<氣志團万博2025 〜関東爆音パビリオン〜>が11月15日および16日(日)、昨年2024年に引き続き千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホールにて開催される。このたび、第2弾出演アーティストが発表となった。 発表されたのは8組。アイナ・ジ・エンド、ジュースごくごく倶楽部、7ORDER、Dragon Ashに加え、WELCOME ACTにDJダイノジと柳家睦&THE RATBONES、OPENING CEREMONY ACTに秋山竜次(ロバート)、細川たかしが出演する。 チケットは氣志團万博HP2次先行受付(先着)が7月16日(水)18:00よりスタート。 ■<サントリー オールフリーpresents 氣志團万博2025 〜関東爆音パビリオン〜 powered by Epson>11月15日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホール11月16日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホールopen9:00 / start10:30 / 20:30終演予定▼出演者 ※五十音順 / 敬称略アイナ・ジ・エンド、秋山竜次(ロバート)<OPENING CEREMONY ACT>、打首獄門同好会、岡崎体育、OKAMOTO’S、氣志團、君島大空 合奏形態、ゴールデンボンバー、ジュースごくごく倶楽部、私立恵比寿中学、聖飢魔供7ORDER、超ときめき♡宣伝部、DJダイノジ <WELCOME ACT>、10-FEET、Dragon Ash、BUCK∞TICK、細川たかし <OPENING CEREMONY ACT>、ももいろクローバーZ、柳家睦&THE RATBONES <WELCOME ACT>、RIP SLYME、レキシ、ROTTENGRAFFTY※日割りは後日発表▼チケット1日入場券 15,000円 / 2日通し入場券 27,000円青春18入場券 10,000円※青春18入場券対象:小学生・中学生・高校生及び2026年4月1日段階で18歳以下の方※小学生以上有料/未就学児童は無料(保護者同伴の場合に限る)一般発売日:10/4(土)10:00〜【氣志團万博HP2次先行受付(先着)】受付期間:7/16(水)18:00〜8/24(日)23:59https://eplus.jp/kishidanbanpaku25/※イープラスの会員登録(無料)が必要です。※受付に関する詳細は受付画面にてご確認下さい。 主催:オフィス男闘呼塾エンターテインメント企画:オフィス男闘呼塾エンターテインメント制作:氣志團万博2025実行委員会 / THE FOREST特別協賛:サントリー株式会社 / エプソン販売株式会社協賛:株式会社クラブハリエ協力:株式会社イープラス(問)HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 ■<氣志團現象2025 夏の陣 日比谷狂乱 “俺らがいちばん熱い夏”>8月17日(日) 東京・日比谷野外大音楽堂open16:15 […]

