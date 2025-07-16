7·î17Æü¤ÏÄ«¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¡Ú¹âÃÎ¡Û
7·î17Æü¤Î¹âÃÎ¸©¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ä«¤«¤éÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¹âÃÎÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢17Æü¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹âÃÎ¸©¤ÏÄ«¤«¤éÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë1»þ´Ö¤Î±«¤ÎÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤ÇÃæÉô¡¦ÅìÉô¤Ï60¥ß¥ê¡¢À¾Éô¤Ï50¥ß¥ê¡£17Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤ÇÃæÉô¡¦ÅìÉô¤Ï200¥ß¥ê¡¢À¾Éô¤Ï150¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢17ÆüÄ«¤«¤éÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë¡¢Ãë²á¤®¤«¤é18Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£