¡Ú¤µ¤¢¡¢ÅêÉ¼¤Ø¡£¡ÛÅÞ´´Éô¤¬Â³¡¹¤È±þ±ç¤Ë¡¡3µÄÀÊ¤ò¤á¤°¤êº®Àï¡ÖÊ¡²¬¡×¤Î½ªÈ×¾ðÀª¡¡»²±¡Áª
7·î20Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢NNN¤ÏÆÉÇä¿·Ê¹¤ÈÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢½ªÈ×¤Î¾ðÀª¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£13¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¡²¬Áªµó¶è¤Ç¤Ï3¤Ä¤ÎµÄÀÊ¤ò¤á¤°¤ê¡¢5¿Í¤¬º®Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÅÞ¤Î´´Éô¤¬Â³¡¹¤È±þ±ç¤ËÆþ¤ê¡¢Àï¤¤¤ÏÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²þÁªµÄÀÊ3¤ÎÊ¡²¬Áªµó¶è¤Çº®Àï¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½¿¦3¿Í¤È¿·¿Í2¿Í¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ5¿Í¤Ç¤¹¡£
12Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¡¦Å·¿À¤Î·Ù¸Ç¸ø±à¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸«¤Ä¤á¤ëÀè¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µÕÉ÷¤¬Â³¤¯¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ç¤¹¡£ÅÞ¤Î»²µÄ±¡´´»öÄ¹¤Ç¸½¿¦¤Î¾¾»³À¯»Ê¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ï´°àú¤ÊÀ¯ÅÞ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î©¤ÆÄ¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢»ä¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¤ò´Õ¤ß¤¿»þ¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¤Û¤«¤ÎÀ¯ÅÞ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°ìÈÖ¥Þ¥·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¡×
¾¾»³¤µ¤ó¤Ï60Âå°Ê¾å¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤ò¸Ç¤á¤¿¤Î¤Ï6³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Î¸å¤Ë·Ù¸Ç¸ø±à¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤ÎÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤ë»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Ç¤¹¡£¿·¿Í¤ÎÃæÅÄÍ¥»Ò¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤ò¹ñ²ñ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»²À¯¡¦¿ÀÃ«ÂåÉ½
¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤À¯¼£¤òÌÌÇò¤¯¤¹¤ë¡¢³§¤µ¤ó¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÀ¯¼£¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¡¢¤½¤ì¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ÌµÍý¤ÀÌµÍý¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÉ÷·ê¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£³§¤µ¤ó¤Ë´õË¾¤ò°ì½ï¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£ ¤ä¤ì¤ÐÊÑ¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£¡×
ÃæÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢18ºÐ¤«¤é39ºÐ¤Þ¤Ç¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¸½¿¦¡¦ÌîÅÄ¹ñµÁ¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï14Æü¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£±éÀâ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢»²À¯ÅÞ¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÈ¯¸À¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½
¡ÖÆüËÜ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¼Ò²ñ¤ÏÃË½÷º¹¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÇ¯Îðº¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶èÊÌ¤·¤Ê¤¤º¹ÊÌ¤·¤Ê¤¤¡¢¹ñÀÒ¤äÌ±Â²¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹ÊÌ¤·¤Ê¤¤¡¢¾ã³²¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹ÊÌ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Â¿Ê¸²½¶¦À¸¼Ò²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤³¤½ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¡×
ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ»Ù»ýÁØ¤Î7³äÈ¾¤Ð¤ò¸Ç¤á¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤â¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤¯ÌµÅÞÇÉÁØ¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦Àî¸µ·ò°ì¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤Ç¤¹¡£Åê³«É¼¤Þ¤Ç1½µ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüÍËÆü¤Ë¤Ï¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬¸ø¼¨¸å2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÊ¡²¬Æþ¤ê¤ÇÀî¸µ¤µ¤ó¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½
¡ÖÂ¾ÅÞ¤ò¤Î¤Î¤·¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾ÅÞ¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÀ¯¼£¤Ç¤Ï¤â¤¦ÆüËÜ¤òµß¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ ¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
Àî¸µ¤µ¤ó¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ»Ù»ýÁØ¤Î7³ä°Ê¾å¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¤Î²þÁªµÄÀÊ¤¬3¤È¤Ê¤Ã¤¿2016Ç¯°Ê¹ß¡¢µÄÀÊ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤Î¸½¿¦¡¦²¼ÌîÏ»ÂÀ¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÈÏ¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤à¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐÇËÁíºÛ¤¬±þ±ç¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼«Ì±¡¦ÀÐÇËÁíºÛ
¡Ö¾ï¤ËÊ¿ÏÂ¤òÄÉµá¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¸øÌÀ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²æ¡¹¤ÏÀ¯¸¢¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼¡¤Î»þÂå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê¿Í¡¢»ä¤¬°ìÈÖÂç¹¥¤¤Ê²¼ÌîÏ»ÂÀ¡¢³§ÍÍ¤Î¤ªÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
²¼Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ»Ù»ýÁØ¤Î9³ä°Ê¾å¤ò¸Ç¤á¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Î1³äÌ¤Ëþ¤·¤«²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
º®ÀïÌÏÍÍ¤Î5¿Í¤òÄÉ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î¿·¿Í¡¦²±àÍý·Ã¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤ÈÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦¿¹·òÂÀÏº¡Ê47¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢ÅÞ¤Î»Ù»ýÁØ¤ò°ìÄêÄøÅÙ¸Ç¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¿·¿Í¡¦°ËÆ£ÇîÊ¸¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¡¢¶¦»ºÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦»³¸ýÍ¯¿Í¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¡¢¥Áー¥à¤ß¤é¤¤¤Î¿·¿Í¡¦¸ÅÀî¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤Ï¡¢¹¤¬¤ê¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ±ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦Æá¿Ü·É»Ò¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¡¢NHKÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦Â¼¾åÀ®½Ó¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¡¢½ôÇÉ¤Î¿·¿Í¡¦ÉÚ±ÊÀµÇî¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤Ï¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ç¤¹¡£
²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î3³ä¶á¤¯¤¬ÅêÉ¼Àè¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾ðÀª¤Ïº£¸åÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åê³«É¼Æü¤Ï¼¡¤ÎÆüÍËÆü¡¢7·î20Æü¤Ç¤¹¡£