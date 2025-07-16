¡ÖÍáÁå¤Î·ä´Ö¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡×¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡ÈÄ¶¹âµé¥«¥ß¥½¥ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡ª°ì¸ÀÂ¿¤¤°ÍÍê¼Ô¤Ë¡¢¤»¤¤¤äÃµÄå¡Ö¤ä¤«¤Þ¤·¤¤¤ï¡ª¡×
¡¡¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬7·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤Ë¾Ã¤¨¤¿Ä¶¹âµé¥«¥ß¥½¥ê¤òµß½Ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ¶¹âµé¥«¥ß¥½¥ê¤Ç·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦°ÍÍê¼Ô¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃµÄå¶ÉÄ¹¤¬Éô²¼¤ÎÃµÄå¤¿¤Á¤òÌî¤ËÊü¤Á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¡¦°ÂÇ«Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤É¤â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÄÉµá¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Î¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤Ë¾Ã¤¨¤¿Ä¶¹âµé¥«¥ß¥½¥ê¡×¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¤ÎÃËÀ¡Ê26¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ÍÍê¤À¡£
¡ØËÍ¤ÏÀèÆü¡¢Å¾¿¦¤Î¤¿¤áÀÅ²¬¸©¤«¤éÂçºåÉÜ¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢Ê³È¯¤·¤ÆÀÇ¹þ¤ß1Ëü6400±ß¤ÎT»ú¥«¥ß¥½¥ê¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎT»ú¥«¥ß¥½¥ê¤Ï¡¢ÅÅµ¤¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤â·ì¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦ÈéÉæ¤Î¼å¤¤ËÍ¤¬»È¤Ã¤Æ¤â¡¢Á´¤¯·ì¤¬½Ð¤Ê¤¤ºÇ¹â¤ÎÁêËÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤½¤ÎT»ú¥«¥ß¥½¥ê¤ò»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¢¤ëÄ«¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ÇÉ¦Äæ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼ê¤ò³ê¤é¤»¡¢ÍáÁå¤ÈÊÉ¤Î·ä´Ö¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£·ä´Ö¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¹¤¤¤Î¤ÇÌÜ»ë¤Ç¤¤º¡¢ËÀ¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«Á´¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤·¤¤»Å»ö¤Ï±Ä¶È¿¦¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ÎT»ú¥«¥ß¥½¥ê¤¬ÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÃµÄå¤µ¤ó¡¢¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿·À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¹¬Àè¤¬°¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¤»¤¤¤äÃµÄå¤Ï°ÍÍê¼Ô¤Î¸µ¤Ø¡£Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ä¶¹âµé¥«¥ß¥½¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¤ä¿Í¹©±ÒÀ±¤Î¹©¾ì¤¬ºî¤ëT»ú¥«¥ß¥½¥ê¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤Äæ¤êÌ£¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢²¿¤è¤êÀäÂÐ¤Ë·ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£T»ú¤Î¥¥ó¥°¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤»¤¤¤äÃµÄå¤Ï¡¢¡Ö¿·¼ê¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¥¹¥Æ¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤È²ø¤·¤à¤¬¡¢°ÍÍê¼Ô¤Ï¡ÖÈ©¤¬¼å¤¤¿Í¤ËËÜÅö¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¡×¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥¹¥³¡¼¥×¤Ç·ä´Ö¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶â¿§¤Ëµ±¤¯T»ú¥«¥ß¥½¥ê¤òÈ¯¸«¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë´ÊÃ±¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤»¤¤¤äÃµÄå¤Ï¾¯¡¹¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Äà¤ê´È¤Ç¼è¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÍáÁå¤Î¥«¥Ð¡¼¤¬¼ÙËâ¤·¤Æ¼è¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡°ÍÍê¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÄà¤ê´È¤ÏÁÄÉã¤Î·Á¸«¤À¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¹â°µÀö¾ôµ¡¤ò¶î»È¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö²¿¤âÆ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¿å°µ¤¬¼å¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£¤»¤¤¤äÃµÄå¤Ï¡Ö¤ä¤«¤Þ¤·¤¤¤ï¡ª¡×¡Ö°ì¸ÀÂ¿¤¤¥ä¥Ä¤ä¤Ê¡ª¡×¤È¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¶È¼Ô¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»öÂÖ¤Ï°ìµ¡¤Ë¹¥Å¾¡£ÍáÁå¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤¬¤Ç¤¡¢¤»¤¤¤äÃµÄå¤¬ÁÇ¼ê¤ÇT»ú¥«¥ß¥½¥ê¤òµß½Ð¤·¤¿¡£2½µ´Ö¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ë´¶·ã¤¹¤ë°ÍÍê¼Ô¡£É¦¤òÄæ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£·ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸ì¤ë¤¬¡¢¤»¤¤¤äÃµÄå¤Ï¡ÖÄæ¤êÉé¤±¤·¤È¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¡£·ì½Ð¤È¤ë¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤¿¡£