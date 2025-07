TVアニメ『ゴールデンカムイ』の最終章がいよいよ2026年1月から放送され、それに先行する形で2025年10月に劇場先行版「札幌ビール工場編」が全国の劇場にて公開されることが明らかとなった。この劇場先行版の主題歌に、AwichとALIのコラボ書き下ろし楽曲「黄金の彼方」が起用される。 日本のHIPHOP界を牽引し、海外でも精力的に活動を広げるAwichが存在感を放つのに対し、ALIは『ゴールデンカムイ』TVアニメ第四期オープニングテーマ「NEVER SAY GOODBYE feat. Mummy-D」を担当したことでお馴染みだ。 発表と同時に公開とされた特報映像では、コラボ書き下ろし楽曲「黄金の彼方」のインストゥルメンタルヴァージョンが使用されている。まだその全貌は明らかとなっていないが、フィナーレに向かう最終章にふさわしい期待を煽る音像となっているのでチェックしてほしい。 劇場先行版『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編 ■劇場先行版『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編【前編】2025年10月10日(金)公開■劇場先行版『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編【後編】2025年10月31日(金)公開 ムビチケカードおよびムビチケ前売券(オンライン)は7月18日(金)より発売特設ページ:https://kamuy-anime.com/theater/ 【劇場先行版 イントロダクション】杉元とアシ(リ)パの旅はクライマックスへ!!アイヌから奪われた金塊を巡る生存競争サバイバル、最終章に突入ッッ!!! 樺太から帰還した杉元佐一とアシ(リ)パは、白石由竹と共に金塊探しの旅を再開。その最中に遭遇した脱獄囚の海賊房太郎と手を結んだのち、新たな標的とした脱獄囚の上エ地圭二の足取りを追って札幌へと向かう。だが、同地ではすでに宇佐美上等兵と菊田特務曹長からなる第七師団の斥候に加えて土方歳三の一味が連続娼婦殺害事件を起こした別の脱獄囚の捜索を進めていた。杉元と土方の間で早くも一触即発の事態が生じるも、第七師団に金塊が渡ることだけは避けたい両者は協力する道を選択。連続殺人の次の現場が札幌ビール工場との情報を掴み、待ち伏せ作戦を実行に移す。ところがそこに宇佐美たちや上エ地までもが姿を現し、状況は混迷を極めていく! 関連リンク ◆Awich オフィシャルサイト◆ALI オフィシャルサイト

