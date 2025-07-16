ËÉ¿åËÉ¿Ð ÆóÂæÀÜÂ³¤â¤Ç¤¤ë ²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¸ÂÄê¿§¤â ¥Ü¡¼¥º¤Î¡ÖSoundLink Plus Portable Speaker¡×
¡¡¥Ü¡¼¥º¤Ï7·î10Æü¡¢¤Î SoundLink Bluetooth speaker ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·À½ÉÊ¡ÖBose SoundLink Plus Portable Speaker¡×¤òBose.co.jp¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï3Ëü9600±ß¡£
¡¡¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼1Âæ¡¢¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼1´ð¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥é¥¸¥¨¡¼¥¿¡¼4´ð¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ë²»¶Á¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê½ÅÄã²»¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡£½ÅÎÌ¤Ï1.5kg¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏÉýÌó284¡ß±ü¹ÔÌó86¡ß¹â¤µÌó105mm¡£
¡¡¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¥À¥¹¥¯¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¸ÂÄê¿§¥·¥È¥é¥¹¥¤¥¨¥í¡¼¤Î3¿§¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÂÎ¤ÏIP67µ¬³Ê¤ÎËÉ¿åËÉ¿Ð»ÅÍÍ¡£¥Ñ¥¦¥À¡¼¥³¡¼¥È»Å¾å¤²¤Î¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¥°¥ê¥ë¤È½À¤é¤«¤¤¥·¥ê¥³¥óÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÂÑµ×À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¾×·â¤ä¥µ¥Ó¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢¥·¡¼¥ó¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¿å¤ËÉâ¤¯Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¿åË×¤âËÉ¤²¤ë¡£¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥Ê¥¤¥í¥óÀ½¤Î¥ë¡¼¥×¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ»ý¤Á±¿¤Ö¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³ºÆÀ¸»þ´Ö¤ÏºÇÄ¹¤Ç20»þ´Ö¡£½¼ÅÅ»þ´Ö¤ÏºÇÄ¹¤Ç5»þ´Ö¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢USB Type-C¥Ý¡¼¥È¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡2ÂæÆ±»þ¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¥¹¥Æ¥ì¥ª¥â¡¼¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢1Âæ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òº¸¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¤â¤¦1Âæ¤ò±¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥â¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Î¾Êý¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤éÆ±¤¸²»¤òºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¤¸À½ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤â¡¢2ÂæÆ±»þ»ÈÍÑ¤Ï²ÄÇ½¤À¡£
¡¡ÀÜÂ³Êý¼°¤Ï¡¢Bluetooth 5.4¤ËÂÐ±þ¡£ÄÌ¿®ÈÏ°ÏÌó9m¤Ç²»¸»¥Ç¥Ð¥¤¥¹2Âæ¤Ø¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀÜÂ³¤â¤Ç¤¤ë¡£ÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ü¡¼¥º¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ÊÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¤À¡£¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÄ´Àá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ü¡¼¥º¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥¦¡¼¥Õ¥¡¡¼1Âæ¡¢¥Ä¥¤¡¼¥¿¡¼1´ð¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥é¥¸¥¨¡¼¥¿¡¼4´ð¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ë²»¶Á¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê½ÅÄã²»¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡£½ÅÎÌ¤Ï1.5kg¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏÉýÌó284¡ß±ü¹ÔÌó86¡ß¹â¤µÌó105mm¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÂÎ¤ÏIP67µ¬³Ê¤ÎËÉ¿åËÉ¿Ð»ÅÍÍ¡£¥Ñ¥¦¥À¡¼¥³¡¼¥È»Å¾å¤²¤Î¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¥°¥ê¥ë¤È½À¤é¤«¤¤¥·¥ê¥³¥óÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÂÑµ×À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¾×·â¤ä¥µ¥Ó¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢¥·¡¼¥ó¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¿å¤ËÉâ¤¯Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¿åË×¤âËÉ¤²¤ë¡£¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥Ê¥¤¥í¥óÀ½¤Î¥ë¡¼¥×¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ»ý¤Á±¿¤Ö¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³ºÆÀ¸»þ´Ö¤ÏºÇÄ¹¤Ç20»þ´Ö¡£½¼ÅÅ»þ´Ö¤ÏºÇÄ¹¤Ç5»þ´Ö¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢USB Type-C¥Ý¡¼¥È¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡2ÂæÆ±»þ¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¥¹¥Æ¥ì¥ª¥â¡¼¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢1Âæ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òº¸¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¤â¤¦1Âæ¤ò±¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥â¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Î¾Êý¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤éÆ±¤¸²»¤òºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¤¸À½ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤â¡¢2ÂæÆ±»þ»ÈÍÑ¤Ï²ÄÇ½¤À¡£
¡¡ÀÜÂ³Êý¼°¤Ï¡¢Bluetooth 5.4¤ËÂÐ±þ¡£ÄÌ¿®ÈÏ°ÏÌó9m¤Ç²»¸»¥Ç¥Ð¥¤¥¹2Âæ¤Ø¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀÜÂ³¤â¤Ç¤¤ë¡£ÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ü¡¼¥º¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ÊÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¤À¡£¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÄ´Àá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ü¡¼¥º¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£