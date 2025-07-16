¡Ú¤ªÅ·µ¤¤É¤¦¤Ê¤ë¡Û¸·¤·¤¤½ë¤µÂ³¤¯ÀÐÀî¸©¡¡17Æü¤Ï¼¾ÅÙ¤â¹â¤¤¡¡Ç®Ãæ¾É¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤ò
»ÔÀî ÛÙ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡§
¤³¤³¤«¤é¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾®Ìî¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî ÏÂµ× µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡§
¤¢¤¹17Æü¤ÎÅ·µ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî¡§
¤¤ç¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤¹17Æü¤â¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²Ã²ìÃÏÊý¤Û¤É±À¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
17Æü¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî¡§
¹âµ¤°µ¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢±«±À¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤¬À¾Â¦¤Ë¤º¤ì¤Þ¤¹¡£²Ã²ìÃÏÊý¤Û¤É±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾®Ìî¡§
²Ã²ì¤Ï°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ¤¯¤â¤ê¡¢Ç½ÅÐ¤ÏÃë²á¤®¤ËÀ²¤ì´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤È¤â¤Ë¡¢»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Íë±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¶âÂô¡¢ÎØÅç¤È¤â34ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹17Æü¤Ï¡¢16Æü¤è¤ê¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤²¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£17Æü¤Ï¡¢16Æü°Ê¾å¤ËÇ®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Î½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî¡§
¤¢¤µ¤Ã¤Æ18Æü¤«¤é±«¤Î¥Þー¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç®ÂÓÌë¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¡¢Çß±«ÌÀ¤±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤À¤±À²¤ì¥Þー¥¯¤¬Â³¤¯¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬±«¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ç¤¹¡£
ÎØÅç¤Ç¤Ï¡¢º£·î15Æü¤Þ¤Ç¤Ç1.5¥ß¥ê¤·¤«¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ÔÀî¡§
ºÒ³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Î¡¢½á¤¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£