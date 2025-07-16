£±²ó£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¡¢ÀÐ°æ°ìÀ®¤Ï±¦ÍãÀþ¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÆóÎÝ¾å¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡Ê¥«¥á¥é¡¦ÃÝ¾¾¡¡ÌÀµ¨¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê£±£¶Æü¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë

¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬½é²ó¤ËÀÐ°æ°ìÀ®ÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç£³ÅÀ¤òÀè¼è¤·¤¿¡£

¡¡£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÀÐ°æ¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£±¤«¤éÀ¾Éð¤ÎÀèÈ¯¡¦ÅÏÊÕ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò±¦ÍãÀþ¤Ë±¿¤ÖÀèÀ©Å¬»þÆóÎÝÂÇ¡£º£µ¨£µÅÙÌÜ¤Î£µÈÖµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤¿ÀÐ°æ¤Ï¡Ö¥Ü¥¹¡Ê¿·¾±´ÆÆÄ¡Ë¤Ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«ÂÇÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é²ó¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£

¡¡¤µ¤é¤Ë£²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Â³¤­¡¢£¶ÈÖ¡¦ÌîÂ¼Í¤´õÆâÌî¼ê¤âÃæÁ°¤Ë£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¡££³Ï¢¾¡Ãæ¤Î¼ó°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£