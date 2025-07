w.o.d.が、7月23日に配信リリースするEP『grunge is dead. EP』の詳細情報を解禁した。 『grunge is dead. EP』はw.o.d.自身初となるEPで、配信中の新曲「TOKYO CALLING」をはじめ、「UNINSTALL」「DAWN」「BURN MY BEAUTIFUL FANTASY」の全4曲を収録。w.o.d.の原点とも言える3ピースグランジサウンドを全面に打ち出しつつも、これまでとは一線を画す楽曲群が収録されるという。 『grunge is dead. EP』配信リリースに際し、全曲ティザー映像も各種SNSにて公開。7月17日0時よりiTunesでのプリオーダーや、Spotifyでのカウントダウンもスタートする。 さらに7月19日にはNHK「Venue101」への初出演が決定。自身初めての生放送番組への出演で、「TOKYO CALLING」を生演奏でTV初披露することが決まっている。是非チェックしてほしい。 ◆ ◆ ◆ ◾️サイトウタクヤ(Vo, G)コメントEPっていいもんですねえ。4曲っていうのがまた絶妙にいいです。14分くらいです。1日24時間で100回聴けます。聴いてください。 ◆ ◆ ◆ なお、夏には東名阪をまわるワンマンツアー<LOVE BUZZ Tour>の開催も決まっており、現在チケット販売中だ。 ◾️EP『grunge is dead. EP』2025年7月23日(水)配信リリース配信:https://w-o-d.lnk.to/grungeisdeadiTunes Pre Order:https://w-o-d.lnk.to/grungeisdead_PO ◆収録曲 M1:「TOKYO CALLING」 M2:「UNINSTALL」 M3:「DAWN」 M4:「BURN MY BEAUTIFUL FANTASY」 ◆「TOKYO CALLING」配信中:https://w-o-d.lnk.to/TOKYO_CALLING ◾️<LOVE BUZZ Tour> 2025年8月23日(土)東京/Zepp ShinjukuOPEN 17:00 START 18:00 2025年9月11日(木)愛知/Electric Lady LandOPEN 18:00 START 19:00 2025年9月12日(金)大阪/BIGCATOPEN […]

