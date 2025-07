コブクロが、大阪・堺という出身地を同じくする『ゴルゴ13』の作家であるさいとう・たかをとコラボレーションビジュアルを制作した。 ◆コブクロ 画像 作成した7種類のポスターは、8月2日より堺銀座商店街やMI(み)-TE(て)さかい(堺市役所21階展望ロビー)、および『第17回ガシフェス堺東夏まつり』などにて掲載されるとのこと。 コブクロのボーカル担当 黒田俊介は2024年の結成25周年を記念して、ファンへの感謝と地元・堺への恩返しを込めてプロジェクト「九月八日」を始動。2024年9月8日、コブクロが路上ライブをしていた思い出の地、堺銀座商店街に、1年限定のテイクアウト専門店をオープンした。店名の「九月八日」は、コブクロの結成記念日に由来したもの。大阪・堺の予約困難店として有名な「焼肉おさむちゃん。」と、創業50年以上の老舗「帝塚山ポアール」が全面協力で作り上げた「焼肉サンド」のテイクアウト専門店。黒田自ら店頭に立ち、接客を行っているという。 そして、本日発売されたミニアルバム『THIS IS MY HOMETOWN』には、2014年<大坂の陣400年音楽祭>で披露し話題となった、やしきたかじんのカバー「大阪恋物語」のライブ音源が、Newアレンジで音源化して収録されており、当時の映像をコブクロ公式YouTubeにて特別公開。こちらもぜひチェックしていただきたい。 https://youtu.be/CEok6LUXwR0 ミニアルバム『THIS IS MY HOMETOWN』は、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)のアンバサダーで、大阪・関西万博オフィシャルテーマソング「この地球(ほし)の続きを」を歌うコブクロが、結成の地<大阪>をテーマに、制作したミニアルバム。故郷をテーマに地元愛を歌った「THIS IS MY HOMETOWN」をリード曲に、現在開催中の大阪・関西万博オフィシャルテーマソング「この地球(ほし)の続きを」や、2002年に制作され、ライブで数回だけ披露されてきたレア楽曲「おさかなにわ」を、23年越しにCD初収録している。 ◾️ミニアルバム『THIS IS MY HOMETOWN』2025年7月16日(水)発売特設サイト:https://kobukuro.com/feature/thisismyhometown ○通常盤(CD)品番:WPCL-136582,750円(税込)※歌詞ブックレット 16P ○ファンサイト会員限定盤(CD+DVD+グッズ)品番:WPZL-60064/54,290円(税込)※歌詞ブックレット 16P / スリーブケース仕様 CD収録曲(2形態共通)01.THIS IS MY HOMETOWN02.この地球(ほし)の続きを 大阪・関西万博オフィシャルテーマソング03.大阪恋物語-Refined the live take-04.42.195km 大阪マラソン公式テーマソング05.おさかなにわ06.大阪SOUL 大阪マラソン公式テーマソング-bonus track-この地球(ほし)の続きを -Opening Ceremony, Expo2025 osaka, kansai, Japan- ファンサイト会員限定盤のみ収録DVD:「STREET LIVE Archive at 天王寺MIO 1999.11.12」01.轍02.雨あがりの夜空に (cover)03.Bye Bye Oh! Dear My Lover04.君といたいのに05.Bell06.ボクノイバショ07.太陽08.2人09.坂道10.桜11.コンパス12.夢唄13.ストリートのテーマ14.轍15.ココロの羽全15曲予定 ◾️<KOBUKURO LIVE TOUR 2025 “THIS IS […]

