Moodifyは、光‧熱‧音をスマートにコントロールする電動カーテン「Moodify電動ハニカムシェード」を、2025年7月8日(火)11時より応援購入サービス「Makuake」にて先行予約販売を開始しました。

「Moodify電動ハニカムシェード」

記事のポイント カーテンの開け閉めを自動化できるスマートカーテンは数多くありますが、こちらはハニカム構造で遮光・遮熱・遮音性が高いのが特徴。レースカーテンも備えたダブルレイヤー構造なので、採光も可能です。充電式で電源の位置などを気にせず設置できるのも◎。

本品は、賃貸住宅でも安心して導入できる、工具不要‧突っ張り式のスマートカーテン。壁に穴を開けず、届いたその日から設置可能。内蔵バッテリーとソーラーパネルで電源工事も不要。USB-Cでの充電にも対応しています。引っ越しや模様替えが多い方でも手軽に「電動カーテン生活」が始められます。

↑工事不要で手軽に取り付けられます。

専用アプリで開閉スケジュールを設定すれば、朝は光で自然に目覚め、夜はワンタッチで光を遮断。外出先からの遠隔操作や、スマートスピーカーとの連携による音声操作にも対応しています。

蜂の巣(ハニカム)のように六角形の空気層が連なる独自構造により、高い断熱‧保温性能を発揮。空気の層が熱を遮り、夏は涼しく冬は暖かい快適空間を保ちます。第三者機関の試験では、遮熱性能が75.4%、保温性能が49.7%向上。冷暖房効率も上がり、エコで経済的な暮らしを実現します。

採光レースと1級遮光生地のダブルレイヤー構造により、光量や視線の調整が思いのまま。明るさを取り込みつつ外からの視線を遮ったり、完全遮光で睡眠環境を整えたりと、シーンに応じて自在に切り替え可能です。さらに空気層による吸音効果もあり、寝室や在宅ワーク空間に最適な静けさを演出します。

既製サイズでは難しかった「ぴったり感」を、1mm単位のサイズオーダーで実現。窓枠に美しく収まり、無駄なすき間やたるみがなく、すっきりとした印象に。

一般販売予定価格は以下の通り。Makuakeでは最大37%オフになる超早割プランなど全9種のプランが用意されています。

‧70cm〜100cm未満:64,800円(税込)

‧100cm〜150cm未満:77,800円(税込)

‧150cm〜200cm:89,800円(税込)

