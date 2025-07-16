eill¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãACTION TOUR 2025-2026¡ä³«ºÅ
eill¤¬¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãACTION TOUR 2025-2026¡ä¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï11·î29Æü¤ÎÂçºå¡¦¿´ºØ¶¶BIGCAT¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ6ÅÔ»Ô¤ò¼þ¤ë¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï2026Ç¯2·î7Æü¤ËÅìµþ¡¦Kanadevia Hall(µì¡§TOKYO DOME CITY HALL)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ËÜÆü¤«¤é¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇÂ®Àè¹Ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇÂ®Àè¹Ô¤Ï7·î27Æü23:59¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£ eill¤Ï¡¢9·î15Æü¤ËLINE CUBE SHIBUYA¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãHEART+VEILL¡ä¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤â¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢eill¤ÏËÜÆü16th Digital Single¡ÖLove, lala ~Îø¤Î¹ÔÊý~¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï80¡Á90Ç¯Âå¤Î¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òeill¤é¤·¤¯¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡¢Sweet & Sour¤Ê²ÆÎø¥É¥é¥¤¥Ö¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ãACTION TOUR 2025-2026¡ä 2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦¿´ºØ¶¶BIGCAT³«¾ì17:00/³«±é18:0012·î5Æü¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚPENNY LANE 24³«¾ì18:00/³«±é19:0012·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæRensa³«¾ì17:00/³«±é18:002026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦DRUM LOGOS³«¾ì17:30/³«±é18:301·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°DIAMOND HALL³«¾ì17:30/³«±é18:302·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦Kanadevia Hall¡Êµì¡§TOKYO DOME CITY HALL¡Ë³«¾ì17:00/³«±é18:00 ¢£ÎÁ¶â¡¦·ô¼ï¡§[Åìµþ¸ø±é°Ê³°] ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°(À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤) 7,700±ß(ÀÇ¹þ)ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå \600É¬Í×[Åìµþ¸ø±é] »ØÄêÀÊ 7,700±ß(ÀÇ¹þ)ÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå \500É¬Í× ¤ª°ì¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç(Ê¬ÇÛ²Ä)¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤Î¤ß¤Ç¤ÎÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£4ºÐ°Ê¾åÍ×¥Á¥±¥Ã¥È¢¨Ï¿²»¡¦Ï¿²èµ¡ºà(·ÈÂÓÅÅÏÃ)»ÈÍÑ¶Ø»ß¢¨±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä/¾ùÅÏ¶Ø»ß¢¨Ì¾¸Å²°¸ø±é°Ê³°¤Ï¡¢¥É¥ê¥ó¥¯Âå¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¢£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ´ü´Ö¡§7·î16Æü(¿å)18:00¡Á7·î27Æü(Æü)23:59ÅöÍîÈ¯É½¡§7·î30Æü(¿å)13:00Æþ¶â´ü´Ö¡§7·î30Æü(¿å)13:00¡Á8·î5Æü(²Ð)21:00¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§¥¤¡¼¥×¥é¥¹¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäURL¡§https://eplus.jp/eill/ ¢£¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Âçºå¸ø±é¡¡¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¡§TEL 06-6357-4400¡Ê½ËÆü¤ò½ü¤¯Ê¿Æü 12:00¡Á15:00¡ËËÌ³¤Æ»¸ø±é¡¡¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥é¥¤¥Ö¡§TEL 050-3504-8700¡ÊÊ¿Æü 11:00¡Á18:00¡ËµÜ¾ë¸ø±é¡¡¥Î¡¼¥¹¥í¡¼¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡§TEL 022-256-1000¡ÊÊ¿Æü 11:00¡Á16:00¡ËÊ¡²¬¸ø±é¡¡BEA¡§TEL 092-712-4221¡Ê·î~¶â 12:00¡Á16:00¡Ë°¦ÃÎ¸ø±é¡¡¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡§TEL 052-320-9100¡Ê12:00¡Á18:00¡ËÅìµþ¸ø±é¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§TEL 03-3499-6669¡Ê·î¡¦¿å¡¦¶â12¡§00¡Á16¡§00¡Ë Digital Single¡ÖLove, lala ~Îø¤Î¹ÔÊý~¡× 2025Ç¯7·î16Æü [¡Ä]
The post eill¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãACTION TOUR 2025-2026¡ä³«ºÅ first appeared on BARKS.