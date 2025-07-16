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DOPING PANDA¤¬ËÜÆü7·î16Æü¡¢¿·¶Ê¡Ö2043¡×(¥Ë¡¼¥Þ¥ë¥è¥ó¥µ¥ó)¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£ ¿·¶Ê¡Ö2043¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê4¤ÄÂÇ¤Á¤Î¥·¥ó¥»¥ê¥Õ¤È¡¢¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤Î¾®µ¤Ì£¤è¤¤¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢°Ê²¼¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´Þ¤á¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Î¶¯¤µ¤ÈÀª¤¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢Àè¤´¤í¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖDarlin¡Ç I love you¡×¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢º£½µËö¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãmugendai THE CARNIVAL 2025¡ä¤Ç¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜ¿Í¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSNS¤ÇÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢9·î10Æü¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øin my mind¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ª¤è¤Ó¼ýÏ¿¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ýÏ¿¶Ê¤ÏÁ´10¶Ê¡£ËÜÆü¤è¤êEC¥µ¥¤¥È¡ÈROCKET-EXPRESS¡É¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£FC²ñ°÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÏÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢²ñ°÷¤Î¤ß¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Ð¥ó¥É¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëCD¤¬ÉÕÂ°¡£¤³¤ÎCD¤Ç¤·¤«Ä°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ver.¤Î²»¸»¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¥µ¥¤¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ7¥¤¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ó¥É¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥É¡¼¥Ñ¥ó»Ë¾å½é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ÅÍÍ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ °Ê²¼¤Ë¿·¶Ê¡Ö2043¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Õ¥ë¥«¥ï¥æ¥¿¥«¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£ ¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡ ¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Î¶¯¤¤²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ã¤¤º¢¤Ï¤à¤·¤í¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤¿º£¤Ï¼«Ê¬¤¬Ìä¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤ò¤¤Á¤ó¤È»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¸ÀÍÕ¤È²»¤È¤¬¼«Á³¤Ë¸ò¤¸¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿°ì¶Ê¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤¤Ã¤È¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡Yutaka Furukawa(DOPING PANDA) ¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡ ¡¡ ¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö2043¡×2025Ç¯7·î16Æü(¿å)ÇÛ¿®³«»ÏÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://dopingpanda.lnk.to/2043 ¡¡ ¢£¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øin my mind¡Ù2025Ç¯9·î10Æü(¿å) È¯ÇäÍ½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://www.rocket-exp.com/dopingpanda¡ÚCD¡ÛSLRL-10151(TGCS-13707)¡¡3,500±ß(+ÀÇ)¢¨¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¢§CD¼ýÏ¿¶Ê01 204302 utopia03 Darlin¡Ç I love you04 escape05 starlight you up06 the compozaz07 remnant08 I wander09 you were just watchin¡Ç me10 in my mind ¡üÆÃÅµ¡¦DOPAMANIA CLUB²ñ°÷ÆÃÅµ¡§Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦DOPAMANIA CLUB²ñ°÷¸ÂÄê¥Ð¥ó¥É¥ë¥»¥Ã¥È¡§Acoustic ver.¼ýÏ¿CD(3¶ÊÆþ¤ê) / Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ï5,500(ÀÇ¹þ)¡¦°ìÈÌÆÃÅµ¡§7¥¤¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦°ìÈÌ¥Ð¥ó¥É¥ë¥»¥Ã¥È¡§¥á¥ó¥Ð¡¼¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥»¥Ã¥È/7¥¤¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È [¡Ä]
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