¡Ú¹Åç¡Û3²ó¤ËÂçÀ¹Êæ¡õ¾®±à³¤ÅÍ¤ÎÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¡DeNA¤ÎÀèÈ¯¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ò¤È¤é¤¨¤ë¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï7Ï¢ÇÔ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¹Åç-DeNA¡Ê16Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¹Åç¤¬3²ó¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¡¢DeNA¡¦º´Ìî·ÃÂÀÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¹Åç¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÂçÀ¹ÊæÁª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢ÅðÎÝ¤Ç2ÎÝ¤Ë¿ÊÎÝ¡£¤µ¤é¤Ë¥´¥í¤Î´Ö¤Ë3ÎÝ¤Ø¿Ê¤à¤È¡¢ÂÐ¤¹¤ëÀèÈ¯¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¤ÎË½Åê¤Î´Ö¤Ë¥Û¡¼¥à¤ËÀ¸´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¹Åç¡£3²ó¤Ë¤ÏÂÇÀþ¤¬ÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£ÀèÆ¬¤«¤é2¥¢¥¦¥È¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢ÃæÂ¼¾©À®Áª¼ê¤¬2ÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤éÂçÀ¹Áª¼ê¤È¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤ËÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢2ÅÀ¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎDeNAÀï¤ËÇÔ¤ì¡¢7Ï¢ÇÔ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¹Åç¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÏ¢ÇÔ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£