¡ÚÇÀ¶È¥Ç¥Ó¥å¡¼4¥«·î¡Û¥í¡¼¥é¡¢¡ÖÆü¾Æ¤±¥Ó¥¸¥å¡×¤â¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É»ØÅ¦¡Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Çµ¿Ç°Â³¤¯¡ÈËÜµ¤ÅÙ¡É
¡¡7·î14Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥í¡¼¥é¤¬¡¢Âçºå¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ÎÁÏ¶È170¼þÇ¯¤È¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òµÇ°¤·¡¢7·î15Æü¤«¤é9·î17Æü¤Þ¤ÇÅ¸Í÷²ñ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«ºÅÁ°Æü¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ØNumber_i¡Ù¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤È¹À¥¤¹¤º¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Ï¥¦¥¹¤òÌ³¤á¤ë¥í¡¼¥é¤µ¤ó¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¥í¡¼¥é¤Ï¥Ç¥Ë¥à¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥Ù¥¹¥È¤«¤éÆü¾Æ¤±¤·¤¿È©¤¬ÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¡¼¥é¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÈÇÀ¶È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ö3·î¤ËÊì¿Æ¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¿·³ã¤Ç1Ç¯¤«¤±¤ÆÇÀ¶È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÁÄÉã¤¬¼êÊü¤·¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤Î°ì¤Ä¤ò¼Ú¤ê¤ÆÊÆ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¡¢¥í¡¼¥é¤µ¤ó¤ÎInstagram¤Ë¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÇÀºî¶È¤Ç´À¤òÎ®¤¹¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¡¢¤³¤Î²Æ¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡ØÅÄ¤ó¤Ü¤ÈÈª¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£º£¤Ï¿·³ã¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ì¡¼¤È¤«¤ªµûÄà¤ê¤â¤·¤Æ¡¢¿·³ã¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°Æü¤Î13Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ËÁ´¿ÈÅ¥¤À¤é¤±¤ÇÅÄ¤ó¤Ü¤ËÆþ¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô³Û¤Ë´À¤·¤ÆÆ¯¤¯¥¥ã¥é¤¸¤ã¤Í¤§¤«¤é¤Ê¤¡¡ª¡Õ
¡Ô¥í¡¼¥é¤ÎÇÀ¶ÈÀ¸³è¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤·¤«´¶¤¸¤Ê¤¤¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¥í¡¼¥é¤ÎÇÀºî¶È¤Ëµ¿Ç°¤òÊú¤¯À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥í¡¼¥é¤µ¤ó¤¬Instagram¤Ë¤¢¤²¤ë¼Ì¿¿¤Ï¡¢Ïª½Ð¤ÎÂ¿¤¤Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÊÌ¤Î¿ÍÊª¤¬»£±Æ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¹½¿Þ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¡È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É¤¬µ¿¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¡¢6·î¤ËÍçÂ¤ÇÅÄ¤ó¤Ü¤ËÆþ¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢SNS¤Ç¡ØÍçÂ¤Ï¥Ò¥ë¤Ë³ú¤Þ¤ì¤¿¤ê¾Ë»Ò¤ÎÇËÊÒ¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¤é´í¸±¡Ù¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç2010Ç¯Âå¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥í¡¼¥é¤À¤¬¡¢2020Ç¯¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖLIBERA¡×¤òÂà¼Ò¸å¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸½ºß¤â¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬È´¤±¤Ê¤¤¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥í¡¼¥é¤µ¤ó¤Ï16ºÐ¤Ç¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¸½ºß¤â¥â¥Ç¥ë¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤È¤¤¤¦À¤³¦Åª¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ÆÍÁ³ÇÀ¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÜµ¤ÅÙ¤òµ¿¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥í¡¼¥é¤¬Ã°Àº¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿¥³¥á¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¡È¥ª¥Ã¥±¡¼¡É¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤«¤â¡£