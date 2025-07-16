»²À¯ÅÞ¡¦¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¡Ö¿åÆ»¤òÌ±±Ä²½¤·³°»ñ¤ËÇäµÑ¡×È¯¸À¤ËµÜ¾ë¡¦Â¼°æ²Å¹À¸©ÃÎ»ö¡ÖÈó¾ï¤ËÊ°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ä¼Õºá¤ÈÄûÀµµá¤á¤ë¹³µÄÊ¸
»²À¯ÅÞ¡¦¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Î±þ±ç±éÀâ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÜ¾ë¸©¤ÎÂ¼°æÃÎ»ö¤¬¹³µÄÊ¸¤òÄó½Ð¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡£
ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹ñ¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤éµÜ¾ë¸©¤ß¤¿¤¤¤ËÌ±±Ä²½¤·¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤·¤¤¡¢µÜ¾ë¸©¤Ï¡£¿åÆ»¤Ê¤ó¤Æ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂç»ö¡£¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ì¤ò³°»ñ¤ËÇä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©³°»ñ¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÂ¼°æÃÎ»ö¤Ï¡¢¡Ö¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¸©Ì±¤ËÂÐ¤·¤Æ²áÅÙ¤ÊÆ°ÍÉ¤äÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿ÀÃ«ÂåÉ½¤ËÅÞ¤È¤·¤Æ¼Õºá¤ÈÄûÀµ¤òµá¤á¤ë¹³µÄÊ¸¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹³µÄÊ¸¤Ç¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤Î¿åÆ»»ö¶È¤Ï´°Á´Ì±±Ä²½¤È¤Ï·èÄêÅª¤Ë°Û¤Ê¤ë¡Ö´±Ì±Ï¢·È»ö¶È¡×¤À¤È¤·¤Æ¡¢¸©¤¬ºÇ½ªÅª¤ÊÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¿å¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ö¶È±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¶¦Æ±½Ð»ñ´ë¶È¤Ë¤Ï³°»ñ·Ï´ë¶È¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºÇÂç³ô¼ç¤Ï¹ñÆâ¤Î´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢³°»ñ¤ØÇä¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¤Û¤É¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Â¼°æÃÎ»ö¤Ï¡¢¡ÖµÜ¾ë¸©¤Ï¿åÆ»»ö¶È¤òÆüËÜ¤Î´ë¶È¤Ç¤¢¤ì³¤³°¤Î´ë¶È¤Ç¤¢¤ì¡¢Çä¤êÅÏ¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡£½êÍ¤ÏµÜ¾ë¸©¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿åÆ»ÎÁ¶â¤ò¾å¤²¤¿¤ê²¼¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ï¸©µÄ²ñ¤ÎµÄ·è¤¬É¬Í×¡£Èó¾ï¤ËÊ°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µÜ¾ë¸©¤ÎÂçÀÚ¤ÊÌ¿¤Î¿å¤ò³¤³°¤Î´ë¶È¤ËÇä¤êÅÏ¤¹¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¹³µÄÊ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ16Æü¡¢¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Ï¡Ö¤Þ¤À¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²¿¤¬¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£¤¿¤Ö¤ó»ö¶È¤âÈ¾Ê¬°Ê¾å³ô»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï³ô¼°¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤É¤³¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿Àººº¤·¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼°æÃÎ»ö¤Ï¿ÀÃ«ÂåÉ½¤ËÂÐ¤·¡¢19Æü¤ÎÅÚÍËÆü¤Þ¤Ç¤ÎÊó¹ð¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢Â¾¤Î³ÆÅÞ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ï»²±¡Áª¤ÎÀï¤¤¤¬½ªÈ×¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢16Æü¤â³ÆÃÏ¤Î½ÅÅÀ¶è¤ÇÍ¸¢¼Ô¤Ø¤ÎÁÊ¤¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£