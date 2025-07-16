PiKi¡¢½é¤ÎCD¥·¥ó¥°¥ë¡ÖKawaii Kaiwai¡×9·î¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¸ø³«
FRUITS ZIPPER¡¦¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¤ÈCUTIE STREET¡¦ºùÄíÍÚ²Ö¤Ë¤è¤ë¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖPiKi¡Ê¥Ô¥¡Ë¡×¤¬¡¢½é¤È¤Ê¤ëCD¥·¥ó¥°¥ë¡ÖKawaii Kaiwai¡×¤ò9·î3Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ËÜºî¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡ÙSeason 2¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖKawaii Kaiwai¡×¤òÉ½Âê¶Ê¤Ë¿ø¤¨¡¢½é²óÈ×/¾¾ËÜ¤«¤ì¤óÈ×/ºùÄíÍÚ²ÖÈ×/ÄÌ¾ïÈ×/¥¢¥Ë¥áÈ×¤ÎÁ´5·ÁÂÖ¤ÇÅÐ¾ì¡£½é²óÈ×¤Ë¤Ï16¥Ú¡¼¥¸»£¤ê²¼¤í¤·¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤òÉõÆþ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡ÙSeason 2¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥áÈ×¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦´îÂ¿Àî³¤Ì´¤¬PiKi¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢CDÉõÆþÆÃÅµ¤ä¡¢ÂÐ¾ÝË¡¿ÍÊÌ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¡É¼«»£¤ê¡É¤ä¡É»£¤ê¹ç¤¤¤Ã¤³¡É¤ò´Þ¤à»£¤ê¤ª¤í¤·¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤ä¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê±þÊç·ô¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ë²ÚÆÃÅµ¤¬ËþºÜ¡£¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ëCD ¡ÖKawaii Kaiwai¡× 2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä ¢§CDÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤éhttps://PiKi.lnk.to/KawaiiKaiwai_CD ¢£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×(CD+16P¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯) 3,000±ß / SECL-3240¡Á3241¢¨¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA¡§Á´8¼ï(PiKi³¨ÊÁ2¼ï¡¦¥½¥í³¨ÊÁ³Æ3¼ï)¤Î¤¦¤Á1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¢¨¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê±þÊç·ôÉõÆþ ¡ã½é²óÈ× ¼ýÏ¿¶Ê¡äM1. Kawaii KaiwaiM2. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêM3. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêM4. Kawaii Kaiwai (Instrumental)M5. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê (Instrumental)M6. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê (Instrumental) ¢£½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡¦¾¾ËÜ¤«¤ì¤óÈ×(CD) 1,800±ß / SECL-3242¢¨¥¸¥ã¥±¥Ã¥È/²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡§¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¥½¥í»ÅÍÍ¢¨¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB¡§Á´5¼ï(PiKi³¨ÊÁ2¼ï¡¦¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó³¨ÊÁ3¼ï)¤Î¤¦¤Á1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¢¨¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê±þÊç·ôÉõÆþ ¢£½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡¦ºùÄíÍÚ²ÖÈ×(CD) 1,800±ß / SECL-3243¢¨¥¸¥ã¥±¥Ã¥È/²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡§ºùÄíÍÚ²Ö¥½¥í»ÅÍÍ¢¨¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC¡§Á´5¼ï(PiKi³¨ÊÁ2¼ï¡¦ºùÄíÍÚ²Ö³¨ÊÁ3¼ï)¤Î¤¦¤Á1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¢¨¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê±þÊç·ôÉõÆþ ¡ã¾¾ËÜ¤«¤ì¤óÈ×¡¦ºùÄíÍÚ²ÖÈ× ¼ýÏ¿¶Ê¡äM1. Kawaii KaiwaiM2. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêM3. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêM4. Kawaii Kaiwai (Instrumental) ¢£ÄÌ¾ïÈ×(CD) 1,200±ß / SECL-3244 ¡ãÄÌ¾ïÈ× ¼ýÏ¿¶Ê¡äM1. Kawaii [¡Ä]
The post PiKi¡¢½é¤ÎCD¥·¥ó¥°¥ë¡ÖKawaii Kaiwai¡×9·î¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¸ø³« first appeared on BARKS.