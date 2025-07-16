BIGBANG¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ø±éÃæ»ß¡¦±ä´üÁê¼¡¤°¡¡G-DRAGON¤ËÂ³¤D-LITE¤â¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤º¡×
¡¡BIGBANG¤ÎD-LITE¤¬16Æü¤Ë¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¡¢8·î¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¸ø±é¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£BIGBANG¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢G-DRAGON¤â8·î¤Î¥¿¥¤¸ø±é¤Î±ä´ü¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ø±é¤ÎÃæ»ß¡¦±ä´ü¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡D-LITE¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¡ÖÍ½´ü¤»¤Ëµ»½Ñ¤äÀ©ºî¤Ë´Ø¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯8·î15Æü¤ËFestival Hall¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤ä¤à¤òÆÀ¤º¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¸ø±éÃæ»ß¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ø·¸¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅö»ö¼Ô¤È¤Î½½Ê¬¤ÊµÄÏÀ¤È¤Î¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤à¤òÆÀ¤º¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢G-DRAGON¤â8·î¤Ë¥¿¥¤¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ìî³°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÌÔ½ë¤Î¤¿¤á±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£