FRUITS ZIPPER・松本かれんとCUTIE STREET・桜庭遥花による新ユニット「PiKi(ピキ)」が、初となるCDシングル「Kawaii Kaiwai」を9月3日(水)にリリースすることが決定した。 本作は、TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2のエンディングテーマに起用されたデビュー曲「Kawaii Kaiwai」を表題曲に据え、初回盤/松本かれん盤/桜庭遥花盤/通常盤/アニメ盤の全5形態で登場。初回盤には16ページ撮り下ろしフォトブックを封入する。さらに、TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2とのコラボとなるアニメ盤には、主人公・喜多川海夢がPiKiの衣装を着用しているスペシャル描き下ろしジャケットが採用された。 また、CD封入特典や、対象法人別のオリジナル特典、リリースイベント情報もあわせて公開されている。初回生産分にはメンバーによる”自撮り”や”撮り合いっこ”を含む撮りおろしトレーディングカードや、スペシャルイベントやプレゼントが当たるシリアルナンバー入り応募券が封入されるなど、豪華特典が満載。の内容となっている。 デビューシングルCD 「Kawaii Kaiwai」 2025年9月3日(水)発売 ▼CD予約はこちらhttps://PiKi​.lnk​.to/KawaiiKaiwai_CD ■初回生産限定盤(CD+16Pフォトブック) 3,000円 / SECL-3240〜3241※トレーディングカードA:全8種(PiKi絵柄2種・ソロ絵柄各3種)のうち1種ランダム封入※シリアルナンバー入り応募券封入 <初回盤 収録曲>M1​. Kawaii KaiwaiM2​. タイトル未定M3​. タイトル未定M4​. Kawaii Kaiwai (Instrumental)M5​. タイトル未定 (Instrumental)M6​. タイトル未定 (Instrumental) ■初回生産限定・松本かれん盤(CD) 1,800円 / SECL-3242※ジャケット/歌詞ブックレット:松本かれんソロ仕様※トレーディングカードB:全5種(PiKi絵柄2種・松本かれん絵柄3種)のうち1種ランダム封入※シリアルナンバー入り応募券封入 ■初回生産限定・桜庭遥花盤(CD) 1,800円 / SECL-3243※ジャケット/歌詞ブックレット:桜庭遥花ソロ仕様※トレーディングカードC:全5種(PiKi絵柄2種・桜庭遥花絵柄3種)のうち1種ランダム封入※シリアルナンバー入り応募券封入 <松本かれん盤・桜庭遥花盤 収録曲>M1​. Kawaii KaiwaiM2​. タイトル未定M3​. タイトル未定M4​. Kawaii Kaiwai (Instrumental) ■通常盤(CD) 1,200円 / SECL-3244 <通常盤 収録曲>M1​. Kawaii […]

