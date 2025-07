Da-iCEの最新曲「ノンフィクションズ」が本日7月16日(水)に配信リリースされ、ABCテレビ公式YouTubeチャンネルにて、Da-iCEとABC高校野球のスペシャルコラボPVが公開となった。 本楽曲は、『2025夏の高校野球応援ソング/熱闘甲子園テーマソング』となり、メンバーの工藤大輝・花村想太が作詞曲を担当。『熱闘甲子園』(ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット)のテーマソングをはじめ、大会期間中の朝から夕方まで連日放送される『ABC高校野球中継』、甲子園出場校決定までの全国地方大会の結果を紹介する『甲子園への道』(ABCテレビ・テレビ朝日系列放送)など、高校野球関連番組で使用される。 公開されたスペシャルコラボPVの舞台は、どこか懐かしい小学校の音楽室。Da-iCEのメンバーが、スクリーンに映し出された高校球児たちの全力プレーを食い入るように見つめ、バットを振る姿、白球を追いかける姿、そして仲間と喜びを分かち合う姿に思わず大興奮。PVのラストには甲子園球場のバックスクリーンで撮影されたDa-iCEの姿が映る。 甲子園を目指す高校球児はもちろんのこと、それぞれの目標に向かって努力を続けるすべての人へ送る新曲「ノンフィクションズ」と、高校野球の名シーンが堪能できる映像となっている。 また、TikTokでは「ノンフィクションズ」の音源を使用したUGC投稿が増加中だ。そのほか「ノンフィクションズ」のリリースを記念して、Apple Music有料会員 および Spotify Premium会員の方限定でのリスニングパーティー開催も決定した。こちらには本日から毎日メンバーが日替わりで生出演するとのこと。 ■Digital Single「ノンフィクションズ」2025年7月16日(水) 配信スタートhttps://ffm.to/nonfictions_ <リスニングパーティー情報>https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1126571※Apple Music有料会員 および Spotify Premium会員の方限定 ■2025夏の高校野球応援ソング/「熱闘甲子園」テーマソング 使用予定番組・『熱闘甲子園』 8/5(火)開幕〜決勝まで 連日夜生放送 ※休養日除く(予定) ※ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット ・『第107回 全国高等学校野球選手権大会 中継』 8/5(火)開幕〜決勝まで ※休養日除く ※ABCテレビ・ABCラジオ・BS朝日・スカイA(録画) ほか系列各局※番組の放送日時は、変更になる可能性があります。この他、ABCテレビ・テレビ朝日系列が放送する各都道府県大会(地方大会)の中継等でも使用されます。 ◾️<Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE->https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1122278 2025年10月7日(火)大阪城ホール 17:30/18:302025年10月8日(水)大阪城ホール 17:30/18:302025年10月29日(水)静岡エコパアリーナ 17:30/18:302025年10月30日(木)静岡エコパアリーナ 17:30/18:302025年11月2日(日)福岡・マリンメッセ福岡A館 16:00/17:002025年11月3日(月・祝)福岡・マリンメッセ福岡A館 14:00/15:002025年11月11日(火)埼玉・さいたまスーパーアリーナ 17:00/18:302025年11月12日(水)埼玉・さいたまスーパーアリーナ 17:00/18:30 関連リンク ◆Da-iCE オフィシャルサイト◆Da-iCE オフィシャルX◆Da-iCE オフィシャルInstagram◆Da-iCE オフィシャルYoutubeチャンネル◆Da-iCE オフィシャルTikTok

