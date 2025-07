日本代表MF三笘薫の相棒は今夏ブライトンを離れる可能性がある。



『talkSPORT』のベン・ジェイコブス氏によると、ブライトンに所属する27歳のエクアドル代表DFペルビス・エストゥピニャンにマンチェスター・ユナイテッドとACミランが興味を示しているという。



2022年8月にビジャレアルからブライトンに完全移籍を果たしたエストゥピニャンは加入後公式戦通算104試合に出場するなど主力として活躍。昨季も怪我がありながらもプレミアリーグ30試合に出場し1ゴール1アシストと安定したパフォーマンスを披露していた。





Kaoru's incredible touch and finish against Chelsea wins him February's #PL GOTM award! pic.twitter.com/Xjm6mHahtF