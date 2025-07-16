¡Ø¥¢¥¤¥·¥ó¡Ù¤Î¼Ò°÷ÎÀ¤ÇÆ±Î½¤ÎÉô²°¤«¤é¸½¶âÅð¤ßË½¹Ô¤« ¸µ¼Ò°÷¤Î23ºÐÃËÂáÊá ÎÀ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¸½¶âÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤â
¡¡°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ô¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¤Î¼Ò°÷ÎÀ¤Çº£Ç¯5·î¡¢¸½¶â¤òÅð¤ó¤À¾å¡¢¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿Áê¼ê¤òË½¹Ô¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸µ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥·¥ó¤Î¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿ÂçÎÓÏ¡ÅÍÍÆµ¿¼Ô(23)¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÎÓÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯5·î¡¢Åö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿°Â¾ë»ÔÆ£°æÄ®¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¤¥·¥ó¤Î¼Ò°÷ÎÀ¤Ç¡¢Æ±Î½¤ÎÃËÀ(23)¤ÎÉô²°¤«¤é¸½¶â3Ëü5000±ß¤òÅð¤ß¡¢¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤¿ºÝ¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Ê¤É¤·¤¿»ö¸å¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÎÓÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ï¸åÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤éÆÃÄê¤µ¤ì¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÎÓÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÎÀ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÇÊÌ¤ÎÆ±Î½¤Î¼Ö¤«¤é¸½¶â4Ëü±ß¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¡¢Àè·îÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£