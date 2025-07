moon dropが映画『アオショー!』主題歌に書き下ろした新曲「ブルーフィッシュ」が使用された本予告映像が公開された。 映画『アオショー!』は“絶対青春合唱コメディ”を題してきた人気舞台シリーズを原作に、あらたに映画版として書き下ろされた作品。MAZZELのRAN、俳優・山川ひろみ、NEWSの小山慶一郎らが共演し、 美しい海に囲まれた離島・折後島(おりごじま)を舞台に、島唯一の小さな高校で個性豊かな生徒たちが合唱を通して絆を深めていくさまが描かれる。 「ブルーフィッシュ」は本作品のためにmoon dropが書き下ろした新曲。映画で描かれる瑞々しくもかけがえのない青春の日々を想起させる純度100%のポップロックとなっており、まっすぐに君のことを想い続ける恋心、君に気づいてほしい僕の気持ちを綴ったラブソング。バンドとしては初の映画主題歌を手がけた形となった。 このたび解禁された本予告では、主人公・飯田悉平(RAN)とヒロイン・波島沫乃(山川ひろみ)が出会い、合唱を通じて心を通わせていく様子の一幕を楽曲「ブルーフィッシュ」とともに味わえる。また、特別出演の小山慶一郎演じる貴宝院理津が悉平に厳しい言葉を浴びせるシーンが垣間見え、個性豊かなキャラクターたちが織りなす青春模様が観る者の胸を熱くする映像となっている。 moon dropは7月30日(水)にニッショーホールで開催される映画の完成披露試写会にも登壇する。 そして、10月3日(金)からスタートする対バンツアーのファイナル公演として、12月24日(水)にLINE CUBE SHIBUYAにて<ゆびきりラブストーリー FINAL Christmas ONEMAN LIVE>の開催が決定した。クリスマスイヴ開催ということでこの日限りの特別な演出も予定されている。 チケットの先行抽選販売は7月19日(土)18:00よりファンクラブ先行がスタートする。 映画『アオショー!』完成披露試写会 <公演日時>2025年7月30日(水)14:30の回上映後舞台挨拶17:55の回上映前舞台挨拶<会場名>ニッショーホール(東京都港区虎ノ門2丁目9-16)<出演者>RAN(MAZZEL)、山川ひろみ、小山慶一郎飯島寛騎、小泉光咲(原因は自分にある。)、三浦獠太、福崎那由他、大川泰雅、山口喬司監督、moon drop※登壇者は予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。<チケット代金>2,500円(税込み / 全席指定) 映画『アオショー!』 9月5日(金) TOHOシネマズ日比谷ほか全国公開 <キャスト>RAN (MAZZEL) 山川ひろみ小山慶一郎(特別出演)飯島寛騎 小泉光咲(原因は自分にある。) 三浦獠太 福崎那由他 大川泰雅堤下敦 (インパルス) 田畑智子 徳重聡 渡辺いっけい 川上麻衣子 佐野史郎 ほか 監督:山口 喬司 配給:ギグリーボックス 2025年度作品Ⓒ2025映画『アオショー!』製作委員会 <あらすじ>東京を離れ、母と二人、離島・へと移り住んできた高校生・(RAN)。島で唯一の高校「折後島高等学校(通称:)」に転入した彼は、慣れない暮らしに戸惑いながらも、ちょっと気になる女の子・(山川ひろみ)や、素直でまっすぐなクラスメイトたちとの出会いをきっかけに、少しずつ心をひらいていく。「みんなで歌でも歌ったらどうかな?」 本土にある「(通称:)」との統廃合を前に、折高と本土校の”歌の交流会”が開かれることに。合唱コンクールの強豪校である采高の部長、(小山慶一郎)は、彼らを鮮やかな歌声で迎え入れるのだった。「トロフィーと友達、どっちが欲しい?」未成熟な優しさと甘えから、つい大切な人たちにぶつかってしまい、心のすれ違いを生んでしまう--。友情も、恋も、歌も-- まっすぐには進まないからこそ、ひとつひとつの瞬間がかけがえない。静かな時間が息づく離島で紡がれる、青春のハーモニー。 その歌声は、あなたに届き、そして心と心をつないでいく-。 moon drop対バンツアー<ゆびきりラブストーリー> 2025年10月3日(金)松阪 M’AXA 開場18:00/開演18:3010月5日(日)名古屋 ダイアモンドホール 開場17:00/開演18:0010月10日(金)仙台 darwin 開場18:00/開演18:3010月11日(土)盛岡 CLUB CHANGE WAVE 開場17:30/開演18:0010月18日(土)松山 WStudioRED 開場17:30/開演18:0010月19日(日)高松 DIME 開場17:30/開演18:0010月26日(日)浜松 LiveHouse浜松窓枠 開場17:30/開演18:0010月29日(水)埼玉 HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 開場18:00/開演18:3011月1日(土)石川 金沢AZ 開場17:30/開演18:0011月2日(日)福井CHOP 開場17:30/開演18:0011月3日(月・祝)新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE 開場17:30/開演18:0011月8日(土)大阪 なんばhatch 開場17:00/開演18:0011月15日(土)茨城 水戸ライトハウス 開場17:30/開演18:0011月20日(木)札幌 PENNY LANE24 開場18:00/開演18:3011月22日(土)帯広 MEGA […]

