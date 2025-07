ÊÝÂ¸¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ë¤Ï¥ï¥±¤¬¤¢¤ë¡ª Åìµþ¥¨¥ê¥¢¤Î¿©¤Ù¥í¥°ÊÝÂ¸¿ô¤ÎÁý²Ã¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òÈ¯É½¡ª¡Ê2025Ç¯6·î¡Ë

保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介! 人気店から隠れた名店まで、さまざまな店がランクインしています。

今、東京エリアで注目されている店は?

月間利用者数9千万人以上、掲載店舗数は全国84万店舗以上と、国内最大級のレストラン検索・予約サイト「食べログ」。ユーザーは日々グルメ情報を検索し、気になる店はいつでも見返すことができるよう「保存」をしている。

その保存数が急増した店はユーザーの心をつかんだ要素を兼ね備えていること間違いなし。保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介!





【10位】燻(赤坂)

燻 出典:ainosuke1983さん

※集計期間:2025年5月25日〜2025年6月24日

6月7日放送のTBS「人生最高レストラン」でゲストの成田悠輔さん、6月22日放送の日本テレビ「一茂×かまいたち ゲンバ」では長嶋一茂さんの行きつけとして紹介されていました。「燻」は燻製を究めた名店で、オムレツリゾットが人気の一品です。

【9位】グリルビストロ POIVRER(内幸町)

グリルビストロ POIVRER 写真:お店から

<店舗情報>◆燻住所 : 東京都港区赤坂2-16-19 赤坂イイヌマビル B1FTEL : 03-5570-4117

2025年2月にオープンした「グリルビストロ POIVRER(ポワブレ)」は、SNSで活躍する吉田能氏プロデュース、鈴木将大シェフによるビストロです。雰囲気もコスパも良いとSNSでも人気です。

【8位】ニューグローリー(飯田橋)

ニューグローリー 出典:グルメなカエルくんさん

<店舗情報>◆グリルビストロ POIVRER住所 : 東京都中央区銀座8-2-1 ニッタビル 10FTEL : 050-5595-5422

5月27日放送のテレビ朝日「家事ヤロウ!!!」で「ニューグローリー」の一番人気の料理「煮込みチーズハンバーグ(ハヤシソース)」が紹介されていました。

【7位】ブルペン(荏原中延)

ブルペン 写真:お店から

<店舗情報>◆ニューグローリー住所 : 東京都文京区後楽2-3-10 白王ビル 1FTEL : 03-3815-8536

6月9日放送の日本テレビ「一茂×かまいたち ゲンバ」で紹介されていた「ブルペン」は、高級寿司店「鮨りんだ」などの系列店。「ブルペン」は、若手職人を育成する店となっていますが、ネタは「鮨りんだ」と同じ豊洲市場での仕入れなど、本格的な寿司をリーズナブルな価格設定で食べられると話題です。

【6位】アジョシ 虎ノ門(虎ノ門ヒルズ)

アジョシ 虎ノ門 写真:お店から

<店舗情報>◆ブルペン住所 : 東京都品川区荏原4-6-1TEL : 03-6426-7970

6月15日放送のTBS「坂上&指原のつぶれない店」の「住みたい街No.1の横浜&働く街No.1の新橋で見つけた!知れば行きたくなる店ベスト6!」で、冷麺・賞味期限5分のお店として紹介されていました。看板メニューの「京都冷麺」は、注文後に専用製麺機で手作りするほどのこだわりです。

5位以内に入った注目店は?

【5位】タイごはん 泉州屋台(芝公園)

タイごはん 泉州屋台 出典:buff-buffさん

<店舗情報>◆アジョシ 虎ノ門住所 : 東京都港区西新橋2-13-16 町田ビル 1FTEL : 050-5600-3758

タイのローカルスタイルで人気の「タイごはん 泉州屋台」。本場の雰囲気と味が楽しめる同店は、タイ国政府認定レストランにもなっており、メディアでも連日引っ張りだこです。

【4位】豚屋 鳥山(新橋)

豚屋 鳥山 写真:お店から

<店舗情報>◆タイごはん 泉州屋台住所 : 東京都港区芝公園2-2-10TEL : 03-3434-8180

こちらも6月15日放送のTBS「坂上&指原のつぶれない店」で紹介されていました。名物「豚定食」990円〜は、厚さ約3cmのポークステーキがメインの定食。真空低温調理をされた豚肩ロースは柔らかく、ご飯が止まらない味付けで話題を集めています。

【3位】ステーキ とみい(浅草)

ステーキ とみい 出典:9クリア7さん

<店舗情報>◆豚屋 鳥山住所 : 東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館 1FTEL : 03-6274-6565

浅草で長く愛されている鉄板焼きの「ステーキ とみい」。メディアにはあまり出てはいないのですが、極上のステーキやハンバーグのコスパの良さが評判のお店です。

【2位】餃子の肉太郎(神保町)

餃子の肉太郎 出典:YamaNe79さん

<店舗情報>◆ステーキ とみい住所 : 東京都台東区雷門2-4-9 名祐ビル 1FTEL : 03-3843-8060

2025年5月、神保町駅から徒歩3分ほどの場所にオープンした「餃子の肉太郎」。「超料理マニア」な料理人、東山広樹さんが作る餃子としてSNSなどでもすでに話題に。食べログのインスタグラムでも紹介して90万再生を突破、さらに食べログマガジンの「New Open News」でも紹介しています。

「餃子の肉太郎」動画はこちら

保存数1位のタコスはこちら!

【1位】ブルー エントランス キッチン(池尻大橋)

ブルー エントランス キッチン 出典:Sekkunさん

<店舗情報>◆餃子の肉太郎住所 : 東京都千代田区神田神保町1-40-1 JLBグランエクリュ神保町 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

ボリュームとおいしさで人気の「ブルー エントランス キッチン」は、沖縄・恩納村発のタコス店。池尻大橋駅と中目黒駅の中間にある同店は、2024年10月のオープン当初からSNSで常に話題のお店です。

現在も週末になると、沖縄発の本格タコスを求めて長蛇の列が! 予約必須の人気店です。

「アサイーボウル」1,350円 出典:paru1717さん

<店舗情報>◆ブルー エントランス キッチン住所 : 東京都目黒区東山2-3-5 ビラ・アペックスタワー B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? ぜひ、外食へ行く際の参考にしてみてくださいね!

※価格は税込です。

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

