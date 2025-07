東京ディズニーシーにて2026年3月19日までの期間限定で開催されているスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」

東京ディズニーシーの「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」に、2025年8月28日より「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」がテーマの秋限定メニューが仲間入りします☆

東京ディズニーシー/ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ“ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス”メニュー

販売期間:2025年8月28日(木)〜11月3日(月)

販売店舗:東京ディズニーシー/ロストリバーデルタ「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」

※メニュー内容・販売期間は予告なく変更になる場合があります

ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナに、「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」をテーマにしたスペシャルメニューの秋バージョンが期間限定で登場!

ダッフィーのお顔をかたどったバターライスに、ビーフキーマシチューやごろっとシーフードが入ったトマトクリームをかけた「ダッフィーのスペシャルセット」が提供されます。

さらにチリビーンズ、キャベツ、ワカモレ、雑穀サラダ、コーンチップスをトルティーヤで包んだ「スペシャルサンドセット」もラインナップ。

スペシャルセットにはサラダのほか、サツマイモを使った秋期限定のクリームスープ、選べるソフトドリンクが付いてきます。

いずれのセットにもランチョンマット、ソフトドリンクにはコースター全4種のうち1種がランダムで付いてくるのも嬉しいポイントです。

ダッフィーのスペシャルセット(ビーフ)

価格:2,380円

※プラス340円でセットのソフトドリンクをスペシャルドリンクに変えることができます(生ビールはプラス440円)

セット内容:

・ビーフキーマシチューライス

・サツマイモのクリームスープ

・サラダ

・ソフトドリンクのチョイス

ダッフィーの顔をかたどったバターライスに、ビーフキーマシチューをかけた「ダッフィーのスペシャルセット」

サラダと、秋期限定「サツマイモのクリームスープ」が付いたセットです。

ダッフィーのスペシャルセット(シーフード)

価格:2,380円

※プラス340円でセットのソフトドリンクをスペシャルドリンクに変えることができます(生ビールはプラス440円)

セット内容:

・シーフードトマトクリームライス

・サツマイモのクリームスープ

・サラダ

・ソフトドリンクのチョイス

ダッフィーの顔をかたどったバターライスに、ごろっとシーフードが入ったトマトクリームをかけた「シーフードトマトクリームライス」をメインにしたスペシャルセット。

サラダに加え、サツマイモのクリームスープも付いた、ボリューム満点なメニューです。

スペシャルサンドセット

価格:1,980円

※プラス340円でセットのソフトドリンクをスペシャルドリンクに変えることができます(生ビールはプラス440円)

セット内容:

・トルティーヤサンド(チリビーンズ、キャベツ、ワカモレ、雑穀サラダ、コーンチップス)

・サツマイモのクリームスープ

・サラダ

・ソフトドリンクのチョイス

ポケットのようなトルティーヤで、たっぷりの具材を包んだスペシャルサンドセット。

サラダやサツマイモを使った秋限定のクリームスープと一緒に味わうことができます。

サツマイモを使った秋限定クリームスープが付いたスペシャルメニュー。

東京ディズニーシー/ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナにて2025年8月28日より提供される“ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス”秋限定メニューの紹介でした。

