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The post ¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù·à¾ìÀè¹ÔÈÇ¡Ö»¥ËÚ¥Ó¡¼¥ë¹©¾ìÊÔ¡×¸ø³«·èÄê¡£¼çÂê²Î¤ÏAwich¤ÈALI¤¬¥³¥é¥Ü½ñ¤²¼¤í¤· first appeared on BARKS.