¤Ä¤¤¾å¤Î»Ò¤Ë¸·¤·¤¯¡Ä¡È»Ò°é¤Æ¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ò²£ß·²Æ»Ò¤¬ÌÔ¾Ê¡Ö5ºÐ¤ÎÌ¼¤Ë34ºÐ¤È¤·¤ÆÀÜ¤·¤Á¤ã¤¦¡×
Æ£ËÜÈþµ®¡õ²£ß·²Æ»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë²È»ö°é»ùÆÃ²½·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ù¡£
7·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç4»ù¤Î¥Ñ¥Ñ¡¦±óÆ£¹Ò¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¡È¤ä¤é¤«¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿°é»ù¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ²»¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
±óÆ£¤Î¡ÖÄ¹ÃË¤Ë¸·¤·¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹ðÇò¤ò¼õ¤±¡¢²£ß·¤Ï¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ê°é»ù¤ÎÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖËÜÅö¤Ë¤À¤á¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×²£ß·²Æ»Ò¡¢Ä¹½÷¤Ø¤Î¡È¸·¤·¤µ¡É¤Ë¼«¸Ê·ù°!?
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢±óÆ£¤ÎºÊ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÖÄ¹ÃË¤Ë¤â¡¢¤Û¤ó¤Î¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±Í¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËÜ²»¤ò¾Ò²ð¡£¤¹¤ë¤È±óÆ£ËÜ¿Í¤â¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄ¹ÃË¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»×¤¤Åö¤¿¤ëÀá¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ç¡¢¡È¤Á¤ã¤ó¤È°é»ù¤·¤Ê¤¤ã¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿±óÆ£¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¤²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÅÜ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
·»Äï¥²¥ó¥«¤ÎºÝ¤â¡¢Àè¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¼¡ÃË¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼¡ÃË¤òµã¤«¤»¤¿Ä¹ÃË¤ò¼¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÄ¹ÃË¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤À¤È¤·¤¿±óÆ£¤Ï¡Ö¾å¤Î»Ò¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ì¤Ð²¼¤Î»Ò¤â¸«½¬¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢²£ß·¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·ë¶ÉÄ¹½÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¯¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢¼«¿È¤ÎÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö°ìÈÖ¾å¤Î»Ò¤ÏÏÃ¤¬ÄÌ¤¸¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦²£ß·¤Ï¡¢¡Ö¡Ê°ìÈÖ¾å¤Ç¤â¡Ë¤Þ¤À5ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤Ë34ºÐ¤È¤·¤ÆÀÜ¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¥À¥á¡£¥À¥á¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¡È¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡ÈÏÃ¤¬ÄÌ¤¸¤ë¡É¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ä¤¤»Ò¤É¤â°·¤¤¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡È»Ò°é¤Æ¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ËÆ£ËÜ¤¬¡Ö¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í¡×¤È¶¦´¶¤¹¤ë¤È¡¢²£ß·¤â¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¡Ä¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¦¤Ä¤à¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£