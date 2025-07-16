ÃËÀ¿¦°÷¤Î°éµÙ¼èÆÀ100¡óÃ£À®¡¡Ê¡²¬»Ô24Ç¯ÅÙ¡¢À¯Îá»Ô¤Ç½é
¡¡Ê¡²¬»Ô¤Ï16Æü¡¢ÃËÀ¿¦°÷¤Î2024Ç¯ÅÙ¤Î°é»ùµÙ¶È¼èÆÀÎ¨¤¬100¡ó¤òÃ£À®¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡£Á°Ç¯ÅÙ¤«¤é5.6¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤¨¡¢103¡ó¤È²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ï22Ç¯9·î¤«¤é¡ÖÃËÀ°éµÙ100¡óÀë¸À¡×¤ò·Ç¤²¡¢°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃËÀ¿¦°÷¤È¾å»Ê¤È¤ÎÌÌÃÌ¤òÅ°Äì¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¹©É×¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡¡°éµÙ¼èÆÀ¤Ø¤Î°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤¬¼èÆÀÎ¨¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÃËÀ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢°é»ù¤Ë»²²è¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°éµÙ¼èÆÀÎ¨¤Ï¡¢Ç¯ÅÙÃæ¤Ë°éµÙ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼è¤Ã¤¿¿¦°÷¤Î³ä¹ç¡£Á°Ç¯ÅÙ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Åö³ºÇ¯ÅÙ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¿¦°÷¤â´Þ¤Þ¤ì¡¢¼èÆÀÎ¨¤¬100¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÇÆ¯¤¯ÃËÀ¤Î23Ç¯ÅÙ¤Î°éµÙ¼èÆÀÎ¨¤òºòÇ¯12·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£À¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Ç¤Ï97.4¡ó¤ÎÊ¡²¬¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢65.2¡ó¤Î²¬»³¡¢64.7¡ó¤ÎÀéÍÕ¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤ÏÊ¡°æ¤Î66.2¡ó¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£