DOPING PANDAが本日7月16日、新曲「2043」(ニーマルヨンサン)を配信リリースした。 新曲「2043」は、アッパーな4つ打ちのシンセリフと、エレキギターの小気味よいカッティングが印象的な仕上がり。現代社会に警鐘を鳴らすかのようなサウンドは、以下にお届けする本人コメントにもあるように、歌詞の世界観を含めてメッセージ性の強さと勢いにあふれている。 同楽曲は、先ごろリリースした「Darlin’ I love you」と併せて、今週末からスタートする全国ツアー<mugendai THE CARNIVAL 2025>でライブ初披露されることが本人のオフィシャルSNSで予告されている。 また、9月10日リリース予定のアルバム『in my mind』のジャケット写真および収録詳細が発表となった。収録曲は全10曲。本日よりECサイト“ROCKET-EXPRESS”にて予約受付がスタートした。FC会員に向けては直筆サイン入りジャケットカードが用意され、会員のみが購入できるバンドルセットにはスペシャルCDが付属。このCDでしか聴くことができないアコースティックver.の音源が収録される。サイト購入特典として7インチサイズジャケットが付属し、さらにバンドルセットには、ドーパン史上初のメンバーのアクリルスタンドがセットされるなど、様々な仕様が用意されている。 以下に新曲「2043」に関するフルカワユタカのコメントをお届けしたい。 ◆ ◆ ◆ 「これほどメッセージ性の強い歌詞を書いたことはこれまでありません。若い頃はむしろそういうものに対するアレルギーがありましたが、歳を重ねた今は自分が問うべきものをきちんと残していきたいと思っています。そんな中で言葉と音とが自然に交じりあってくれた一曲です。ライブでもきっとその価値を示してくれるはずだと期待しています」──Yutaka Furukawa(DOPING PANDA) ◆ ◆ ◆ ■デジタルシングル「2043」2025年7月16日(水)配信開始配信リンク:https://dopingpanda.lnk.to/2043 ■アルバム『in my mind』2025年9月10日(水) 発売予約リンク:https://www.rocket-exp.com/dopingpanda【CD】SLRL-10151(TGCS-13707) 3,500円(+税)※デジパック▼CD収録曲01 204302 utopia03 Darlin’ I love you04 escape05 starlight you up06 the compozaz07 remnant08 I wander09 you were just watchin’ me10 in my mind ●特典・DOPAMANIA CLUB会員特典:直筆サイン入りアナザージャケット・DOPAMANIA CLUB会員限定バンドルセット:Acoustic ver.収録CD(3曲入り) / 直筆サイン入りアナザージャケット¥5,500(税込)・一般特典:7インチサイズジャケット・一般バンドルセット:メンバーアクリルスタンドセット/7インチサイズジャケット […]

