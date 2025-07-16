¤Ê¤Ç¤·¤³J¥É¥í¡¼½ªËë¡¢3Ï¢ÇÆ¤Ï´Ú¹ñvsÂæÏÑ¼¡Âè¤Ë¡Ä¸½ºß»ÃÄê¼ó°Ì¤â¡ÈÅö³ºÂÐÀïÀ®ÀÓ¡É¤Ç3°ÌÅ¾Íî¤Î²ÄÇ½À
[7.16 E-1Áª¼ê¸¢ ÆüËÜ 0-0 Ãæ¹ñ ¿å¸¶]
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó(ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½)¤Ï16Æü¡¢EAFF E-1Áª¼ê¸¢Âè3Àï¤ÇÃæ¹ñ½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï1¾¡2Ê¬¤ÎÌµÇÔ¤ÇÁ´ÆüÄø¤ò½ªÎ»¡£3Ï¢ÇÆ¤Î¹ÔÊý¤ÏÂ³¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë´Ú¹ñÂÐÂæÏÑ¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ¤¬°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç½ª¤ï¤ì¤ÐÆüËÜ¤¬Í¥¾¡¡£´Ú¹ñ¤¬¾¡¤Æ¤Ð´Ú¹ñ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÂè2Àï¡¦´Ú¹ñÀï(¢¤1-1)¤«¤éÀèÈ¯5¿Í¤òÊÑ¹¹¡£DF¹â¶¶¤Ï¤Ê¡¢DFÀÐÀîÍþ²»¡¢MFÀ®µÜÍ£¡¢MF»³ËÜÍ®·î¤Î4Áª¼ê¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢°ú¤Â³¤4-2-3-1¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡GK¤ÏÊ¿ÈøÃÎ²Â¤¬º£Âç²ñ½é½Ð¾ì¡£4¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤«¤é½éÀèÈ¯¤ÎDFÅèÅÄ²Ú¡¢ÀÐÀî¡¢¹â¶¶¡¢»³ËÜ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢»³ËÜ¤Ï¤Þ¤¿¤â±¦SBµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÏMFËÌÂ¼Èþ±©¤ÈMFÂìÀî·ë½÷¤¬ÁÈ¤ß¡¢¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ïº¸¤ËMFµÈÅÄè½¸Õ¡¢±¦¤ËMFÃæÅè½ÊÇµ¡£¥È¥Ã¥×²¼¤ËÀ®µÜ¤¬Æþ¤ê¡¢1¥È¥Ã¥×¤Ï½éÀèÈ¯¤ÎFWÈõÅÏÉ´²Ö¤¬È´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¸ß¤¤¤Ë¸Ç¤¤Æþ¤ê¤ò¸«¤»¡¢¥¹¥¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤¿Å¸³«¡£¤ä¤äÃæ¹ñ¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤âÂ³¤¯¤Ê¤«¡¢Á°È¾22Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥Éµ¯ÅÀ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤«¤éÀ®µÜ¤ÎÍî¤È¤·¤ËÈõ¸ý¤¬È´¤±½Ð¤·¡¢ÀË¤·¤¤±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÃæ¹ñ¤¬179cm¤ÎFW¥·¥ã¥ª¡¦¥º¥£¥¥ó¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¶¶¤¬È×ÀÐ¤Î¶õÃæÀï¤Ç¶¥¤ê¾¡¤ÁÂ³¤±¡¢0-0¤Î¤Þ¤Þ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾³«»Ï»þ¡¢ÂìÀî¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆMF¿ûÌîÁÕ²»¤òÅêÆþ¡£¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾¤Ë·ç¤±¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿ÃæÈ×¤Ç¤Î¶¯ÅÙ¤¬Áý¤·¡¢5Ê¬²á¤®¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¹¶·â¤«¤é²¡¤·¹þ¤á¤ë¶ÉÌÌ¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾24Ê¬¡¢ÈõÅÏ¤ÈÃæÅè¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆMF±ö±ÛÍ®Êâ¤ÈMF°¦ÀîÍÛºÚ¤òÅêÆþ¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤â3-4-2-1¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¹â¶¶¤òCB¤«¤éFW¤Ë¾å¤²¡¢Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Î¶õÃæÀï¤Çµ¯ÅÀ¤òºî¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾33Ê¬¡¢µÈÅÄ¤ò²¼¤²¤ÆFWÌð·Á³¤Í¥¤òÅêÆþ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¹¶¤áÂ³¤±¤ë»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÈ×¤Ë¹â¶¶¤Î¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤¬ÏÈ¤ò³°¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï1¾¡2Ê¬¤Î¾¡¤ÁÅÀ5¤ÇÁ´ÆüÄø¤ò½ªÎ»¡£Ãæ¹ñ¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ö¤¬¡¢½ç°Ì·èÄê¤ÇÍ¥Àè¤µ¤ì¤ëÅö³ºÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Î¤¿¤á±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹+4¤ÇÃæ¹ñ¤Î+2¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤âÍ¥¾¡¤Î¹ÔÊý¤Ï¸á¸å7»þ30Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Î´Ú¹ñÂÐÂæÏÑ¤Î·ë²Ì¼¡Âè¡£¤³¤³¤Þ¤Ç2ÀïÁ´ÇÔ¤ÎÂæÏÑ¤¬2Àï2Ê¬¤Î´Ú¹ñÁê¼ê¤Ë°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡¤â¤·´Ú¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Ë¾¡¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¾å°Ì3¤«¹ñ¤¬¾¡¤ÁÅÀ5¤ÇÊÂ¤ÖÃæ¡¢½ç°Ì·èÄê¤Ï3¤«¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÅö³ºÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ç·è¤Þ¤ë¡£3¤«¹ñÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤ÏÁ´¤Æ°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡¦ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Î°ã¤¤¤Ï¤Ê¤·¡£¤¹¤ë¤ÈÆÀÅÀ¿ô¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤Ë1-1¡¢Ãæ¹ñ¤Ë0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¤¿¤á¡¢2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿Ãæ¹ñÂÐ´Ú¹ñ¤Ë¸å¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Ë¾¡¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó(ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½)¤Ï16Æü¡¢EAFF E-1Áª¼ê¸¢Âè3Àï¤ÇÃæ¹ñ½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï1¾¡2Ê¬¤ÎÌµÇÔ¤ÇÁ´ÆüÄø¤ò½ªÎ»¡£3Ï¢ÇÆ¤Î¹ÔÊý¤ÏÂ³¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë´Ú¹ñÂÐÂæÏÑ¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ¤¬°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç½ª¤ï¤ì¤ÐÆüËÜ¤¬Í¥¾¡¡£´Ú¹ñ¤¬¾¡¤Æ¤Ð´Ú¹ñ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÂè2Àï¡¦´Ú¹ñÀï(¢¤1-1)¤«¤éÀèÈ¯5¿Í¤òÊÑ¹¹¡£DF¹â¶¶¤Ï¤Ê¡¢DFÀÐÀîÍþ²»¡¢MFÀ®µÜÍ£¡¢MF»³ËÜÍ®·î¤Î4Áª¼ê¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢°ú¤Â³¤4-2-3-1¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¸ß¤¤¤Ë¸Ç¤¤Æþ¤ê¤ò¸«¤»¡¢¥¹¥¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤¿Å¸³«¡£¤ä¤äÃæ¹ñ¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤âÂ³¤¯¤Ê¤«¡¢Á°È¾22Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥Éµ¯ÅÀ¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤«¤éÀ®µÜ¤ÎÍî¤È¤·¤ËÈõ¸ý¤¬È´¤±½Ð¤·¡¢ÀË¤·¤¤±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÃæ¹ñ¤¬179cm¤ÎFW¥·¥ã¥ª¡¦¥º¥£¥¥ó¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¶¶¤¬È×ÀÐ¤Î¶õÃæÀï¤Ç¶¥¤ê¾¡¤ÁÂ³¤±¡¢0-0¤Î¤Þ¤Þ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾³«»Ï»þ¡¢ÂìÀî¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆMF¿ûÌîÁÕ²»¤òÅêÆþ¡£¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾¤Ë·ç¤±¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿ÃæÈ×¤Ç¤Î¶¯ÅÙ¤¬Áý¤·¡¢5Ê¬²á¤®¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¹¶·â¤«¤é²¡¤·¹þ¤á¤ë¶ÉÌÌ¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾24Ê¬¡¢ÈõÅÏ¤ÈÃæÅè¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆMF±ö±ÛÍ®Êâ¤ÈMF°¦ÀîÍÛºÚ¤òÅêÆþ¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤â3-4-2-1¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¹â¶¶¤òCB¤«¤éFW¤Ë¾å¤²¡¢Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Î¶õÃæÀï¤Çµ¯ÅÀ¤òºî¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾33Ê¬¡¢µÈÅÄ¤ò²¼¤²¤ÆFWÌð·Á³¤Í¥¤òÅêÆþ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¹¶¤áÂ³¤±¤ë»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÈ×¤Ë¹â¶¶¤Î¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤¬ÏÈ¤ò³°¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï1¾¡2Ê¬¤Î¾¡¤ÁÅÀ5¤ÇÁ´ÆüÄø¤ò½ªÎ»¡£Ãæ¹ñ¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ö¤¬¡¢½ç°Ì·èÄê¤ÇÍ¥Àè¤µ¤ì¤ëÅö³ºÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Î¤¿¤á±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹+4¤ÇÃæ¹ñ¤Î+2¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤âÍ¥¾¡¤Î¹ÔÊý¤Ï¸á¸å7»þ30Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Î´Ú¹ñÂÐÂæÏÑ¤Î·ë²Ì¼¡Âè¡£¤³¤³¤Þ¤Ç2ÀïÁ´ÇÔ¤ÎÂæÏÑ¤¬2Àï2Ê¬¤Î´Ú¹ñÁê¼ê¤Ë°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡¤â¤·´Ú¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Ë¾¡¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¾å°Ì3¤«¹ñ¤¬¾¡¤ÁÅÀ5¤ÇÊÂ¤ÖÃæ¡¢½ç°Ì·èÄê¤Ï3¤«¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÅö³ºÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ç·è¤Þ¤ë¡£3¤«¹ñÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤ÏÁ´¤Æ°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡¦ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Î°ã¤¤¤Ï¤Ê¤·¡£¤¹¤ë¤ÈÆÀÅÀ¿ô¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤Ë1-1¡¢Ãæ¹ñ¤Ë0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¤¿¤á¡¢2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿Ãæ¹ñÂÐ´Ú¹ñ¤Ë¸å¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Ë¾¡¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)