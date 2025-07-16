¡È6¿Í·»ÄïÂç²ÈÂ²¡É±ÊÀ¥Î÷»÷¤Î17ºÐÄ¹ÃË¡¢Èþ¿Í¥Þ¥Þ¡Ê34¡Ë¤ÎºÆº§»þ¤ËÂ£¤Ã¤¿¼ê»æ¤Ë´¶Æ°¡Ö¤¹¤°µã¤±¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡ABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ØÈëÌ©¤Î¥Þ¥Þ±à¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È6¿Í·»Äï¡É¤ò°é¤Æ¤ëÂç²ÈÂ²¤ÎÈþ¿Í¥Þ¥Þ¡¦Ìæ»Ò¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤ËÌ©Ãå¡£13ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë¤Ï¡¢Ìæ»Ò¤µ¤ó¤¬16ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿¡Ö±ÊÀ¥Î÷»÷¡×¤Î¥¤¥±¥á¥óÄ¹ÃË¡¦Î¶´õ¤¯¤ó¡Ê17¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±ÊÀ¥Î÷»÷¤Î17ºÐÄ¹ÃË¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¡õ34ºÐ¤ÎÈþ¿Í¥Þ¥Þ
¡¡Êì¤ÎºÆº§Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë2¿ÍÌÜ¤ÎÉã¤È¤Î´Ø·¸¤òÙ¹¤é¤»¡¢16ºÐ¤Î»þ¤Ë²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¸½ºß¤Ï·úÃÛ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÎÀÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ¶´õ¤¯¤ó¡£È¾Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Â²È¤Ç¡¢¿Æ»Ò£²¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´Ö¡¢Ìæ»Ò¤µ¤ó¤ÏÎ¶´õ¤¯¤ó¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤É¤¦¡©¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡Î¶´õ¤¯¤ó¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥À¥á¤Ê¤È¤³¤Ï¥À¥á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡×¤È¸ì¤ê¡¢Ê£»¨¤À¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎ¶´õ¤¯¤ó¤Ë¡¢Ìæ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¤³¤Î¼ê»æ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î»þ¡¢ºÆº§¤·¤¿ºÝ¤ËÂ©»Ò¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¼ê»æ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ØËÍ¤Ï7·î8ÆüÅÚÍËÆü¤Ë¥Þ¥Þ¤È¥Ñ¥Ñ¤Î·ëº§¼°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´¥ÇÕ¤Î°§»¢¤ò¤·¤¿¤³¤È¡£¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Âç¹¥¤¤Ê¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤¬·ëº§¤·¤Æ´ò¤·¤¤¡£¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¡¢·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤½¤Î¼ê»æ¤òÎ¶´õ¤¯¤ó¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤È¡¢Ìæ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡¢µã¤±¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¡×¤È»×¤ï¤ºÎÞ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Î©¤·¤ÆÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿Î¶´õ¤¯¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¡¢Êì¡¦Ìæ»Ò¤µ¤ó¤Ï´î¤Ó¤È¤È¤â¤Ë¼ä¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¾Íè·ëº§¤·¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÈÄí¤ò¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤ëÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤Î¹¬¤»¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À¡¢Â¹¤Ï25ºÐ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ËÍß¤·¤¤¤«¤Ê¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥Þ¥Þ¡¢7¿ÍÌÜ»º¤ó¤¸¤ã¤¦¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¾éÃÌº®¤¸¤ê¤Ë¾Íè¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£