎÄ¹ÆÔ±Ø¤Ï¡¢1911Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤«¤éÂç¤¤¯»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Îò»Ë¤¢¤ë·úÃÛÊª¤È¤·¤Æ¡Ö´ØÅì¤Î±ØÉ´Áª¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÓÉ®¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿±ØÌ¾¤Î´ÇÈÄ¤Ê¤ÉÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ËþºÜ¡£ÃáÉãÅ´Æ»¡ÖÄ¹ÆÔ¡×±Ø¡§ÃÓÂÞ±Ø¤«¤éÅìÉðÅì¾åÀþ¡Ö´óµï¡×±Ø¤Þ¤ÇÌó80Ê¬¡¢ÃáÉãÅ´Æ»¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ÆÌó20Ê¬¡£
¼Ì¿¿¡¦Â¼¾åÌ¤ÃÎ¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦½Å¿® °½
anan2455¹æ¡Ê2025Ç¯7·î16ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê