¡Ö¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¾åÈ¾´ü¥é¥ó¥­¥ó¥°2025¡×È¯É½¡ªNumber_i¤¬¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¡×¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤È¤â¤ËÀ©ÇÆ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■サブスク「dヒッツ上半期ランキング2025」はMrs. GREEN APPLEがトップ10に7曲ランクイン

レコチョクが、ダウンロード部門「レコチョク上半期ランキング2025」、サブスク部門「dヒッツ(R) powered by レコチョク(以下、dヒッツ)上半期ランキング2025」を発表した(集計期間:2025年1月1日~2025年6月30日)。

ランキングは以下のとおり。ダウンロード部門「レコチョク上半期ランキング2025」ではNumber_iがダウンロード「シングル」「アルバム」ともにランキング制覇。

サブスク部門「dヒッツ上半期ランキング2025」では、Mrs. GREEN APPLEがサブスクでトップ3を制覇、トップ10に7曲がランクインした。

■ダウンロード部門「レコチョク上半期ランキング2025」

◇シングルランキング

1位「GOD_i」Number_i

2位「Plazma」米津玄師

3位「ライラック」Mrs. GREEN APPLE

4位「百花繚乱」幾田りら

5位「Would You Like One?」Travis Japan

6位「クスシキ」Mrs. GREEN APPLE

7位「BOW AND ARROW」米津玄師

8位「HEART」King & Prince

9位「ダーリン」Mrs. GREEN APPLE

10位「夢中」BE:FIRST

Number_i「GOD_i」が上半期ランキングにおいてシングル部門で初の1位を獲得。この楽曲は岸優太プロデュースで、2025年1月27日に配信リリースされ、1月度の月間シングルランキングで1位を獲得、2月度も2位にランクインし、その勢いのまま、上半期ランキングでの1位獲得となった。

◇アルバムランキング

1位『GOD_i [EP]』Number_i

2位『Spacecraft / Sailing』BE:FIRST

3位『HEART』King & Prince

4位『THE BEST 2020 - 2025』Snow Man

5位『THANK YOU SO MUCH』サザンオールスターズ

6位『Adoのベストアドバム』Ado

7位『GRIT』BE:FIRST

8位『Doki it / Don’t Worry!!』なにわ男子

9位『ANTENNA』Mrs. GREEN APPLE

10位『DETOX』ONE OK ROCK

Number_i『GOD_i [EP]』がアルバム部門1位を獲得。『GOD_i [EP]』はシングル部門1位を獲得した「GOD_i」をはじめ、神宮寺勇太プロデュース楽曲「ロミジュリ」「Frisco」、平野紫耀プロデュース楽曲「i_DOG」など全6曲が収録されている。

なお、同部門の2024年上半期では『GOAT』、年間ランキングでも『No.O -ring-』と、Number_iの作品が連続して1位を獲得している。

※レコチョクではシングルのバンドル購入はアルバムとしてカウントしている。

■サブスク部門「dヒッツ上半期ランキング2025」

◇楽曲再生回数ランキング

1位「ライラック」Mrs. GREEN APPLE

2位「ダーリン」Mrs. GREEN APPLE

3位「ケセラセラ」Mrs. GREEN APPLE

4位「APT.」ROSE & Bruno Mars

5位「幾億光年」Omoinotake

6位「Bling-Bang-Bang-Born」Creepy Nuts

7位「クスシキ」Mrs. GREEN APPLE

8位「Soranji」Mrs. GREEN APPLE

9位「ビターバカンス」Mrs. GREEN APPLE

10位「点描の唄」Mrs. GREEN APPLE

Mrs. GREEN APPLE「ライラック」が上半期ランキングにおいて初の1位を獲得。2024年4月にリリースされた「ライラック」は、リリース以来dヒッツの月間再生回数ランキングで連続してトップ5以内にランクイン、2025年も1月から3月まで連続1位を継続するなどロングヒットを記録し、上半期でいちばん聴かれた楽曲として1位を獲得した。

また、楽曲再生回数ランキングにおいて、Mrs. GREEN APPLEは「ライラック」「ダーリン」「ケセラセラ」がトップ3を独占、さらに、トップ10に7曲がランクインするなど上半期のランキングを席巻した。

「レコチョク上半期ランキング2025」はこちら

※シングルランキング、アルバムランキングはどちらも30位まで公開

https://recochoku.jp/special/101035

「dヒッツ上半期ランキング2025」はこちら

※dヒッツ「楽曲再生回数ランキング」は30位まで公開

https://dhits.docomo.ne.jp/ft/sys00481