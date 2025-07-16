¼¯»ùÅçÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÅê³«É¼¤Þ¤Ç4Æü¡£NNN¤ÈÆÉÇä¿·Ê¹¤Ï¶¦Æ±¤ÇÁªµóÀï½ªÈ×¤Î¾ðÀªÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ½êÂ°¤Ç¿·¿Í¤ÎÈøÄÔ Êþ¼Â¸õÊä¤¬¥êー¥É¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦¸µ¿¦¤Î±àÅÄ ½¤¸÷¸õÊä¤È»²À¯ÅÞ¡¦¿·¿Í¤ÎËÒÌî ½Ó°ì¸õÊä¤¬ÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡4¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë»²µÄ±¡Áªµó¼¯»ùÅçÁªµó¶è¡£¾ðÀªÄ´ºº¤Ç¤ÏÌµ½êÂ°¡¦¿·¿Í¤ÎÈøÄÔ Êþ¼Â¸õÊä¤¬¥êー¥É¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦¸µ¿¦¤Î±àÅÄ ½¤¸÷¸õÊä¤È»²À¯ÅÞ¡¦¿·¿Í¤ÎËÒÌî ½Ó°ì¸õÊä¤¬ÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡ÈøÄÔ¸õÊä¤ÏÎ©·ûÌ±¼ç¤ä¶¦»º»Ù»ýÁØ¤Î8³ä¶á¤¯¤ò¸Ç¤á¼«Ì±¡¦¸øÌÀ»Ù»ýÁØ¤Î2³ä¼å¤â¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£±àÅÄ¸õÊä¤Ï¼«Ì±»Ù»ýÁØ¤Î6³ä¶¯¡¢¸øÌÀ»Ù»ýÁØ¤Î6³ä¼å¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬ÌµÅÞÇÉÁØ¤Ø¤Î¿»Æ©¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡£ËÒÌî¸õÊä¤Ï»²À¯»Ù»ýÁØ¤Î8³ä¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç»Ù»ýÁØ¤Î4³ä¼å¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯¼£ÃÄÂÎ¡¢NHKÅÞ¡¦¿·¿Í¤Î»³ËÜ µ®Ê¿¸õÊä¤Ï¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¤¿¤À¡¢Í­¸¢¼Ô¤Î3³ä¤¬ÅêÉ¼Àè¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾ðÀª¤Ïº£¸åÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£