¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ö¤³¤ì¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¥ª¡¼¥ëOK¡×¡¡¡È°ÂÄêºÞÅª¤Ê¡ÉÉ¬¼ûÉÊÌÀ¤«¤¹¡¡ÂÀÅÄ¸÷¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡Á¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê55¡Ë¤¬15Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÃæµþ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÂÀÅÄ¾åÅÄ¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö°ÂÄêºÞÅª¤ÊÊª¡×¤À¤È¤¤¤¦¡ÈÉ¬¼ûÉÊ¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡6·î3Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¡¢¼Â¤ÏÌµÎà¤Î¥°¥ß¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾åÅÄ¡£¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥°¥ß°Ê³°¤Ë¤â¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥é¥à¥Í¡¢¤è¤¦¤«¤ó¤Ê¤É¡¢10¼ïÎà°Ê¾å¤Î¤ª²Û»Ò¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÊüÁ÷¸å¤ËÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ì¤«¤é¤ä¤¿¤é³Ú²°¤Ë¥°¥ß¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î´Ö¤³¤³¤Î³Ú²°¤Ï6ÂÞ¤°¤é¤¤ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤Æ¡£¤â¤¦º£²È¤¬¥°¥ß¤À¤é¤±¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡¾åÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥ß¤Ï¡Ö°ÂÄêºÞÅª¤ÊÊª¡£¥°¥ß¤¬¤¢¤ì¤Ð¥ª¡¼¥ëOK¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¿©¤Ù¤ÆÀ©ÇÆ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¥°¥ß¶È³¦¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢Ê¹¤¼ê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡Á¡£¤Ç¤â¥°¥ß¶È³¦¤À¤Ã¤¿¤é²ñÄ¹¤Ç¤¹¤è¤â¤¦¡£¥°¥ß¶È³¦¤ÎÊý¡¹¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé¤ò¤¼¤Ò²ñÄ¹¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾åÅÄ¤Ï¡ÖÍðË½¤¹¤®¤ë¤ï¡ª¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡