ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡ÖF¥é¥ó»äÂç¡×¸Æ¤Ð¤ï¤êÅìÍÎÂçÂ´¶ÈÀ¸¤«¤é¤ÎÂ³¡¹¥¯¥ì¡¼¥à¤Ë¡È£·Ê¸»ú¡É¥Ä¥Ã¥³¥ß
¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤È¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê52¡Ë¤¬16Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ËÍÉ¤ì¤ëÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡Ê55¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖF¥é¥ó»äÂç¤Î³ØÎòº¾¾Î¤Ê¤ó¤«¤É¡¼¤Ç¤â¤¤¤¤¤À¤í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿È¿¶Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ËÙ¹¾»á¤Ï8Æü¤Î¹¹¿·¤ÇÅÄµ×ÊÝ»á¤¬7ÆüÌë³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤ë°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¡£¹Êó»ï¤Ê¤É¤Ç¡ÖÅìÍÎÂçË¡³ØÉôÂ´¶È¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¼«¿È¤Î¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÏÂç³Ø¤Ë¡Ö½üÀÒ¡×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤¿¤À¡ÖÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢º¾¾Î¤ÏÈÝÄê¡£7Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¼Ç¤¤·¡¢½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª¤ËÎ×¤à°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£
ËÙ¹¾»á¤Ï¤Þ¤º8Æü¡¢X¤Ë¡ÖF¥é¥ó»äÂç¤Î³ØÎòº¾¾Î¤Ê¤ó¤«¤É¡¼¤Ç¤â¤¤¤¤¤À¤í¡×¤Èµ¤·¤¿¡£Â³¤¯¥Ý¥¹¥È¤Ç¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÀÇ¶â¤«¤é»ä³Ø½õÀ®¶â¤Ç¿ôÉ´²¯±ß¤âÎ®¤ì¤Æ¤ó¤À¤¾F¥é¥ó¤Ë¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ËÙ¹¾»á¤Ï¡ÖÅìÍÎÂç³Ø¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤òÌ¾¾è¤ë¼Ô¤«¤éÂ³¡¹¤È¡Ø¤¦¤Á¤ÏF¥é¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¥¯¥ì¡¼¥à¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¾Ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤É¡¼¤Ç¤â¤¨¤¨¤ï¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
ËÙ¹¾»á¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¥ï¥·¤Ê¤ó¤«¹âÂ´¤¸¤ã¤¤¡ª¡ª¡¡¥é¥ó¥¯¤Ç¸À¤Ã¤¿¤éZ¤¸¤ã¤¤¡ª¡ª¡¡Ê¸¶ç¤¢¤Ã¤«¡×¡Ö¿¦¾ì¤ÇF¥é¥ó¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤·¤çw¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£