全国にフルサービス型の喫茶店を展開する「コメダ珈琲店」と「おかげ庵」で「ポケモンと、たっぷりくつろご。」をテーマにしたキャンペーンを実施。

メニューもグッズも空間も、ポケモンの魅力がちりばめられた特別なひとときが楽しめます☆

コメダ珈琲店・おかげ庵「ポケモンと、たっぷりくつろご。」キャンペーン

販売期間:2025年7月24日(木)〜8月下旬予定

※数量限定につき各店なくなり次第終了となります

ポケモンメニュー購入制限:1人計3メニューまで

販売店舗:全国のコメダ珈琲店・おかげ庵 ※一部店舗を除きます

コメダ珈琲店とおかげ庵で開催される、ポケモンの世界観から着想を得た、さまざまな企画が展開される「ポケモンと、たっぷりくつろご。」キャンペーン。

店舗には、見た目も楽しいオリジナルメニューが登場します。

また、対象メニューを注文された方には、数量限定のオリジナルチャームをランダムでプレゼント。

オリジナルデザインのグッズが、くつろぎの時間をさらに彩ります。

さらに一部店舗では、ポケモンの魅力を表現した特別装飾も展開予定。

写真映えする空間で、心に残る時間が過ごせます☆

コメダ珈琲店:ヤドンのいちごチョコシロノワール(ヤドンピック付き)

価格:1,160円(税込)〜1,220円(税込)/ミニサイズ 960円(税込)〜1,020円(税込)

※ミニサイズ含め、ソフトクリームはホイップクリームに変更できません

ピンク色のヤドンを、いちごチョコソースで表現した見た目もかわいいシロノワールが登場!

あたたかいデニッシュに、とろりとかけたいちごチョコソースは、ひとくち頬ばると甘い香りが口いっぱいに広がり、噛んでいると幸せな気分になる味わいです。

ソフトクリームの上にかけたチョコソースが、味わいに奥行きを加え、甘さの変化も楽しめます。

ヤドンのしっぽをイメージしたふわふわのマシュマロもポイントで、見た目も食感も癒やし系。

ヤドンののんびりした雰囲気にぴったりな、くつろぎのひとときが楽しめます。

コメダ珈琲店:カビゴンのサルサチキンカツパン(カビゴンピック付き)

価格:1,170円(税込)〜1,260円(税込)

持ち帰り:可能

毎日400キロの餌を食べるカビゴンをイメージした、食べ応えのあるカツパン。

ジューシーなチキンカツに、ピリッとした辛さとさっぱりとした酸味が特長の特製サルサソースが夏にぴったりの味わいです。

シャキシャキ食感のキャベツもアクセントになり、爽やかなあと味はやみつきになる美味しさ。

お腹も心も満たされる、満足感たっぷりの一品です。

※やや辛めのメニューです。辛い物が苦手な方やお子さんは十分注意ください

※辛子マヨネーズを使用しています。辛子抜きに変更も可能です

※原料由来のヘタや皮の一部などが含まれる場合があります

コメダ珈琲店・おかげ庵:コダックのマンゴーミルク氷(コダックピック付き)

価格:

・コメダ珈琲店:1,100円(税込)〜1,160円(税込)

・おかげ庵:1,120円(税込)〜1,160円(税込)

「ふわっ、ヒヤッ、じゅわー。」が合言葉の、コダックをイメージした、コメダの夏の名物かき氷。

黄色いコダックをマンゴーミルク氷で表現した夏のひんやりデザートです。

ふわふわの氷にかけるのは、甘みのあるミルクシロップと、なめらかな口当たりの果肉が入ったマンゴーシロップ。

やさしい甘みがふわりと広がり、ひんやりとした幸せを届けてくれます。

コダックのゆるやかな空気感とともに、涼やかな味わいに癒やされます。

※果肉の繊維質や果皮の一部が含まれていることがあります

※選べるお食事セット・選べる甘味セットの対象外です

おかげ庵:モクローの胡麻だれきしめん(モクローピック付き)

価格:1,180円(税込)〜1,260円(税込)

おかげ庵の夏の定番、冷たいきしめんがモクローをイメージした特別メニューに。

モクローの色味を表現した、お豆腐ときゅうり入りの胡麻だれにつけて食べる一杯です。

かつおだしをきかせた冷たい胡麻だれに、ふわふわのお豆腐とシャキシャキのきゅうりがアクセント。

つるっともちもちのきしめんは、のど越しもなめらかで、暑い時期にも心地よく食べ進められます。

涼やかな胡麻だれとともに、きしめんの心地よい食感をゆったりと味わえるメニューです。

※選べるお食事セット・選べる甘味セットの対象外です

ポケモンメニュー注文で「オリジナルチャーム」をプレゼント

「ヤドンのいちごチョコシロノワール」「カビゴンのサルサチキンカツパン」「コダックのマンゴーミルク氷」「モクローの胡麻だれきしめん」のいずれか1品を注文で、オリジナルチャーム1個をランダムでプレゼントいたします。

全7種類のかわいい「ポケモン」たちのうち、どれがもらえるかは開けてからのお楽しみです。

コメダ珈琲店・おかげ庵:コメダ珈琲店のソファー柄生地 モンスターボールキーホルダー

価格:1,920円(税込)

購入制限:1人1個まで ※転売目的での購入は禁止しています

「モンスターボール」が、コメダ珈琲店のソファー柄生地でかわいくアレンジされたオリジナルキーホルダーとして登場!

コメダファンもポケモンファンも見逃せない、特別なグッズです。

※購入は飲食(お持ち帰り含む)をされた方の会計時のみとなります

コメダ珈琲店 全国5店舗限定:ポケモンの世界観を楽しめる特別装飾店舗が登場

コメダ珈琲店特別装飾店舗・ポケモンシルエット

実施店舗:コメダ珈琲店 東札幌5条店(北海道)/コメダ珈琲店 横浜ランドマークプラザ店(神奈川県)/コメダ珈琲店 葵店(愛知県)/コメダ珈琲店 新大阪店(大阪府)/コメダ珈琲店 沖縄知花店(沖縄県)

コメダ珈琲店 全国5店舗で、ポケモンの世界観を楽しめる特別装飾店舗を展開。

店舗ごとに異なるポケモンたちがゲストをお出迎えし、店内でのくつろぎの時間をより楽しく演出します。

写真映えする空間で、ここだけの特別なひとときが楽しめます。

ポケモンの魅力がちりばめられた、見た目も楽しいオリジナルメニューや数量限定のオリジナルグッズのプレゼントなどが実施される特別企画。

コメダ珈琲店とおかげ庵にて2025年7月24日より開催される「ポケモンと、たっぷりくつろご。」キャンペーンの紹介でした☆

※写真はイメージです

※ピックは食べられません

※ピックは小さなお子さんが口に入れないように十分注意ください

※「ヤドンのいちごチョコシロノワール」「カビゴンのサルサチキンカツパン」「コダックのマンゴーミルク氷」の価格は店舗により異なります

© Pokémon. © Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

