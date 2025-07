【初音ミクシリーズ Luminasta “初音ミク” Conceptual series Vol.1】 7月18日より順次展開

セガは、プライズ「初音ミクシリーズ Luminasta “初音ミク” Conceptual series Vol.1」を7月18日より全国のアミューズメント施設へ順次展開する。

本製品は、イラストレーターの緋仙カエデ氏が描き下ろした「初音ミク」のイラストを、同社のプライズフィギュアシリーズ「Luminasta」で忠実に再現した商品。

大きな麦わら帽子とポージングがとても可愛いフィギュアに仕上がっている。

「初音ミクシリーズ Luminasta “初音ミク” Conceptual series Vol.1」

種類:全1種 サイズ:全長 約70mm × 210mm

Art by 緋仙カエデ

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net