東京ディズニーシーでは、2025年4月8日(火)から2026年3月19日(木)までの期間限定でスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を開催!

「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」は、東京ディズニーシーにダッフィーが登場して20周年を迎えることを記念して行われるイベント。

今回は、そんな「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」デザインのアソーテッド・ミニケーキを紹介します。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス”アソーテッド・ミニケーキ

価格:5,000円

販売日:2025年8月28日(木)

販売店舗:東京ディズニーリゾート・アプリ

ミニケーキ×9個ピックシート×1枚

今回紹介するのは、スペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」と連動した20周年限定デザインのアソーテッド・ミニケーキ。

ダッフィーたちのモチーフがそっとあしらわれたミニケーキは、眺めているだけでも幸せな気持ちになれそうです。

ミニケーキは、左上から順に、

【ステラ・ルー】ヨーグルトホイップクリームのブルーベリー風味のロールケーキ【オル・メル】メロンムースとカスタードのタルト【クッキー・アン】オレンジホイップクリームのタルト【リーナ・ベル】ピーチホイップクリームのケーキ【ホイップトッピング】キャラメルホイップクリームのロールケーキ【ジェラトーニ】りんごホイップクリームのタルト【ダッフィー】チョコレートホイップクリームのロールケーキ【カラフルトッピング】ミルクホイップクリームのロールケーキ【シェリーメイ】ストロベリーホイップクリームのロールケーキ

癒されるような色合いと、やさしい甘さのミニケーキにピックをデコレーション。

素敵なティータイムを過ごせそうなスイーツセットです☆

かわいいピックで飾りつけも楽しめる!

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス”アソーテッド・ミニケーキの紹介でした。

1年間を通して開催!東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス”まとめ 1年間を通して開催!東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス”まとめ 続きを見る

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

©Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post かわいいピックで飾りつけ!東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス”アソーテッド・ミニケーキ appeared first on Dtimes.