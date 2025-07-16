Êì¿Æ¤Î¼óÀÚÃÇ¤«¡Ä»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÄ¹ÃËÂáÊá¡¡Éô²°¤«¤é¿ÏÊª²¡¼ý
Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Ç½÷À¤¬¼ó¤òÀÚÃÇ¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Ä¹ÃË¤¬»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Éô²°¤«¤é¿ÏÊª¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
15Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Î½»Âð¤Ç¡¢¡Ö¿Æ»Ò¤²¤ó¤«¤Ç¡¢Àº¿ÀÉÔ°ÂÄê¤ÊÂ©»Ò¤¬¶½Ê³¤·¤¿¸å¡¢Éô²°¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êì¿Æ¤ò´Æ¶Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÉã¿Æ¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢Êì¿Æ¤Î¾®ÎÓµü»Ò¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤¬¡¢¼ó¤òÀÚÃÇ¤µ¤ì¡¢¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Éþ¤Ë·ì¤¬ÉÕ¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¹ÃË¤Î¾®ÎÓÎ¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Éô²°¤«¤é¤Ï¶§´ï¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÏÊª¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾®ÎÓÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£