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Calm as you like, colder than you think. @ChelseaFC | #FIFACWC pic.twitter.com/Z0ylP9J5oB— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 14, 2025