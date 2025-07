クラブワールドカップを制したチェルシーはまたしても若き逸材の獲得に動くようだ。



『talkSPORT』のベン・ジェイコブス氏によると、チェルシーは今夏の移籍市場で19歳のオランダ代表DFヨレル・ハトの獲得に向けてアヤックスと新たな交渉を開始したという。



アヤックスの下部組織出身であるハトは2023年5月に同クラブのトップチームに昇格すると、19歳ながらここまで公式戦通算111試合に出場。すでにオランダ代表入りも果たしており、昨季もリーグ戦で31試合に出場し、2ゴール6アシストと10代にしてクラブに欠かせない選手へと成長している。





