³©Àî¾Þ¸õÊäºî²È¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡¦¥±¥º¥Ê¥¸¥ã¥Ã¥È¤¬ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤ÇÆÀ¤¿´¶³Ð
2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡¢Âè173²ó³©Àî¾Þ¤Î¸õÊä¤Ë¡Ø¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¥ê¡¼¡Ù¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ÂçÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡¦¥±¥º¥Ê¥¸¥ã¥Ã¥È¤µ¤ó¡£
1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÃø¼Ô¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤òÊì¸ì¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤âÆüËÜ¸ì¤Ç¾®Àâ¤ò¼¹É®¤¹¤ëºî²È¤Ç¤¹¡£2007Ç¯¡¢¥¯¥ì¥à¥½¥óÂç³Ø¤òÂ´¶È¤Î¤Î¤Á¡¢³°¹ñ¸ì»ØÆ³½õ¼ê¤È¤·¤ÆÍèÆü¡£2017Ç¯¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÊ¸³Ø¸¦µæ²Ê¹ñÊ¸³ØÀì¹¶Çî»Î¸å´ü²ÝÄø½¤Î»¤·¡¢¸½ºß¤ÏË¡À¯Âç³Ø¤Ë¤Æ½Ú¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¡¢¡Ö³ûÀî¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤Ë¤ÆÂè£²²óµþÅÔÊ¸³Ø¾Þ¤òËþ¾ì°ìÃ×¤Ç¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö³«º¦ÃÏ¡×¤Ç³©Àî¾Þ¸õÊä¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Ï£²²óÌÜ¤Î¸õÊä¤Ç¤¹¡£
Ãø¼Ô¤Î¾®Àâ¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬´¶¤¸¼è¤ì¤ë½é¤á¤Æ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¸ÀÍÕ¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯£¸·î¤Ë´©¹Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¹¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿·Ê¿§¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
24¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤«¤é¡¢°ìÊÓ¤òÆÃÊÌ¤ËÈ´¿è¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
Å²
¿·½É±Ø¤òÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÆü¡¢Ä´ÉÛ»Ô¤Ë¤¢¤ë³Ø¹»¤Ë¾·¤«¤ì¤Æ¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤¤¡¢½ª¤ï¤ë¤ÈÃæ±ûÀþ¤Ë¾è¤Ã¤Æµ¢ÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¿·½É¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤ÆÇã¤¤Êª¤·¤è¤¦¤È¤Õ¤È»×¤¤¤Ä¤¡¢ÅÅ¼Ö¤ò¹ß¤ê¤Æ³¹¤Ë½Ð¤¿¡£Í¼Êë¤ì¤Îº¢¤Ë»æÂÞ¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤Ê¤¬¤éºÆ¤Ó±Ø¤ËÆþ¤ê¡¢ÂçÀª¤ÎÍøÍÑµÒ¤È¤È¤â¤Ë¹½Æâ¤Î±ü¤Ø¤ÈÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
±Ø¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤«ÊÌ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«²±¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤ª¤½¤é¤¯Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÊÕ¤ê¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£²¿ÅÙ¤âÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡¢¸«´·¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë»þ¤ËÈ¯Æ°¤¹¤ë¥ª¡¼¥È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬²ÔÆ¯Ãæ¤Ç¡¢»×¤¤¤¬¤É¤³¤«±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ç¼«Í³¤Ë½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¤³¤ÎÄÌÏ©¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¤¬Ãå¼Â¤ËÌÜÅªÃÏ¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¾®ÅÄµÞÀþ¤Î²þ»¥¸ý¤ÇÌµ°Õ¼±¤Ë£É£Ã¥«¡¼¥É¤ò¥Ô¥Ã¤È¤·¤ÆÄÌ²á¤·¡¢¥Û¡¼¥à¤ØÂ³¤¯³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¡¢À¤ÅÄÃ«ÂåÅÄ±Ø¤Þ¤Ç±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë³Æ±ØÄä¼Ö¤ÎÅþÃå¤ò¤Ü¤ó¤ä¤ê¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤³¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤ÏÀ¤ÅÄÃ«ÂåÅÄ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£µ¢Ï©¤Ï¤à¤·¤í¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÊý¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¼·Ç¯Á°¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È´ØÀ¾¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤ÆÅÔÆâ¤ÎÃÏÍý´¶³Ð¤òÁ´¤¯»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤Ï½¢¿¦¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤Á¤é¤Ø°Ü½»¤·¤¿ºÝ¡¢°ìÂÀè¤ËÅìµþ¤Ø½Ð¤¿Í§¿Í¤ÎÃÎ·Ã¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢ÂåÅÄ¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤ÎÉô²°¤ËÊë¤é¤·¤¿»ÍÇ¯´Ö¡¢¤Û¤ÜËèÆü¾®ÅÄµÞÀþ¤Ç¿·½É¤Ø½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤Ê¤êÍÑ»ö¤Ê¤ê¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤Þ¤¿¤³¤ÎÆ»Äø¤òÃ©¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»ÍÇ¯´Ö¤â·«¤êÊÖ¤¹¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¶ÚÆù¤È¿À·Ð¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¯¤ë¡£°Õ¼±¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÌÜÅª¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÆ°ºî¤ò¿ÈÂÎ¤¬¾¡¼ê¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÃÎ¤é¤Ê¤¤Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤¬¡¢¿·½É±Ø¤Û¤É¼«Ê¬¤ÎÆìÄ¥¤êÆâ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤È¡¢¤Ä¤¤·Ù²ü¿´¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤É¤¦¤¾¤É¤¦¤¾¡¢ÇòÃëÌ´¤ò»×¤¦Â¸Ê¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤ÈÂ¤ÏÇ¾¤Ë¹ð¤²¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï»ä¤¿¤Á¤ËÇ¤¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦È¯¿®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤Î¿ÈÂÎ¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ëÊâ¹Ô¤Ç¹ï¤ß¹þ¤ó¤ÀÅ²¤ËÖÈ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢ÅÅ¼Ö¤¬¤¹¤Ç¤Ë¥Û¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£²¿µ¤¤Ê¤¯¸å¤í¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¾èµÒ¤Î¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¬¤½¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯²èÌÌ¤òÇÁ¤¹þ¤ß¡¢¤Ï¤Ã¡¢¤Èµõ¹½¤ÎÍÑ»ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¼þ¤ê¤Ë½½Ê¬¤Ë¼¨¤·¤¿¾å¡¢Ë»¤·¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Ê¤¬¤éËÍ¤ÏµÞ¤¤¤Ç¥Û¡¼¥à¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ËÍ¤Ï¤È¤¤É¤¤Ý¤«¤ó¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤Á¤ª¤¦¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ÏÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¡¢¤«¤Ä¤ÆµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿µþÅÔ¤Øµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢µìÍ§¤ÈÇÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£µ¢¤êºÝ¤Ë½ÉÇñÀè¤ÎµþÅÔ±ØÁ°¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹Ç¯Æþµï¤·¤Æ¤¤¤¿½ÐÄ®Ìø¤Î³ØÀ¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤È¡¢°ì½Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¤È¸þ¤«¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÜÆ°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ê¤òÀö¤ª¤¦¤ÈÀöÌÌÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢¤Õ¤ÈÊÌ¤Î»×¤¤¤ËÃ¿¤ë¤È¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é»õËá¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÇùÁ³¤È¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÊÄ¤¸¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢»Ø¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤½Ð¤·¡¢¤Ê¤¼¤«Æ±¤¸¥µ¥¤¥È¤¬¿·µ¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç¥í¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ãæ¡£°ì½Ö¤Ç¤âµ¤¤¬´Ë¤ß¡¢°Õ¼±¤¬ÊÌ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ø°Ü¤ë¤È¡¢¿ÈÂÎ¤Ï¤¹¤°¤Ë¼ê¹Ë¤òÃ¥¤¤¼è¤ê¡¢¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´Ö¤ò²¿¤é¤«¤ÎÅ¬Åö¤Ê¹ÔÆ°¤ÇËä¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç§ÃÎ¤Ë¤ÏÆó¤Ä¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿·ÏÅý¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£°ì¤Ä¤ÏÇ½Æ°Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¸Þ´¶¤Ç½¸¤á¤¿¾ðÊó¤ò¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¡¢°Õ¼±Åª¤ËÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¤³¤Îºî¶È¤Ï»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÂ¿¤¯¾ÃÈñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¾¤ÏÍ¥ÀèÅª¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¡¢¼«Æ°Åª¤Ê·ÏÅý¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤é¤·¤¤¡£¤³¤Î·ÏÅý¤ÏºÇÄã¸Â¤Î¾ðÊó¤À¤±¤ò摑¤ó¤Ç¡¢Ä¹´üµ²±¤ÇÊä¤¤¤Ä¤Ä¿ä·×¤ò¹Ô¤¤¡¢°Õ¼±¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â¨ÃÇ¤ò²¼¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤òÈ¯Æ°¤µ¤»¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÊØÍø¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤À¡£ËÍ¤Ï¤Û¤ÜËèÄ«¡¢µ¯¾²¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡¢Åò¤òÊ¨¤«¤¹¡¢¥ß¥ë¤ËÅ¬ÎÌ¤ÎÆ¦¤òÆþ¤ì¤Æº¸¼ê¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ê¡¢¤°¤ë¤°¤ë¤È²ó¤·¤ÆÊ´¤Ë¤¹¤ë¡¢¤Ê¤É¤È°ì¡¹³Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¿²¤Ü¤±¤¿Æ¬¤Ç°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼°ìÇÕ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯´Î¿´¤Ê»Å»ö¤ËÃå¼ê¤·¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢°ìÆüÊ¬¤ÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬¤¹¤Ç¤ËÄì¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£µ²±ÎÏ¤È½¸ÃæÎÏ¤ÏÍ¸Â¤Ê»ñ¸»¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÍÑÅÓ¤ò¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÂÅÅö¤À¡£
Êì¸ì¤ÈÂèÆó¸À¸ì¤Î´Ø·¸¤ÇÀ¸¤¸¤ëµ÷Î¥´¶¤ÎÆñ¤·¤µ
¤Þ¤¿¡¢È½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤ËÈæ³ÓÅª¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ëÇ½Æ°Åª»×¹Í¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¤¡¢ÌÜ¤È¿ÈÂÎ¤Î½ÖÈ¯Åª¤ÊÏ¢Æ°¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¹Ô°Ù¤À¤È¡¢Å°ÄìÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ°¤¤ÎÂ®ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÃßÀÑ¤·¤¿·Ð¸³¤Ç¤Ç¤¤¿¡¢Ç¾Æâ¤ÎÅ²¤ËÍê¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÍÍ¡¹¤Ê·èÃÇ¤ò¼«Æ°Åª¤Ê½èÍý¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¿·¤·¤¤¾õ¶·¤¬º£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ç½Ð¹ç¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÅö¤ÆÖÈ¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ë¡£¥²¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬ÆÍÁ³ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¼«Æ°ÅªÇ½ÎÏ¤¬Åö¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢µ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¸í¤Ã¤ÆÖÈ¤Ã¤¿Å²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡ö
¿·½É±Ø¤ò¹²¤Æ¤Æ¤¦¤í¤¦¤í¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¤Î¹ÖµÁ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¤Î¼ø¶È¤ÇËÍ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò²ÝÂê¿Þ½ñ¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¬¥ë¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬Â¿¿ô¤Ç¡¢¸À¸ì¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¼Ô¤Î³Ú¤·¤ß¤â¶ì¤·¤ß¤âÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢Ã´Åö¤ÎÀèÀ¸¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÍ¤¬¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÆüËÜ¸ì¤ÇÁÏºî¤ò¹Ô¤¦»þ¤Î´¶³Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤·ÏÃ¤·¤¿¸å¡¢À¸ÅÌ¤È¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
°ì¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬µó¼ê¤·¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¤ò»È¤¦¤È¡¢±Ñ¸ì¤¬´³¾Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡¢¤ÈËÍ¤Ï²óÅú¤·¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó±Ñ¸ì¤Ç¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤òËÝÌõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤«¤éÆüËÜ¸ì¤Ç»×¹Í¤·¡¢»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¸ÀÍÕ¤òÏÃ¤·¤¿¤ê½ñ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·ÍÄ¤¤º¢¤«¤é»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿±Ñ¸ì¤¬¡¢ËÍ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ËÌµ¿ô¤Î¿¼¤¤Å²¤ò¹ï¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤À¡£Êì¸ì¤ÎÊ¸Ë¡¤È¥ê¥º¥à¡¢¸Î¶¿¤ÎÊý¸À¡¢¤É¤³¤«¤Ç½¦¤Ã¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¸ýÊÊ¡£ËÍ¸Ä¿Í¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍÚ¤«Á°¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢¸À¸ì¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ä³µÇ°¡£·«¤êÊÖ¤·Ê¹¤«¤µ¤ì¡¢»þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤«¤éÈ¿Éü¤·¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÅ²¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤¿¤È¤¨»ÈÍÑ¸À¸ì¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤â¾Ã¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î»×¤¤¤â¡¢Î®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æüº¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¸ì¤â¾ï¤Ë¿·¤·¤¤Å²¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Âè°ì¸À¸ì¤Î±Ñ¸ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤é¤¬ËÍ¤Î¸ÀÍÕ¤òº¸±¦¤¹¤ë¡£±Ñ¸ì¤òÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤À¤Ã¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤Î³°¤«¤é¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢Î®¤ì¤ò°ï¤é¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡£Î¾¸À¸ì¤¬Ê¬¤«¤ëÁê¼ê¤Ê¤é¡¢¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤¼¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¸Î¶¿¤ËÂÚºßÃæ¡¢ËÍ¤ÎÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ëÃ±¸ì¤ò¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Í§¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤º¤Ë²æËý¤·¤Æ¡¢Ä¾Ìõ¤Ã¤Ý¤¤¡¢µÞ¤Ë¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿±Ñ¸ì¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«ÅÁ¤¨¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¸ì¤Î³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤¿»þ¡¢¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤Î±Ñ¸ìÊÂ¤ß¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ò»ý¤Æ¤¿¤é¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤ò³µ¤ÍÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¸æ²ÀÈ¸¤Ç¡¢ÀºÎî¤Ë´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿Í¤Î¤´¤È¤¯¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¾ò·ï¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÙ¤ì¤ÆÈ¯¸«¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤¬Æ±ÄøÅÙ¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤ËÆüËÜ¸ì¤¬¾åÃ£¤·¤¿¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±Ñ¸ì¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ³ê¤é¤«¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Å²¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¿Ê¤ß¤¬¾¯¤·¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ñ¸ì¤Ç¤âÆüËÜ¸ì¤Ç¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ëºÝ¡¢Æ»¤ò³Î¤«¤á¤ë½¬´·¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¸À¸ì¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤ËÆ±¤¸í´í°¡¢Æ±¤¸¿µ½Å¤µ¤¬È¼¤¦¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÉÔ°Â¤Ë»×¤¦¤È¤¤¤¦¼Ô¤â¤¤¤¿¡£±Ñ¸ì¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢±Ñ¸ì·÷¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±Ñ¸ì¤Ç¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤âÊ¸²½Åª¤Ë¤âÆÃ¸¢Åª¤ÊÎ©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÆó¤Ä¤Î¸À¸ì¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤º¤Ã¤È°ì¤Ä¤Î¸À¸ì¤ÎÃæ¤Ç°Â½»¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤ÏÂ¿¾¯°ã¤¦¸ì´¶¤¬¤Ä¤¡¢¸ÀÍÕ¤ÎËÜÍè¤Î¤®¤³¤Á¤Ê¤µ¤ò¡¢ÉÒ´¶¤Ë°Õ¼±¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£Ìµ°Õ¼±¤Ë»È¤¦¡¢°ì¤Ä¤À¤±¤Î¡ÖÊì¸ì¡×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢»þ¤È¤·¤Æ³Ú¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎÏÃ¤Ë¤Ï¡¢ÂèÆó¸À¸ì¤ò½é¤á¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¿Í¤¬Æ´¤ì¤ë¡ÖÎ®Äª¤µ¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£Âè°ì¸À¸ì¤ò½Ð¤¿»þÆÃÍ¤Î¼«°Õ¼±¤òÃ¦¤¹¤ë¤³¤È¡£½¬ÆÀ¤·¤¿ÂèÆó¸À¸ì¤òÊì¸ì¤È¤¹¤ëÏÃ¼Ô¤ÈÆ±¤¸¸ì´¶¤ò»ý¤Á¡¢¤è¤É¤ß¤Ê¤¯¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤Ç¼«Á³¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁà¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¼Ô¤¬¡¢¤¿¤È¤¨Êì¸ìÏÃ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¼Âºß¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤É¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£
¤À¤¬¼«°Õ¼±¤Ê¤·¤Ë¡¢¼«Á³¤Ë»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤â¡¢ÉÔ°Â¤Î¼ï¤Ï¤¢¤ë¡£ÆëÀ÷¤ß¤ÎÅ²¡¢¤â¤Ï¤äÃ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Å²¤Ë±è¤Ã¤Æ¿Ê¤à¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤À¡£µ¤¤òÈ´¤¯¤È¤É¤³¤Þ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤è¤¦¤ä¤¯°Õ¼±¤¬Æ¯¤¤¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¡¢¤ÈÊÕ¤ê¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢ÆëÀ÷¤ß¤ÎÅ²¤«¤é½Ð¤ë¤³¤È¤â¡¢½½Ê¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë»×¤¨¤ë¡£»þ´Ö¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤·¡¢½ÖÈ¯Åª¤ÊÈ½ÃÇ¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¤½¤ÎÊ¬¡¢°ì½Ö¤Ç¤âÊý¸þ¤ò·è¤á¤ë¼«Í³¤òÆÀ¤ë¡£
³©Àî¾Þ¸õÊäºî²È¥°¥ì¥´¥ê¡¼¡¦¥±¥º¥Ê¥¸¥ã¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¤Î³Ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¸¶ÅÀÅª¥¨¥Ã¥»¥¤