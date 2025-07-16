¡Ú´ë²è¡ÛÀÄ½Õ¡ªÌ¤Íè¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡¡¥Õ¥é¥À¥ó¥¹¤ËÀÄ½Õ¤ò¤«¤±¤ë ¡í¥Õ¥é¥¬ー¥ë¡í ¤¿¤Á¤ò¼èºà¡ª ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÌ´¤ÎÉñÂæ ¡í¥Õ¥é¥¬ー¥ë¥º¹Ã»Ò±à¡í ¡Ê»³·Á¡Ë
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀÄ½Õ¡ªÌ¤Íè¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú´ë²è¡ÛÀÄ½Õ¡ªÌ¤Íè¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡¡¥Õ¥é¥À¥ó¥¹¤ËÀÄ½Õ¤ò¤«¤±¤ë "¥Õ¥é¥¬ー¥ë" ¤¿¤Á¤ò¼èºà¡ª ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÌ´¤ÎÉñÂæ "¥Õ¥é¥¬ー¥ë¥º¹Ã»Ò±à" ¡Ê»³·Á¡Ë
»³·Á¸©Æâ¤ÇÌ¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ë¹â¹»À¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥³ー¥Êー¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥é¥¬ー¥ë¡×¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Í¥²í¤ÇÌþ¤·¤Î¥Õ¥é¥À¥ó¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¡¢Ç®¤¤Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£