eillが、約1年ぶりとなる全国ツアー<ACTION TOUR 2025-2026>の開催を発表した。 本ツアーは11月29日の大阪・心斎橋BIGCATを皮切りに全国6都市を周るツアーとなっており、ツアーファイナルは2026年2月7日に東京・Kanadevia Hall(旧:TOKYO DOME CITY HALL)で開催される。本日から、チケットオフィシャル最速先行がスタート。オフィシャル最速先行は7月27日23:59までとなる。 eillは、9月15日にLINE CUBE SHIBUYAにてワンマンライブ<HEART+VEILL>の開催を発表しているが、こちらのチケットはすでにソールドアウトしている。今回のツアーもチケット予約はお早めに。 また、eillは本日16th Digital Single「Love, lala ~恋の行方~」をリリース。本楽曲は80〜90年代のシティポップのエッセンスをeillらしく現代風にアレンジした、Sweet & Sourな夏恋ドライブソングとなっている。 <ACTION TOUR 2025-2026> 2025年11月29日(土)大阪・心斎橋BIGCAT開場17:00/開演18:0012月5日(金)北海道・札幌PENNY LANE 24開場18:00/開演19:0012月13日(土)宮城・仙台Rensa開場17:00/開演18:002026年1月17日(土)福岡・DRUM LOGOS開場17:30/開演18:301月24日(土)愛知・名古屋DIAMOND HALL開場17:30/開演18:302月7日(土)東京・Kanadevia Hall(旧:TOKYO DOME CITY HALL)開場17:00/開演18:00 ■料金・券種:[東京公演以外] スタンディング(整理番号付き) 7,700円(税込)別途ドリンク代 \600必要[東京公演] 指定席 7,700円(税込)別途ドリンク代 \500必要 お一人様4枚まで(分配可)※未就学児のみでの入場不可。4歳以上要チケット※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止※営利目的の転売/譲渡禁止※名古屋公演以外は、ドリンク代のお支払いは現金のみとなります。 ■オフィシャル最速先行受付期間:7月16日(水)18:00〜7月27日(日)23:59当落発表:7月30日(水)13:00入金期間:7月30日(水)13:00〜8月5日(火)21:00チケット販売サイト:イープラスチケット販売URL:https://eplus.jp/eill/ ■公演に関するお問い合わせ大阪公演 サウンドクリエーター:TEL 06-6357-4400(祝日を除く平日 12:00〜15:00)北海道公演 マウントアライブ:TEL 050-3504-8700(平日 11:00〜18:00)宮城公演 ノースロードミュージック:TEL 022-256-1000(平日 11:00〜16:00)福岡公演 BEA:TEL 092-712-4221(月~金 12:00〜16:00)愛知公演 サンデーフォークプロモーション:TEL 052-320-9100(12:00〜18:00)東京公演 クリエイティブマンプロダクション:TEL 03-3499-6669(月・水・金12:00〜16:00) Digital Single「Love, lala ~恋の行方~」 2025年7月16日 […]

