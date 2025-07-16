Çþ¤ï¤éË¹»Ò¤È¿åÃå¤Î²Æ¤é¤·¤¤Áõ¤¤¤Î½é²»¥ß¥¯¤¬¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖLuminasta¡×¤ËÅÐ¾ì¡ª 7·î18Æü¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«ÈìÀç¥«¥¨¥Ç»á¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤òºÆ¸½
¡Ú½é²»¥ß¥¯¥·¥êー¥º Luminasta ¡È½é²»¥ß¥¯¡É Conceptual series Vol.1¡Û 7·î18Æü¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«
Art by ÈìÀç¥«¥¨¥Ç
¡¡¥»¥¬¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥º¡Ö½é²»¥ß¥¯¥·¥êー¥º Luminasta ¡È½é²»¥ß¥¯¡É Conceptual series Vol.1¡×¤ò7·î18Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ø½ç¼¡Å¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ÎÈìÀç¥«¥¨¥Ç»á¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î¥×¥é¥¤¥º¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡ÖLuminasta¡×¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£
¡¡Âç¤¤ÊÇþ¤ï¤éË¹»Ò¤È¥Ýー¥¸¥ó¥°¤¬¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½é²»¥ß¥¯¥·¥êー¥º Luminasta ¡È½é²»¥ß¥¯¡É Conceptual series Vol.1¡×¼ïÎà¡§Á´1¼ï ¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹ Ìó70mm ¡ß 210mm
¡Ú¥×¥é¥¤¥º¡Û- ¥»¥¬¥×¥é¥¶¸ø¼° (@seganewsnavi) July 16, 2025
ÈìÀç¥«¥¨¥Ç¡Ê@hisenkaede¡Ë¤µ¤óÉÁ¤¤ª¤í¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤Î #Luminasta ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬7·î18Æü¤è¤ê½ç¼¡ÅÐ¾ì🌺
Âç¤¤ÊÇþ¤ï¤éË¹»Ò¤È¥Ýー¥¸¥ó¥°¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹👒✨
¢§¼è°·Å¹ÊÞ¸¡º÷¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤éhttps://t.co/1rEtOHN91Z#½é²»¥ß¥¯ #¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º pic.twitter.com/3kfSgnhLFY
Art by ÈìÀç¥«¥¨¥Ç
(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net