¡Ö¥«¥È¥Ñ¥³¡×Âç¤¤¤Ë¸ì¤ë¨¡¨¡6ºÐ¤«¤é°é¤ó¤ÀÍ§¾ð¡¢¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê²»³Ú´Ñ¡¢ÆüËÜ¤ËÆ´¤ì¤ëÍýÍ³
²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÈ¯¤Î¥Ç¥å¥ª¡¢¥«¥È¥ê¥¨¥ë¡õ¥Ñ¥³¡¦¥¢¥â¥í¥½¡ÊCA7RIEL & Paco Amoroso¡Ë¡£¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Î½éÍèÆüÄ¾Á°¤ËÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
ºòÇ¯10·î¤ÎTiny Desk Concerts½Ð±é¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥Á¥§¥é¤ä¥°¥é¥¹¥È¥ó¥Ù¥ê¡¼¤Ê¤ÉÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤Ç¤â²÷±é¤òÈäÏª¤·¡¢¤³¤Î½©¤Ë¤Ï¥±¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Þ¡¼¤ÎÆîÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤â»²²Ã·èÄê¡£À¤³¦Åª¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢Àä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ºÇ¿·EP¡ØPAPOTA¡Ù¤ÎÆüËÜÈ×¤âËÜÆü7·î16Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÊÀ¤³¦½éCD²½¡Ë¡£
Ä©È¯Åª¤Ê¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢·¿ÇË¤ê¤Ê¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤ÆºÇÀèÃ¼¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿·è°Õ¡¢Æó¿Í»°µÓ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿Í§¾ð¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ï¡©¡¡¶²¤ë¤Ù¤¿·À±¡Ö¥«¥È¥Ñ¥³¡×¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡£
º¸¤«¤é¥«¥È¥ê¥¨¥ë¡¢¥Ñ¥³¡¦¥¢¥â¥í¥½¡ÊPhoto by Rafael Avcioglu¡Ë
¤Õ¤¿¤ê¤¬¸ò¤ï¤é¤»¤ë¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¤ÎÀ¼
¡¼¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÎMovistar Arena¤Ç¡¢15000¿ÍÆ°°÷¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤â¸½ÃÏ¤Ç´Ñ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îò»ËÅª¸ø±é¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÃ£À®´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥Ñ¥³¡§¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤Ê¡£ËÍ¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¡¢²ñ¾ìÃæ¤¬Ëþ°÷¤Ê¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¡£¤·¤«¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é²ÐÃì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Ç®¤¯¤Æ¤µ¡£¤¢¤Î±ê¤ÇÈ©¤¬¾Æ¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÌÜ¤«¤éÎÞ¤¬Þú¤ó¤Ç¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿´¶Æ°Åª¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢´¶Æ°¤ÈÇ®¤Èº®Íð¤¬Á´Éô°ìµ¤¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦ºÇ½é¤Î°ì½Ö¤«¤é¡ÖÁ´ÉôºÇ¹â¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¿´¤«¤é»×¤¨¤¿¤ó¤À¡£
¥«¥È¡§ËÍ¤ÏºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Çï¼ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Èµ¿Ìä¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤é¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ËÍ¤é¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯³Î¿®¤Ç¤¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Âç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç±ê¤È¤«¾ÈÌÀ¤È¤«¡¢±é½Ð¤âÁ´Éô¥ÉÇÉ¼ê¤À¤È¡¢´ÑµÒ¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¤¢¤ó¤Þ¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¶á¤¯¤Ç¶«¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤°¤ï¤«¤ë¤±¤É¡£
2025Ç¯5·î28Æü¡¢15000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¦Movistar Arena¸ø±é¡ÊPhoto by Manu Pasik¡Ë
¡½²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Tiny Desk½Ð±é»þ¤Î¥Ñ¥³¤µ¤ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡¢¿å¿§¤Î¥Õ¥¡¡¼¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ò²¿¿Í¤â¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊË¹»Ò¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ñ¥³¡§¤¢¤Îº¢¡¢ËÍ¤ÏÈ±¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£Tiny Desk¤Î¤È¤¤Ë¡¢È±·¿¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬Ë¹»Ò¤òÃµ¤·¤Ë¸ÅÃå»Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ÇËÍ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇÉ¼ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÈà½÷¤Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£
¤½¤ì¤«¤é¤¢¤ÎË¹»Ò¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌ¿¤¬½É¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤éºÇ½é¤Ï¡¢Tiny Desk¤ÇÈ±·¿¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ÎË¹»Ò¤¬»÷¹ç¤¦¡×¤È¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤µ¡£
¥«¥È¥Ñ¥³¤Î¡ÖTiny Desk Concerts¡×¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÌó3900Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿
¥Ñ¥³¤ÎË¹»Ò¤Ï¸ø¼°¥Þ¡¼¥Á¤ÇÈÎÇäÃæ
¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¡£¡ÖIMPOSTOR¡×¤Ë¡ÒTiny Desk¤Î¤»¤¤¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤À / ËÍ¤é²Î¤â¥é¥Ã¥×¤â¤Þ¤È¤â¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ó¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ö¤É¤³¤¬¤À¤è¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡
¥Ñ¥³¡§¥«¥È¤Ï¤¦¤Þ¤¯²Î¤¨¤ë¤·¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ®Î©¤¹¤ëÀ¼¤À¤è¤Í¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê³Ú¶Ê¤À¤Ã¤Æ²Î¤¨¤ë¤·¡¢²¿¤Ç¤â¤³¤Ê¤»¤ë¡£²Î¤¨¤ëÉ½¸½¤ÎÈÏ°Ï¤¬ËÜÅö¤Ë¹¤¤¤ó¤À¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡£
¥«¥È¡§¥Ñ¥¡¼¥È¡Ê¥Ñ¥³¡Ë¤Ë¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Éð´ï¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£ËÍ¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Ð¥ó¤Ê¶Ê¤È¤«¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤é¤·¤¤¸ì¤ê¸ý¤¬É¬Í×¤Ê¶Ê¤Ç¡¢Èà¤ÎÀ¼¤¬´°àú¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤È¤³¤í¡£Èà¤Ï¤¹¤´¤¯¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀ¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¡£ËÍ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤±¤É¡¢Èà¤ÎÀ¼¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Ê¤ó¤À¤è¡£Éå¤ì±ï¤Î¡É±¢¤ÈÍÛ¡É¤À¤Í¡£
¡¼¥·¥ó¥¬¡¼¡¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥«¥È¡§ËÍ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Ñ¥ó¥Æ¥é¡£¡Ê¥Õ¥£¥ë¡¦¥¢¥ó¥»¥ë¥â¤Î¡Ë¤¢¤Î¥·¥ã¥¦¥È¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÏÃ¤·Êý¤ä±éµ»¤âÂç¹¥¤¡£¤¢¤È¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ï²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤·¤«¤âfacha¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Î¥¹¥é¥ó¥°¤Ç¡É¥«¥Ã¥³¤è¤µ¡É¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
¥Ñ¥³¡§¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç°ìÈÖ±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥°¥í¡¼¥ô¥¡¡¼¡Ê¥Á¥ã¥¤¥ë¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥¬¥ó¥Ó¡¼¥Î¡Ë¡£µÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢²»³Ú¤âºî¤Ã¤Æ¤ë¡£Èà¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ì¤â¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤·¡¢Á´Éô¤¬¾Ð¤¨¤ë¤Î¤âºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤³¤³ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÖ¥·¥ã¡¼¥×¤Ç»É·ãÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£
¥«¥È¥Ñ¥³¤Ï²áµî¤Ë¥Ñ¥ó¥Æ¥é¡ÖWalk¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¼¡ÖOUKE¡×¡ÖCono Hielo¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½é´ü¤Î²»¸»¤òÊ¹¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¥Ñ¥³¤µ¤ó¤Î²Î¤¤Êý¤ä¥é¥Ã¥×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬º£¤ÈÀÎ¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥Ï¥¹¥¡¼¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊÀ¼¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ñ¥³¡§°Õ¼±Åª¤ÊÊÑ²½¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ê2019Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Ë¡ÖOUKE¡×¤ÏËÍ¤é¤¬ºî¤Ã¤¿3¤ÄÌÜ¤Î¶Ê¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËËÍ¤¬²Î¤¤»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ëºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤À²ÎÀ¼¤â¤¢¤Þ¤êËá¤«¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÁÆºï¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¶Ê¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤É½¸½¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤µ¡£
¥Ñ¥³¤Î¥Ï¥¹¥¡¼¤Ê²ÎÀ¼¤¬Âç³èÌö¡¢¥é¥¤¥ÖÄêÈÖ¶Ê¡ÖBABY GANGSTA¡×
¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤È¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥ë¡¼¥Ä
¡¼¼¡¤Ï¥«¥È¥ê¥¨¥ë¤µ¤ó¡£ÀÎ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ´é¤Ë¡É7¡É¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö°ìÀ¸»Ä¤ë½ý¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤Î½ý¤¬¡¢ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ë¤ÏÆóÅÙ¤È¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥«¥È¡§¤¢¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯·èÄêÅª¤Ê»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Îº¢¡¢ËÍ¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÎÅÅ¼Ö¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢·Ý¤ò¤·¤Æ¡¢Ë¹»Ò¤ò²ó¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤éÅê¤²Á¬¤ò¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¦³Û¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡£¤½¤Îº¢¤ÎËÍ¤Ï¡¢¼«Í³¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¶¡¼¥ÈÉÕ¤¤Î¤Þ¤È¤â¤Ê¿©»ö¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼êÃÊ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
´é¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤·¯¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤ÄÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤µ¡£´é¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´ë¶È¤Ã¤Æ¤Þ¤º¸Û¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç?¡¡¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ë´Ø¤ï¤ëÆ»¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
Photo by @faraci
¡Ý¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÏÅö½é¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥Ã¥×¤ä¥¢¡¼¥Ð¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤³¤È¤âº£¤ÎÏÃ¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¥«¥È¡§¾¯¤·´Ø·¸¤¢¤ë¤Í¡£°ìÈÖ¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¥Ñ¥³¤È¤¤¤ë¤È¡ÊÊý¸þÀ¤¬¡Ë¾ï¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡£ËÍ¤é¤ÏË°¤À¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢ÁÏºî¤Î¥×¥í¥»¥¹¤âÊÑ¤¨¤ë¤·¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤âÊÑ¤¨¤ë¤·¡¢°Õ¸«¤âÊÑ¤¨¤ë¤·¡¢Éþ¤âÊÑ¤¨¤ë¡£¤â¤Î¤Î¸«Êý¤â¡¢Ãæ¿È¤â³°¸«¤âÁ´ÉôÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¤ó¤À¡£
º£¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ë¤³¤È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÙ¤ì¤Ê¤¤¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡¦¥í¥Ã¥¯¤«¤éÅ¾¸þ¤·¤¿¤ó¤À¡£¥×¥í¥°¥ì¤ÏÍÙ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇËÍ¤é¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡É²Ô¤²¤ëÆ»¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤µ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê²óÅú¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡Ä¡Ä¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¡¢ËÍ¤é¤Ï²¿¤Ë¤Ç¤â¤¹¤°Ë°¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡£ÂèÆó¤Ë¡¢º£¤Ï¤ª¶â¤¬²Ô¤²¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¥¤¡¼¥¸¡¼¤ÊÆ»¤òÁª¤ó¤À¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£º£¡¢ËÍ¤é¤Ï¥Ý¥Ã¥×¤òºî¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤ëºÇÃæ¤Ê¤ó¤À¡£
Astor»þÂå¤Î±ÇÁü¡¢¥Ñ¥³¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿
¡Ý¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬°ÊÁ°¤ËÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿Astor¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤Î¥×¥í¥°¥ì¤ä¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥¹¥Ô¥Í¥Ã¥¿¤Ê¤É¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¤ËÄÌ¤¸¤ë²»³ÚÀ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Á°±ÒÅª¤Ê¥í¥Ã¥¯¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¸½ºß¤Î²»³ÚÀ¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥«¥È¡§¤½¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëÁ°¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£·¯¡ÊÉ®¼Ô¡Ë¤Î¸å¤í¤Ë¤¢¤ë¥ì¥³¡¼¥ÉÃª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¤½¤³¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¶¥Ã¥Ñ¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡£Èà¤Ã¤ÆËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£
¡½¤ª¹¥¤¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¾þ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥«¥È¡§¤¤¤¤¤Í¡¢¡Ê¥¶¥Ã¥Ñ¤Ï¡Ë¥Þ¥¸¤Ç¥¤¥«¤ì¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¦¤ó¡£¾¯¤·¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤è¡£º£¤Ï¥Ñ¥³¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¼ç¤Ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£Èà¤Ï²Î»ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¿À·Ð¼Á¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÃ´Åö¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú´ï¤ò±éÁÕ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢º²¤È¼ê¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥í¥°¥ì¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤º¤Ã¤È¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡£¤À¤«¤é¡¢¥×¥í¥°¥ì¤«¤é¤ÏÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤¢¤¢¤¤¤¦²»³Ú¤¬¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡£²»³Ú¤Ë¤Ï¼þ´ü¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Ç¤â¥×¥í¥°¥ì¤Î¼ï¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤Í¡£¥×¥í¥°¥ì¤Î¥¬¥Á¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤«¤é¤ÏÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤¦¤ó¤À¡£
¥×¥ê¥ó¥¹¡ß¥×¥í¥°¥ìÅª¤Ê¡ÖBAD BITCH¡×¤Ï¥«¥È¤Î¸«¤»¾ì¡¢¸åÈ¾¤Ç¤Ï¥®¥¿¡¼¥½¥í¤âÈäÏª
¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥¹¥Ô¥Í¥Ã¥¿¤¬Î¨¤¤¤¿¥×¥í¥°¥ì¡¦¥Ð¥ó¥É¡¢¥¤¥ó¥ô¥£¥·¥Ö¥ì¤Î¶Ê¡ÖEl Anillo del Capitán Beto¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥«¥È
¡¼¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î²»³Ú¤ò¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ó»ïUSÈÇ¤Ï¡Ö¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡¦¥È¥é¥Ã¥×¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥È¥é¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤ÏÅþÄìÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¡¼¤Ê²»³ÚÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥È¡§¡Ö¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡¦¥È¥é¥Ã¥×¡×¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¡¢½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¡£Ë«¤á¸ÀÍÕ¤ß¤¿¤¤¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥È¥é¥Ã¥×ÏÈ¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡£ËÍ¤¬´é¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¤È¤«¡©¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¶«¤ó¤À¤ê¡¢·²½°¤òÀú¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¾ï¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤ë²»³Ú¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤¿¤·¤«¤ËËÍ¤é¤Î²»³Ú¤Ï¡¢»þ´Ö¤Î¼è¤êÊý¤â¥¡¼¡ÊÄ´¡Ë¤â¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢¡Ê¥¸¥ã¥ó¥ëÅª¤Ë¤â¡Ë¤¹¤´¤¯Éý¤¬¹¤¤¤è¤Í¡£¥¨¥¯¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÊÀÞÃïÅª¡Ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Í¡£
¡¼¥Ñ¥³¤µ¤ó¤Ï2019Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¡ÉÌ¤Íè¤Î¥Ñ¥ó¥¯¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¥Ñ¥³¡§¤½¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤³¤È¡¢º£¸À¤ï¤ì¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Îº¢¤ÎËÍ¤é¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¥È¥é¥Ã¥×Á´³«¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤µ¡£¡ÖJala Jala¡×¤¬½Ð¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ËÍ¤é¤Î²»¤ä¶Ê¤Ë¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¥È¥é¥Ã¥×¤¬¿§Ç»¤¯½Ð¤Æ¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¤â¤¦¡¢¥È¥é¥Ã¥×¤È¤«¡ÉÌ¤Íè¤Î¥Ñ¥ó¥¯¡É¤ÏÂ¾¤ÎÃ¯¤«¤ËÇ¤¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤À¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢º£¤Ç¤â»þ¡¹¡Ä¡Ä¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖLA QUE PUEDE, PUEDE¡×¤Î¥ô¥¡¡¼¥¹¤È¤«¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Ö¹¶·âÅª¤Ç¹Ó¡¹¤·¤¤¤â¤Î¡×¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡£
¥«¥È¥Ñ¥³¤³¤ÈCA7RIEL & Paco Amoroso¤ò¤Ä¤¤¤ËÀ¸¤ÇÌÜ·â¡ª
º£¸«¤ë¤Ù¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈNo.1¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¨¤¤¤È¤Ï¡£À¤³¦Åª¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤À¤±¤¢¤êÀª¤¤¤¬·å°ã¤¤¡£15000¿Í¤ÎÂç¹ç¾§¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¿¡£¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï´ñÀ×¤À¤Í¡£#¥«¥È¥Ñ¥³
¢¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¡£À¨¤¹¤® pic.twitter.com/Sehn8RhNBe
- ¾®·§½ÓºÈ (@kitikuma3) May 29, 2025
¥«¥È¥Ñ¥³¤Î¥é¥Ã¥×¤¬¸Â³¦¤Þ¤Ç¤»¤á¤®¹ç¤¦¡ÖLA QUE PUEDE, PUEDE¡×¤â¥é¥¤¥Ö¿Íµ¤¶Ê¡ÊÆ°²è¤ÏÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¼¥«¥È¥ê¥¨¥ë¤µ¤ó¤Ï¥á¥¿¥ë¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¥«¥È¡§¤¦¤ó¡¢ËÍ¤Ïº£¤Ç¤â¡ÊBarro¤È¤¤¤¦¡Ë¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÇºÇ¹â¤Î¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£
¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Æ¡¢¥«¥È¥ê¥¨¥ë¤µ¤ó¤Î¥®¥¿¡¼¤Ë¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ï¡©
¥«¥È¡§°ìÈÖ¤Ï¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¡¦¥ô¥¡¥¤¤À¤Í¡£¤½¤ì¤«¤éËÍ¤ÎÉã¤µ¤ó¡£ÎÁÍý¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥£¡¼¡¦¥ì¥¤¡¦¥ô¥©¡¼¥ó¤Î¶Ê¤È¤«¡¢¥Ú¥ó¥¿¥È¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¹¥±¡¼¥ë¤òÃÆ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡£Â¾¤Ë¤ÏÃ¯¤«¤¤¤¿¤«¤Ê¡Ä¡Ä¥Ì¡¼¥Î¡¦¥Ù¥Ã¥Æ¥ó¥³¡¼¥È¡ª¡¡¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¤Í¡£¤Û¤ó¤È¤Ë°¦¤·¤Æ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¿Í¡¢¥Ñ¥ó¥Æ¥é¤Î¥À¥¤¥à¥Ð¥Ã¥°¡¦¥À¥ì¥ë¤â¡ª
¥«¥È¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡¢Barro
¡ØPAPOTA¡Ù¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¡¢6ºÐ¤«¤éÂ³¤¯±Ê±ó¤ÎÍ§¾ð
¡¼Tiny Desk¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ¿·ºî¡ØPAPOTA¡Ù¤Ç¤Ï¥é¥Æ¥ó¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¤Ê¤ÉÀ¸±éÁÕÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¸½ºß¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Î±Æ¶Á¸»¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¥«¥È¡§·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢ËÍ¤é¤Ë°ìÈÖ¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤é¤ÎÍ§Ã£¡Ê¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤Ê¤ó¤À¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ§Ã£¤¿¤Á¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¥¸¥ã¥¸¡¼¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤êºî¶Ê²È¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡£¤¸¤ã¤¢¡¢ËÍ¤é¤ÎÍ§Ã£¤äËÍ¤é¼«¿È¤¬²¿¤òÄ°¤¤¤Æ¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤µ¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¢¥Þ¥¤¥ë¥¹¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¡Ä¡ÄÌ¾Á°¤òµó¤²¤ì¤Ð¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢Ìµ¿ô¤Î¥Ð¥ó¥É¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¿¡£
Tiny Desk¤Î¤È¤Ãæ¿´¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¡£Èà¤é¤Ë¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Í³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤Î¤³¤Î¿·¤·¤¤¥Õ¥§¡¼¥º¡£ËÍ¤é¤¬ËÜÅö¤ËÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤ë¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ä¡ÖÁÇ´é¤ò¤µ¤é¤¹¤³¤È¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥á¥¤¥¯¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¥ª¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó¤â»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£
¡¼¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ÁÌä¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î±éÁÕ¤â°µ´¬¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð²ñ¤¤¤äÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥«¥È¡§¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ú¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¤Ï¡¢Astor»þÂå¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤Í¡£¤â¤¦²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÃç´Ö¤À¤è¡£ËÍ¡Ê¤È¥Ñ¥³¡Ë¤Ïº£31ºÐ¤À¤±¤É¡¢¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥Ö¥ê¥ó¤Ï¤Þ¤À23ºÐ¤Î¼ã¼Ô¤Ç¡¢°ÊÁ°¤ÏËÍ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¿¤ó¤À¡£²¿Ç¯¤«Á°¤Ë¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Ë¶¯¤¤ËÍ¤ÎÊì¹»¤Ç¡¢º£°ìÈÖ¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤òÄ´¤Ù¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÃ¯¤¬°ìÈÖ¾å¼ê¤¤¤ó¤À¡© ¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ²ó¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Åö»þ¤ÎËÍ¤Ï¤â¤¦Â´¶È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤½¤³Ì¾Á°¤âÇä¤ì¤Æ¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë³Ø¹»¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥Ö¥ê¥ó¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»Ò¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂÛ»ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥µ¥¤¥º¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»Ò¤¬¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯»Ñ¤Ï¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿º¸¾å¤¬¥Õ¥§¥ê¥Ú¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡ÊBa¡Ë¡¢»°Ï¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡£Ãæ±û±ü¤¬¥Þ¥¯¥·¡¦¥µ¥¸¥§¥¹¡ÊPerc¡Ë¡¢±¦¾å¤¬¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥¸¥ã¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ê¡ÊDr¡Ë¡ÊPhoto by Va Nelsen¡Ë
¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥Ö¥ê¥ó¤¬¸°È×¤òÃÆ¤¯¥¸¥ã¥º¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ
¥«¥È¡§¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥¸¥ã¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ê¤Î¾ì¹ç¤ÏµÕ¤Ç¡¢Èà¤Î¥é¥¤¥Ö¤â´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¤º¤Ã¤ÈËÍ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤Î¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤Èº£¡¢Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡£¤À¤«¤é¡Ê¥Ð¥ó¥É¤Ë¡Ë3À¤Âå¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ê²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤À¡£Éã¿Æ¡¢Êì¿Æ¡¢²¿¤Ç¤â²õ¤¹¥¯¥½¥¬¥¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢PAI¡Ê¥Þ¥¯¥·¡¦¥µ¥¸¥§¥¹¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥È¤¬¤¤¤Æ¤Í¡£Èà¤Î¥¹¥¦¥£¥ó¥°´¶¤Ï¤â¤¦ÊÌ³Ê¤À¤è¡£¤¢¤ì°Ê¾å¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡£
4¿Í¤È¤â¡¢¤ª¶â¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤«¤éÂç¹¥¤¤À¡£¤ß¤ó¤Ê³Æ¡¹¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤¬½¸¤Þ¤ë¤ÈÆÃÊÌ¤Ê²¿¤«¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£Âç¤¤ÊÅ¨¤òÅÝ¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎµðÂç¤Ê¥á¥¬¥¾¡¼¥É¡Ê¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¹çÂÎ¥í¥Ü¡Ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤Í¡£
¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥¸¥ã¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ê¤Î¥É¥é¥à¥½¥í
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
PAI(@maxisayes)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
¥Þ¥¯¥·¡¦¥µ¥¸¥§¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó±éÁÕ¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿±ÇÁü
¡¼¡ØPAPOTA¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÊÃË¤é¤·¤µ¡×¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë¤ª¤Á¤ç¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥Ñ¥³¡§ËÍ¤é¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¥æ¡¼¥â¥¢¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Èº£µ¯¤¤Æ¤ë¤³¤È¡ÊTiny Desk°Ê¹ß¤ÎµÞ·ã¤ÊÊÑ²½¤ËÈ¼¤¦¸ÍÏÇ¤¤¤ä³ëÆ£¡Ë¤òºîÉÊ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£º£¤Ã¤Æ¡¢SNS¤Ë¤Ï¡É¼«¾Î¡¦À®¸ù¤ÎÅÁÆ»»Õ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢ÍÎÁ¤Î¹ÖºÂ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤Í¡£ ¡Ö²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢À®¸ù¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¶â¤òÊ§¤¨¡×¤È¤«¤µ¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¸½¾Ý¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃã²½¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ËChatGPT¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Éº£¤Ã¤Ý¤µ¡É¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¡¼¡Ö#TETAS¡×¤Î¸åÈ¾¡¢Y2K¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ê¤Ç²Î¤¦Å¸³«¤Ë¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ñ¥³¡§¤¢¤ì¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Çºî¤Ã¤Æ¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤Õ¤¶¤±¤¿¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤±Ñ¸ì¤ÎÃ±¸ì¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡ÊMV¤ÎËÁÆ¬¤Ë¡Ë¡É¥¸¥ó¥Ð¥é¥ó¥É¡É¤È¤¤¤¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Èà¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥À¡¼¤ò½Ð¤¹¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÀßÄê¤Ê¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤Áá¸ý¸ÀÍÕ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Î»þÂå¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ã¤Ý¤¤¥µ¥Ó¤¬É¬Í×¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ó¤¬Í×¤ë¤Ã¤Æ¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¾Ð¤¤¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Ö²¿¤³¤ì¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é°ì½ï¤Ë¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¡¼¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡ÖEL DÍA DEL AMIGO¡×¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÍ§¾ð¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥«¥È¡§Í§¾ð¤Ã¤ÆÃ¯¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ì¿Í¤Ï¿ÆÍ§¤Ã¤Æ¸Æ¤Ù¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤¢¤Î¶Ê¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¤Î¤¬¤Þ¤¿ºÇ¹â¤Ç¤µ¡£¤½¤³¤ËÍ§¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤À¡£1Ëü¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¤¢¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦¤È¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ê´ÑµÒ¤¬¡Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢3¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¤è¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯Í§¾ð¤Î»¿²Î¤À¡£ËÍ¤ÏÍ§¾ð¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤óÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡¼¤½¤Î¡ÖEL DÍA DEL AMIGO¡×¤Ï¡¢¡Ò·¯¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿Æü¤Î¤³¤È¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ë¡© / ¤¢¤ÎÆü¡¢ËÍ¤Ï¡Ö·¯¤Î¤¿¤á¤Ê¤éÌ¿¤À¤Ã¤Æ·ü¤±¤é¤ì¤ë¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ó¤È¤¤¤¦°ìÀá¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿Æü¤Î¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
¥«¥È¡§ËÍ¤é¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï6ºÐ¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£6ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Ã¤Á¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤ë¤ó¤À¡£¡É¥×¥ê¥Þ¥ê¥¢¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢5ºÐ¤Þ¤ÇÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢6ºÐ¤Ç¿·¤·¤¤¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È½Ð²ñ¤¦¡£6ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ê¤ï¤±¤µ¡£
¤½¤ì¤Ç¤Í¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡Ä¡ÄËÍ¤é¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎÙÆ±»Î¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¶öÁ³¡¢Æ±¤¸´ù¤Î²£¤Ë¡£¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤¬½ÐÀÊ¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¥«¥È¥ê¥¨¥ë¡¦¥²¥ì¥¤¥í¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¼ê¤òµó¤²¤¿¡£¼¡¤Ë¡Ö¥¦¥ê¥»¥¹¡¦¥²¥ê¥¨¡¼¥í¡Ê¥Ñ¥³¤ÎËÜÌ¾¡Ë¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢Èà¤â¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¼ê¤òµó¤²¤¿¡£ËÍ¤¿¤ÁÌ¾»ú¤¬¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¿¤«¤é¡¢ÀèÀ¸¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á·»Äï¤Ê¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Ï´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤¦¤ó¡×¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤é¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÎÆü¡£ËÍ¤é¤ÏºÇ½é¤«¤é¡É·»Äï¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡£ËÜÅö¤Ë¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤è¡£
¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¤È¤Î´Ø·¸¡¢ÆüËÜ¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¡×
¡¼Instagram¤Î¡ÖClose Friend Only¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¤Ç¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¥«¥È¥ê¥¨¥ë¤µ¤ó¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥³¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥«¥È¡§ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÊÌ¤ÎÏÇÀ±¤Ë¹Ô¤¯¡×¤Î¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¡£Ê¸»ú¤Î½ñ¤Êý¤âµÕ¤À¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ËÍ¤é¤Î¹ñ¤È¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÈ¿ÂÐ¡£Ê¹¤¤¤¿ÏÃ¤À¤È¡¢¤¹¤´¤¤¤È¤³¤é¤·¤¤¤Í¡£Á´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤µ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖÌ¤ÃÎ¤Î¤â¤Î¤Ë¼æ¤«¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
¥Ñ¥³¡§ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éÊªÀ¨¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£ÃÏ²¼Å´¤«ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Á´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¹ß¤ê¤Æ¡¢¤Õ¤é¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤¿Å¹¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ö¥é¥Ö¥é¤·¤¿¤ê¡£Â¾°¦¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Í¡£
¡¼ºÇ¶á¡¢Twitch¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¤ÏÌ¤È¯É½¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯½éÆü¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¡¢¥«¥È¥Ñ¥³¤ÎÁ°Æü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ñ¥³¡§Èà¤È¤ÏµîÇ¯11·î¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤«¡¢ÀµÄ¾¤¢¤ó¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£±¿ÎÉ¤¯¿ô»þ´Ö¤À¤±¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥¦¥Þ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²¿¤«¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¡£¤½¤ÎÆü¡¢°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥¦¥ó¥¹¡Ê²¾¥ß¥Ã¥¯¥¹²»¸»¡Ë¤ò¡¢WhatsApp¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Ê¤¬¤éËá¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤³¤«¤éº£Ç¯2·î¤Ë¤Þ¤¿¥í¥ó¥É¥ó¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²¿Æü¤«¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇºÆ¤Ó°ì½ï¤Ëºî¶È¤·¤¿¡£¼¡¤Ï¥®¥ê¥·¥ã¤Ç¤Þ¤¿¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤è¡£Èà¤Ï¤â¤¦¿·¤·¤¤Í§Ã£¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Èà¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£
¥«¥È¡§¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¢Âç¹¥¤¤À¤è¡ª
¡¼¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÃç¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡ª¡¡¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Î¶¦±é¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥«¥È¡§Èà¤Ã¤Æ¡Ö¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÈ¢¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¼¡¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Ã¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Èà¤È¤¤¤ë¤È²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Á´Éô¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ê¤ó¤À¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢Èà¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤À¤«¤é¡£
Twitch¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤ÎÌ¤È¯É½¥³¥é¥Ü¶Ê
¡¼7·î¤Î¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥Ñ¥³¡§ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ø±é¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤ÇÎ×¤à¤è¡£¤â¤·µö¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢±ê¤Î±é½Ð¤âÆþ¤ì¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡ÄÆüËÜ¤Ã¤Æ²Ö²Ð¤È¤«²Ð¤Î±é½Ð¤Ë´²ÍÆ¤«¤É¤¦¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£²Ð¤¬»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤é¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²Î¤ò²Î¤¦¤è¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢ËÍ¤¿¤Á¤âÆÃÊÌ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡£ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤è¡£²¿ÅÙ¤Ç¤â¸À¤¦¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç°ìÈÖ¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤À¤«¤é¡£º£²ó¤ÎÍèÆü¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤À¡£
¡¼²¿¤«¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¥«¥È¡§¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤è¡£ËÍ¤é¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤«¥®¥Õ¥È¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¡ÖÍ½ÁÛ³°¤Î¤³¤È¤ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤«¤Ê¡£
Photo by Rafael Avcioglu
¡¼¡ØPAPOTA¡Ù¤ÎÆüËÜÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡ÖDUMBAI¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤ë¿Íµ¤¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢À©ºî»þ¤Ï¤É¤ó¤Ê°Õ¿Þ¤ò¹þ¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ñ¥³¡§¤¢¤Î¶Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¶Ê¤À¤è¡£¥Ý¥Ã¥×¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¯¥é¥Ö¤ÇÄ°¤±¤ë¶Ê¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤«¤«¤ë¶Ê¡×¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æº£¤ä¡ÖDUMBAI¡×¤Ï¡¢ËÍ¤é¤Î³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤¦¤Éº£¡Ê¼èºà»þ¡Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥Ç¥£¡¼¥×¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸ì¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡ÖDUMBAI¡×¤Ï¤½¤Î¿¿µÕ¡£³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¶Ê¤À¤«¤é¡£
¥«¥È¡§Æ¬¤ò¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤·¤Æ¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯ÂçËÜÌ¿¡Ö¥«¥È¥Ñ¥³¡×¤É¤³¤¬³×¿·Åª¡©¡¡À¤³¦ÅªÇ®¶¸¤ÎÍýÍ³¤ò15000¿Í¥é¥¤¥Ö¤«¤é¹Í»¡
¡Ö¥«¥È¥Ñ¥³¡×Ca7riel & Paco Amoroso¡¢·ãÆ°¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡ØPAPOTA¡Ù
¥«¥È¥ê¥¨¥ë¡õ¥Ñ¥³¡¦¥¢¥â¥í¥½
¹ñÆâÈ×CD¡§È¯ÇäÃæ
ÂÐÌõ¡¿¥é¥¤¥Ê¡¼¡¿¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯ÉÕ¤¡¿¡Ê½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄê¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉõÆþ
¹ØÆþ¡§https://ca7rielpaco.lnk.to/Papota_JPAW
¡Ú¼ýÏ¿¶Ê¡Û
1¡¥¥¤¥ó¥Ý¥¹¥È¡¼¥ë
2¡¥¡ô¥Æ¡¼¥¿¥¹
3¡¥¥ì¡¦¥Õ¥©¥í
4¡¥¥¨¥ë¡¦¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ç¥ë¡¦¥¢¥ß¡¼¥´
5¡¥¥É¥¥¥ó¥Ð¥¤¡Ê¥é¥¤¥ô¡¦¥¢¥Ã¥ÈNPR MUSIC¥¿¥¤¥Ë¡¼¥Ç¥¹¥¯¡Ë
6¡¥¥¨¥ë¡¦¥¦¥Ë¥³¡Ê¥é¥¤¥ô¡¦¥¢¥Ã¥ÈNPR MUSIC¥¿¥¤¥Ë¡¼¥Ç¥¹¥¯¡Ë
7¡¥¥ß¡¦¥Ç¥»¥ªX¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ó¥Ã¥Á¡Ê¥é¥¤¥ô¡¦¥¢¥Ã¥ÈNPR MUSIC¥¿¥¤¥Ë¡¼¥Ç¥¹¥¯¡Ë
8¡¥¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡¦¥®¥ã¥ó¥°¥¹¥¿¡Ê¥é¥¤¥ô¡¦¥¢¥Ã¥ÈNPR MUSIC¥¿¥¤¥Ë¡¼¥Ç¥¹¥¯¡Ë
9¡¥¥é¡¦¥±¡¦¥×¥¨¥Ç¡¦¥×¥¨¥Ç¡Ê¥é¥¤¥ô¡¦¥¢¥Ã¥ÈNPR MUSIC¥¿¥¤¥Ë¡¼¥Ç¥¹¥¯¡Ë
10¡¥¥É¥¥¥ó¥Ð¥¤¡¡¡ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡¦¥È¥é¥Ã¥¯
FUJI ROCK FESTIVAL '25
2025Ç¯7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢27Æü¡ÊÆü¡Ë
¿·³ã¸©¡¦ÅòÂôÄ® ÉÄ¾ì¥¹¥¡¼¾ì
¢¨¥«¥È¥ê¥¨¥ë¡õ¥Ñ¥³¡¦¥¢¥â¥í¥½¤Ï7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë½Ð±é
https://fujirockfestival.com
ºòÇ¯10·î¤ÎTiny Desk Concerts½Ð±é¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥Á¥§¥é¤ä¥°¥é¥¹¥È¥ó¥Ù¥ê¡¼¤Ê¤ÉÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤Ç¤â²÷±é¤òÈäÏª¤·¡¢¤³¤Î½©¤Ë¤Ï¥±¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Þ¡¼¤ÎÆîÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤â»²²Ã·èÄê¡£À¤³¦Åª¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢Àä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ºÇ¿·EP¡ØPAPOTA¡Ù¤ÎÆüËÜÈ×¤âËÜÆü7·î16Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÊÀ¤³¦½éCD²½¡Ë¡£
º¸¤«¤é¥«¥È¥ê¥¨¥ë¡¢¥Ñ¥³¡¦¥¢¥â¥í¥½¡ÊPhoto by Rafael Avcioglu¡Ë
¤Õ¤¿¤ê¤¬¸ò¤ï¤é¤»¤ë¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¤ÎÀ¼
¡¼¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÎMovistar Arena¤Ç¡¢15000¿ÍÆ°°÷¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤â¸½ÃÏ¤Ç´Ñ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îò»ËÅª¸ø±é¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÃ£À®´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥Ñ¥³¡§¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤Ê¡£ËÍ¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¡¢²ñ¾ìÃæ¤¬Ëþ°÷¤Ê¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¡£¤·¤«¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é²ÐÃì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Ç®¤¯¤Æ¤µ¡£¤¢¤Î±ê¤ÇÈ©¤¬¾Æ¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÌÜ¤«¤éÎÞ¤¬Þú¤ó¤Ç¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿´¶Æ°Åª¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢´¶Æ°¤ÈÇ®¤Èº®Íð¤¬Á´Éô°ìµ¤¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦ºÇ½é¤Î°ì½Ö¤«¤é¡ÖÁ´ÉôºÇ¹â¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¿´¤«¤é»×¤¨¤¿¤ó¤À¡£
¥«¥È¡§ËÍ¤ÏºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Çï¼ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Èµ¿Ìä¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤é¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ËÍ¤é¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯³Î¿®¤Ç¤¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Âç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç±ê¤È¤«¾ÈÌÀ¤È¤«¡¢±é½Ð¤âÁ´Éô¥ÉÇÉ¼ê¤À¤È¡¢´ÑµÒ¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¤¢¤ó¤Þ¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¶á¤¯¤Ç¶«¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤°¤ï¤«¤ë¤±¤É¡£
2025Ç¯5·î28Æü¡¢15000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¦Movistar Arena¸ø±é¡ÊPhoto by Manu Pasik¡Ë
¡½²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Tiny Desk½Ð±é»þ¤Î¥Ñ¥³¤µ¤ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡¢¿å¿§¤Î¥Õ¥¡¡¼¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ò²¿¿Í¤â¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊË¹»Ò¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ñ¥³¡§¤¢¤Îº¢¡¢ËÍ¤ÏÈ±¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£Tiny Desk¤Î¤È¤¤Ë¡¢È±·¿¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¬Ë¹»Ò¤òÃµ¤·¤Ë¸ÅÃå»Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ÇËÍ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇÉ¼ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÈà½÷¤Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£
¤½¤ì¤«¤é¤¢¤ÎË¹»Ò¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌ¿¤¬½É¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤éºÇ½é¤Ï¡¢Tiny Desk¤ÇÈ±·¿¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ÎË¹»Ò¤¬»÷¹ç¤¦¡×¤È¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤µ¡£
¥«¥È¥Ñ¥³¤Î¡ÖTiny Desk Concerts¡×¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÌó3900Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿
¥Ñ¥³¤ÎË¹»Ò¤Ï¸ø¼°¥Þ¡¼¥Á¤ÇÈÎÇäÃæ
¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¡£¡ÖIMPOSTOR¡×¤Ë¡ÒTiny Desk¤Î¤»¤¤¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤À / ËÍ¤é²Î¤â¥é¥Ã¥×¤â¤Þ¤È¤â¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ó¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ö¤É¤³¤¬¤À¤è¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¸ß¤¤¤ÎÀ¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡
¥Ñ¥³¡§¥«¥È¤Ï¤¦¤Þ¤¯²Î¤¨¤ë¤·¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ®Î©¤¹¤ëÀ¼¤À¤è¤Í¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê³Ú¶Ê¤À¤Ã¤Æ²Î¤¨¤ë¤·¡¢²¿¤Ç¤â¤³¤Ê¤»¤ë¡£²Î¤¨¤ëÉ½¸½¤ÎÈÏ°Ï¤¬ËÜÅö¤Ë¹¤¤¤ó¤À¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡£
¥«¥È¡§¥Ñ¥¡¼¥È¡Ê¥Ñ¥³¡Ë¤Ë¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Éð´ï¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£ËÍ¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Ð¥ó¤Ê¶Ê¤È¤«¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤é¤·¤¤¸ì¤ê¸ý¤¬É¬Í×¤Ê¶Ê¤Ç¡¢Èà¤ÎÀ¼¤¬´°àú¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤È¤³¤í¡£Èà¤Ï¤¹¤´¤¯¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀ¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¡£ËÍ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤±¤É¡¢Èà¤ÎÀ¼¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Ê¤ó¤À¤è¡£Éå¤ì±ï¤Î¡É±¢¤ÈÍÛ¡É¤À¤Í¡£
¡¼¥·¥ó¥¬¡¼¡¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥«¥È¡§ËÍ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Ñ¥ó¥Æ¥é¡£¡Ê¥Õ¥£¥ë¡¦¥¢¥ó¥»¥ë¥â¤Î¡Ë¤¢¤Î¥·¥ã¥¦¥È¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÏÃ¤·Êý¤ä±éµ»¤âÂç¹¥¤¡£¤¢¤È¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ï²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤·¤«¤âfacha¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Î¥¹¥é¥ó¥°¤Ç¡É¥«¥Ã¥³¤è¤µ¡É¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£
¥Ñ¥³¡§¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç°ìÈÖ±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥°¥í¡¼¥ô¥¡¡¼¡Ê¥Á¥ã¥¤¥ë¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥¬¥ó¥Ó¡¼¥Î¡Ë¡£µÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢²»³Ú¤âºî¤Ã¤Æ¤ë¡£Èà¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ì¤â¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤·¡¢Á´Éô¤¬¾Ð¤¨¤ë¤Î¤âºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤³¤³ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÖ¥·¥ã¡¼¥×¤Ç»É·ãÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£
¥«¥È¥Ñ¥³¤Ï²áµî¤Ë¥Ñ¥ó¥Æ¥é¡ÖWalk¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¼¡ÖOUKE¡×¡ÖCono Hielo¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½é´ü¤Î²»¸»¤òÊ¹¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¥Ñ¥³¤µ¤ó¤Î²Î¤¤Êý¤ä¥é¥Ã¥×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬º£¤ÈÀÎ¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥Ï¥¹¥¡¼¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊÀ¼¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ñ¥³¡§°Õ¼±Åª¤ÊÊÑ²½¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ê2019Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Ë¡ÖOUKE¡×¤ÏËÍ¤é¤¬ºî¤Ã¤¿3¤ÄÌÜ¤Î¶Ê¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËËÍ¤¬²Î¤¤»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ëºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤À²ÎÀ¼¤â¤¢¤Þ¤êËá¤«¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÁÆºï¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¶Ê¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤É½¸½¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤µ¡£
¥Ñ¥³¤Î¥Ï¥¹¥¡¼¤Ê²ÎÀ¼¤¬Âç³èÌö¡¢¥é¥¤¥ÖÄêÈÖ¶Ê¡ÖBABY GANGSTA¡×
¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤È¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥ë¡¼¥Ä
¡¼¼¡¤Ï¥«¥È¥ê¥¨¥ë¤µ¤ó¡£ÀÎ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ´é¤Ë¡É7¡É¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö°ìÀ¸»Ä¤ë½ý¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤Î½ý¤¬¡¢ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ë¤ÏÆóÅÙ¤È¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥«¥È¡§¤¢¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯·èÄêÅª¤Ê»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Îº¢¡¢ËÍ¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÎÅÅ¼Ö¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢·Ý¤ò¤·¤Æ¡¢Ë¹»Ò¤ò²ó¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤éÅê¤²Á¬¤ò¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¦³Û¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡£¤½¤Îº¢¤ÎËÍ¤Ï¡¢¼«Í³¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¶¡¼¥ÈÉÕ¤¤Î¤Þ¤È¤â¤Ê¿©»ö¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼êÃÊ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
´é¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤·¯¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤ÄÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤µ¡£´é¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´ë¶È¤Ã¤Æ¤Þ¤º¸Û¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç?¡¡¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ë´Ø¤ï¤ëÆ»¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
Photo by @faraci
¡Ý¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÏÅö½é¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥Ã¥×¤ä¥¢¡¼¥Ð¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤³¤È¤âº£¤ÎÏÃ¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¥«¥È¡§¾¯¤·´Ø·¸¤¢¤ë¤Í¡£°ìÈÖ¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¥Ñ¥³¤È¤¤¤ë¤È¡ÊÊý¸þÀ¤¬¡Ë¾ï¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡£ËÍ¤é¤ÏË°¤À¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢ÁÏºî¤Î¥×¥í¥»¥¹¤âÊÑ¤¨¤ë¤·¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤âÊÑ¤¨¤ë¤·¡¢°Õ¸«¤âÊÑ¤¨¤ë¤·¡¢Éþ¤âÊÑ¤¨¤ë¡£¤â¤Î¤Î¸«Êý¤â¡¢Ãæ¿È¤â³°¸«¤âÁ´ÉôÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¤ó¤À¡£
º£¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ë¤³¤È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÙ¤ì¤Ê¤¤¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡¦¥í¥Ã¥¯¤«¤éÅ¾¸þ¤·¤¿¤ó¤À¡£¥×¥í¥°¥ì¤ÏÍÙ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇËÍ¤é¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡É²Ô¤²¤ëÆ»¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤µ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê²óÅú¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡Ä¡Ä¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¡¢ËÍ¤é¤Ï²¿¤Ë¤Ç¤â¤¹¤°Ë°¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡£ÂèÆó¤Ë¡¢º£¤Ï¤ª¶â¤¬²Ô¤²¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡£¥¤¡¼¥¸¡¼¤ÊÆ»¤òÁª¤ó¤À¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£º£¡¢ËÍ¤é¤Ï¥Ý¥Ã¥×¤òºî¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤ëºÇÃæ¤Ê¤ó¤À¡£
Astor»þÂå¤Î±ÇÁü¡¢¥Ñ¥³¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿
¡Ý¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬°ÊÁ°¤ËÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿Astor¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤Î¥×¥í¥°¥ì¤ä¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥¹¥Ô¥Í¥Ã¥¿¤Ê¤É¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¤ËÄÌ¤¸¤ë²»³ÚÀ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Á°±ÒÅª¤Ê¥í¥Ã¥¯¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¸½ºß¤Î²»³ÚÀ¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥«¥È¡§¤½¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëÁ°¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£·¯¡ÊÉ®¼Ô¡Ë¤Î¸å¤í¤Ë¤¢¤ë¥ì¥³¡¼¥ÉÃª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¤½¤³¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¶¥Ã¥Ñ¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡£Èà¤Ã¤ÆËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£
¡½¤ª¹¥¤¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¾þ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥«¥È¡§¤¤¤¤¤Í¡¢¡Ê¥¶¥Ã¥Ñ¤Ï¡Ë¥Þ¥¸¤Ç¥¤¥«¤ì¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¦¤ó¡£¾¯¤·¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤è¡£º£¤Ï¥Ñ¥³¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¼ç¤Ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£Èà¤Ï²Î»ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¿À·Ð¼Á¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÃ´Åö¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú´ï¤ò±éÁÕ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢º²¤È¼ê¤ËÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥í¥°¥ì¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤º¤Ã¤È¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡£¤À¤«¤é¡¢¥×¥í¥°¥ì¤«¤é¤ÏÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤¢¤¢¤¤¤¦²»³Ú¤¬¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡£²»³Ú¤Ë¤Ï¼þ´ü¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Ç¤â¥×¥í¥°¥ì¤Î¼ï¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤Í¡£¥×¥í¥°¥ì¤Î¥¬¥Á¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤«¤é¤ÏÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤¦¤ó¤À¡£
¥×¥ê¥ó¥¹¡ß¥×¥í¥°¥ìÅª¤Ê¡ÖBAD BITCH¡×¤Ï¥«¥È¤Î¸«¤»¾ì¡¢¸åÈ¾¤Ç¤Ï¥®¥¿¡¼¥½¥í¤âÈäÏª
¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥¹¥Ô¥Í¥Ã¥¿¤¬Î¨¤¤¤¿¥×¥í¥°¥ì¡¦¥Ð¥ó¥É¡¢¥¤¥ó¥ô¥£¥·¥Ö¥ì¤Î¶Ê¡ÖEl Anillo del Capitán Beto¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥«¥È
¡¼¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î²»³Ú¤ò¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ó»ïUSÈÇ¤Ï¡Ö¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡¦¥È¥é¥Ã¥×¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥È¥é¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤ÏÅþÄìÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¡¼¤Ê²»³ÚÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥È¡§¡Ö¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡¦¥È¥é¥Ã¥×¡×¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¡¢½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¡£Ë«¤á¸ÀÍÕ¤ß¤¿¤¤¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥È¥é¥Ã¥×ÏÈ¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡£ËÍ¤¬´é¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¤È¤«¡©¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¶«¤ó¤À¤ê¡¢·²½°¤òÀú¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¾ï¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤ë²»³Ú¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤¿¤·¤«¤ËËÍ¤é¤Î²»³Ú¤Ï¡¢»þ´Ö¤Î¼è¤êÊý¤â¥¡¼¡ÊÄ´¡Ë¤â¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢¡Ê¥¸¥ã¥ó¥ëÅª¤Ë¤â¡Ë¤¹¤´¤¯Éý¤¬¹¤¤¤è¤Í¡£¥¨¥¯¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÊÀÞÃïÅª¡Ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Í¡£
¡¼¥Ñ¥³¤µ¤ó¤Ï2019Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¡ÉÌ¤Íè¤Î¥Ñ¥ó¥¯¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¥Ñ¥³¡§¤½¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤³¤È¡¢º£¸À¤ï¤ì¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Îº¢¤ÎËÍ¤é¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¥È¥é¥Ã¥×Á´³«¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤µ¡£¡ÖJala Jala¡×¤¬½Ð¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ËÍ¤é¤Î²»¤ä¶Ê¤Ë¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¥È¥é¥Ã¥×¤¬¿§Ç»¤¯½Ð¤Æ¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¤â¤¦¡¢¥È¥é¥Ã¥×¤È¤«¡ÉÌ¤Íè¤Î¥Ñ¥ó¥¯¡É¤ÏÂ¾¤ÎÃ¯¤«¤ËÇ¤¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤À¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢º£¤Ç¤â»þ¡¹¡Ä¡Ä¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖLA QUE PUEDE, PUEDE¡×¤Î¥ô¥¡¡¼¥¹¤È¤«¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Ö¹¶·âÅª¤Ç¹Ó¡¹¤·¤¤¤â¤Î¡×¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡£
¥«¥È¥Ñ¥³¤³¤ÈCA7RIEL & Paco Amoroso¤ò¤Ä¤¤¤ËÀ¸¤ÇÌÜ·â¡ª
º£¸«¤ë¤Ù¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈNo.1¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¨¤¤¤È¤Ï¡£À¤³¦Åª¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤À¤±¤¢¤êÀª¤¤¤¬·å°ã¤¤¡£15000¿Í¤ÎÂç¹ç¾§¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¿¡£¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï´ñÀ×¤À¤Í¡£#¥«¥È¥Ñ¥³
¢¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¡£À¨¤¹¤® pic.twitter.com/Sehn8RhNBe
- ¾®·§½ÓºÈ (@kitikuma3) May 29, 2025
¥«¥È¥Ñ¥³¤Î¥é¥Ã¥×¤¬¸Â³¦¤Þ¤Ç¤»¤á¤®¹ç¤¦¡ÖLA QUE PUEDE, PUEDE¡×¤â¥é¥¤¥Ö¿Íµ¤¶Ê¡ÊÆ°²è¤ÏÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¼¥«¥È¥ê¥¨¥ë¤µ¤ó¤Ï¥á¥¿¥ë¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¥«¥È¡§¤¦¤ó¡¢ËÍ¤Ïº£¤Ç¤â¡ÊBarro¤È¤¤¤¦¡Ë¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÇºÇ¹â¤Î¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£
¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Æ¡¢¥«¥È¥ê¥¨¥ë¤µ¤ó¤Î¥®¥¿¡¼¤Ë¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ï¡©
¥«¥È¡§°ìÈÖ¤Ï¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¡¦¥ô¥¡¥¤¤À¤Í¡£¤½¤ì¤«¤éËÍ¤ÎÉã¤µ¤ó¡£ÎÁÍý¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥£¡¼¡¦¥ì¥¤¡¦¥ô¥©¡¼¥ó¤Î¶Ê¤È¤«¡¢¥Ú¥ó¥¿¥È¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¹¥±¡¼¥ë¤òÃÆ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡£Â¾¤Ë¤ÏÃ¯¤«¤¤¤¿¤«¤Ê¡Ä¡Ä¥Ì¡¼¥Î¡¦¥Ù¥Ã¥Æ¥ó¥³¡¼¥È¡ª¡¡¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¤Í¡£¤Û¤ó¤È¤Ë°¦¤·¤Æ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¿Í¡¢¥Ñ¥ó¥Æ¥é¤Î¥À¥¤¥à¥Ð¥Ã¥°¡¦¥À¥ì¥ë¤â¡ª
¥«¥È¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡¢Barro
¡ØPAPOTA¡Ù¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¡¢6ºÐ¤«¤éÂ³¤¯±Ê±ó¤ÎÍ§¾ð
¡¼Tiny Desk¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ¿·ºî¡ØPAPOTA¡Ù¤Ç¤Ï¥é¥Æ¥ó¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¤Ê¤ÉÀ¸±éÁÕÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¸½ºß¤Î¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Î±Æ¶Á¸»¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¥«¥È¡§·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢ËÍ¤é¤Ë°ìÈÖ¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤é¤ÎÍ§Ã£¡Ê¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤Ê¤ó¤À¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ§Ã£¤¿¤Á¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¥¸¥ã¥¸¡¼¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤êºî¶Ê²È¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡£¤¸¤ã¤¢¡¢ËÍ¤é¤ÎÍ§Ã£¤äËÍ¤é¼«¿È¤¬²¿¤òÄ°¤¤¤Æ¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤µ¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¢¥Þ¥¤¥ë¥¹¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¡Ä¡ÄÌ¾Á°¤òµó¤²¤ì¤Ð¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢Ìµ¿ô¤Î¥Ð¥ó¥É¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¿¡£
Tiny Desk¤Î¤È¤Ãæ¿´¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¡£Èà¤é¤Ë¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Í³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤Î¤³¤Î¿·¤·¤¤¥Õ¥§¡¼¥º¡£ËÍ¤é¤¬ËÜÅö¤ËÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤ë¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ä¡ÖÁÇ´é¤ò¤µ¤é¤¹¤³¤È¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥á¥¤¥¯¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¥ª¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó¤â»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£
¡¼¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼ÁÌä¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î±éÁÕ¤â°µ´¬¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð²ñ¤¤¤äÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥«¥È¡§¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ú¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¤Ï¡¢Astor»þÂå¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤Í¡£¤â¤¦²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÃç´Ö¤À¤è¡£ËÍ¡Ê¤È¥Ñ¥³¡Ë¤Ïº£31ºÐ¤À¤±¤É¡¢¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥Ö¥ê¥ó¤Ï¤Þ¤À23ºÐ¤Î¼ã¼Ô¤Ç¡¢°ÊÁ°¤ÏËÍ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¿¤ó¤À¡£²¿Ç¯¤«Á°¤Ë¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Ë¶¯¤¤ËÍ¤ÎÊì¹»¤Ç¡¢º£°ìÈÖ¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤òÄ´¤Ù¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÃ¯¤¬°ìÈÖ¾å¼ê¤¤¤ó¤À¡© ¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ²ó¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Åö»þ¤ÎËÍ¤Ï¤â¤¦Â´¶È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤½¤³Ì¾Á°¤âÇä¤ì¤Æ¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë³Ø¹»¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥Ö¥ê¥ó¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»Ò¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂÛ»ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥µ¥¤¥º¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»Ò¤¬¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯»Ñ¤Ï¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿º¸¾å¤¬¥Õ¥§¥ê¥Ú¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¡ÊBa¡Ë¡¢»°Ï¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡£Ãæ±û±ü¤¬¥Þ¥¯¥·¡¦¥µ¥¸¥§¥¹¡ÊPerc¡Ë¡¢±¦¾å¤¬¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥¸¥ã¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ê¡ÊDr¡Ë¡ÊPhoto by Va Nelsen¡Ë
¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥Ö¥ê¥ó¤¬¸°È×¤òÃÆ¤¯¥¸¥ã¥º¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ
¥«¥È¡§¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥¸¥ã¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ê¤Î¾ì¹ç¤ÏµÕ¤Ç¡¢Èà¤Î¥é¥¤¥Ö¤â´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¤º¤Ã¤ÈËÍ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤Î¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤Èº£¡¢Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡£¤À¤«¤é¡Ê¥Ð¥ó¥É¤Ë¡Ë3À¤Âå¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ê²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤À¡£Éã¿Æ¡¢Êì¿Æ¡¢²¿¤Ç¤â²õ¤¹¥¯¥½¥¬¥¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢PAI¡Ê¥Þ¥¯¥·¡¦¥µ¥¸¥§¥¹¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥È¤¬¤¤¤Æ¤Í¡£Èà¤Î¥¹¥¦¥£¥ó¥°´¶¤Ï¤â¤¦ÊÌ³Ê¤À¤è¡£¤¢¤ì°Ê¾å¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡£
4¿Í¤È¤â¡¢¤ª¶â¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤«¤éÂç¹¥¤¤À¡£¤ß¤ó¤Ê³Æ¡¹¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤¬½¸¤Þ¤ë¤ÈÆÃÊÌ¤Ê²¿¤«¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£Âç¤¤ÊÅ¨¤òÅÝ¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎµðÂç¤Ê¥á¥¬¥¾¡¼¥É¡Ê¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¹çÂÎ¥í¥Ü¡Ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤Í¡£
¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥¸¥ã¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ê¤Î¥É¥é¥à¥½¥í
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
PAI(@maxisayes)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
¥Þ¥¯¥·¡¦¥µ¥¸¥§¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥ó±éÁÕ¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿±ÇÁü
¡¼¡ØPAPOTA¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÊÃË¤é¤·¤µ¡×¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë¤ª¤Á¤ç¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥Ñ¥³¡§ËÍ¤é¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¥æ¡¼¥â¥¢¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Èº£µ¯¤¤Æ¤ë¤³¤È¡ÊTiny Desk°Ê¹ß¤ÎµÞ·ã¤ÊÊÑ²½¤ËÈ¼¤¦¸ÍÏÇ¤¤¤ä³ëÆ£¡Ë¤òºîÉÊ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£º£¤Ã¤Æ¡¢SNS¤Ë¤Ï¡É¼«¾Î¡¦À®¸ù¤ÎÅÁÆ»»Õ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢ÍÎÁ¤Î¹ÖºÂ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤Í¡£ ¡Ö²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢À®¸ù¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¶â¤òÊ§¤¨¡×¤È¤«¤µ¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¸½¾Ý¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃã²½¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ËChatGPT¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡Éº£¤Ã¤Ý¤µ¡É¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÌÌ¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¡¼¡Ö#TETAS¡×¤Î¸åÈ¾¡¢Y2K¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ê¤Ç²Î¤¦Å¸³«¤Ë¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ñ¥³¡§¤¢¤ì¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Çºî¤Ã¤Æ¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤Õ¤¶¤±¤¿¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤±Ñ¸ì¤ÎÃ±¸ì¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡ÊMV¤ÎËÁÆ¬¤Ë¡Ë¡É¥¸¥ó¥Ð¥é¥ó¥É¡É¤È¤¤¤¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Èà¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥À¡¼¤ò½Ð¤¹¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÀßÄê¤Ê¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤Áá¸ý¸ÀÍÕ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Î»þÂå¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ã¤Ý¤¤¥µ¥Ó¤¬É¬Í×¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ó¤¬Í×¤ë¤Ã¤Æ¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¾Ð¤¤¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Ö²¿¤³¤ì¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é°ì½ï¤Ë¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¡¼¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡ÖEL DÍA DEL AMIGO¡×¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÍ§¾ð¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥«¥È¡§Í§¾ð¤Ã¤ÆÃ¯¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ì¿Í¤Ï¿ÆÍ§¤Ã¤Æ¸Æ¤Ù¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤¢¤Î¶Ê¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¤Î¤¬¤Þ¤¿ºÇ¹â¤Ç¤µ¡£¤½¤³¤ËÍ§¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤À¡£1Ëü¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¤¢¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦¤È¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ê´ÑµÒ¤¬¡Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢3¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¤è¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯Í§¾ð¤Î»¿²Î¤À¡£ËÍ¤ÏÍ§¾ð¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤óÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡¼¤½¤Î¡ÖEL DÍA DEL AMIGO¡×¤Ï¡¢¡Ò·¯¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿Æü¤Î¤³¤È¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ë¡© / ¤¢¤ÎÆü¡¢ËÍ¤Ï¡Ö·¯¤Î¤¿¤á¤Ê¤éÌ¿¤À¤Ã¤Æ·ü¤±¤é¤ì¤ë¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ó¤È¤¤¤¦°ìÀá¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿Æü¤Î¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
¥«¥È¡§ËÍ¤é¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï6ºÐ¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£6ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Ã¤Á¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤ë¤ó¤À¡£¡É¥×¥ê¥Þ¥ê¥¢¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢5ºÐ¤Þ¤ÇÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢6ºÐ¤Ç¿·¤·¤¤¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È½Ð²ñ¤¦¡£6ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ê¤ï¤±¤µ¡£
¤½¤ì¤Ç¤Í¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡Ä¡ÄËÍ¤é¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎÙÆ±»Î¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¶öÁ³¡¢Æ±¤¸´ù¤Î²£¤Ë¡£¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤¬½ÐÀÊ¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¥«¥È¥ê¥¨¥ë¡¦¥²¥ì¥¤¥í¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¼ê¤òµó¤²¤¿¡£¼¡¤Ë¡Ö¥¦¥ê¥»¥¹¡¦¥²¥ê¥¨¡¼¥í¡Ê¥Ñ¥³¤ÎËÜÌ¾¡Ë¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢Èà¤â¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¼ê¤òµó¤²¤¿¡£ËÍ¤¿¤ÁÌ¾»ú¤¬¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¿¤«¤é¡¢ÀèÀ¸¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á·»Äï¤Ê¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Ï´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤¦¤ó¡×¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤é¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÎÆü¡£ËÍ¤é¤ÏºÇ½é¤«¤é¡É·»Äï¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡£ËÜÅö¤Ë¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤è¡£
¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¤È¤Î´Ø·¸¡¢ÆüËÜ¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¡×
¡¼Instagram¤Î¡ÖClose Friend Only¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¤Ç¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¥«¥È¥ê¥¨¥ë¤µ¤ó¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥³¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥«¥È¡§ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÊÌ¤ÎÏÇÀ±¤Ë¹Ô¤¯¡×¤Î¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¡£Ê¸»ú¤Î½ñ¤Êý¤âµÕ¤À¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ËÍ¤é¤Î¹ñ¤È¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÈ¿ÂÐ¡£Ê¹¤¤¤¿ÏÃ¤À¤È¡¢¤¹¤´¤¤¤È¤³¤é¤·¤¤¤Í¡£Á´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤µ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖÌ¤ÃÎ¤Î¤â¤Î¤Ë¼æ¤«¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
¥Ñ¥³¡§ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éÊªÀ¨¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£ÃÏ²¼Å´¤«ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Á´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¹ß¤ê¤Æ¡¢¤Õ¤é¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤¿Å¹¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ö¥é¥Ö¥é¤·¤¿¤ê¡£Â¾°¦¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Í¡£
¡¼ºÇ¶á¡¢Twitch¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¤ÏÌ¤È¯É½¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯½éÆü¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¡¢¥«¥È¥Ñ¥³¤ÎÁ°Æü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ñ¥³¡§Èà¤È¤ÏµîÇ¯11·î¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤«¡¢ÀµÄ¾¤¢¤ó¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£±¿ÎÉ¤¯¿ô»þ´Ö¤À¤±¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥¦¥Þ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²¿¤«¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¡£¤½¤ÎÆü¡¢°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥¦¥ó¥¹¡Ê²¾¥ß¥Ã¥¯¥¹²»¸»¡Ë¤ò¡¢WhatsApp¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Ê¤¬¤éËá¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤³¤«¤éº£Ç¯2·î¤Ë¤Þ¤¿¥í¥ó¥É¥ó¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²¿Æü¤«¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇºÆ¤Ó°ì½ï¤Ëºî¶È¤·¤¿¡£¼¡¤Ï¥®¥ê¥·¥ã¤Ç¤Þ¤¿¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤è¡£Èà¤Ï¤â¤¦¿·¤·¤¤Í§Ã£¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Èà¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£
¥«¥È¡§¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¢Âç¹¥¤¤À¤è¡ª
¡¼¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÃç¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡ª¡¡¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Î¶¦±é¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥«¥È¡§Èà¤Ã¤Æ¡Ö¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÈ¢¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¼¡¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Ã¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Èà¤È¤¤¤ë¤È²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Á´Éô¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ê¤ó¤À¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢Èà¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤À¤«¤é¡£
Twitch¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤ÎÌ¤È¯É½¥³¥é¥Ü¶Ê
¡¼7·î¤Î¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥Ñ¥³¡§ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ø±é¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤ÇÎ×¤à¤è¡£¤â¤·µö¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢±ê¤Î±é½Ð¤âÆþ¤ì¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡ÄÆüËÜ¤Ã¤Æ²Ö²Ð¤È¤«²Ð¤Î±é½Ð¤Ë´²ÍÆ¤«¤É¤¦¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£²Ð¤¬»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤é¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²Î¤ò²Î¤¦¤è¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢ËÍ¤¿¤Á¤âÆÃÊÌ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡£ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤è¡£²¿ÅÙ¤Ç¤â¸À¤¦¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç°ìÈÖ¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤À¤«¤é¡£º£²ó¤ÎÍèÆü¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤À¡£
¡¼²¿¤«¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¥«¥È¡§¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤è¡£ËÍ¤é¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤«¥®¥Õ¥È¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¡ÖÍ½ÁÛ³°¤Î¤³¤È¤ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤«¤Ê¡£
Photo by Rafael Avcioglu
¡¼¡ØPAPOTA¡Ù¤ÎÆüËÜÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡ÖDUMBAI¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤ë¿Íµ¤¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢À©ºî»þ¤Ï¤É¤ó¤Ê°Õ¿Þ¤ò¹þ¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ñ¥³¡§¤¢¤Î¶Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¶Ê¤À¤è¡£¥Ý¥Ã¥×¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¯¥é¥Ö¤ÇÄ°¤±¤ë¶Ê¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤«¤«¤ë¶Ê¡×¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æº£¤ä¡ÖDUMBAI¡×¤Ï¡¢ËÍ¤é¤Î³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤¦¤Éº£¡Ê¼èºà»þ¡Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥Ç¥£¡¼¥×¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸ì¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡ÖDUMBAI¡×¤Ï¤½¤Î¿¿µÕ¡£³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¶Ê¤À¤«¤é¡£
¥«¥È¡§Æ¬¤ò¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤·¤Æ¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯ÂçËÜÌ¿¡Ö¥«¥È¥Ñ¥³¡×¤É¤³¤¬³×¿·Åª¡©¡¡À¤³¦ÅªÇ®¶¸¤ÎÍýÍ³¤ò15000¿Í¥é¥¤¥Ö¤«¤é¹Í»¡
¡Ö¥«¥È¥Ñ¥³¡×Ca7riel & Paco Amoroso¡¢·ãÆ°¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡ØPAPOTA¡Ù
¥«¥È¥ê¥¨¥ë¡õ¥Ñ¥³¡¦¥¢¥â¥í¥½
¹ñÆâÈ×CD¡§È¯ÇäÃæ
ÂÐÌõ¡¿¥é¥¤¥Ê¡¼¡¿¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯ÉÕ¤¡¿¡Ê½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄê¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉõÆþ
¹ØÆþ¡§https://ca7rielpaco.lnk.to/Papota_JPAW
¡Ú¼ýÏ¿¶Ê¡Û
1¡¥¥¤¥ó¥Ý¥¹¥È¡¼¥ë
2¡¥¡ô¥Æ¡¼¥¿¥¹
3¡¥¥ì¡¦¥Õ¥©¥í
4¡¥¥¨¥ë¡¦¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ç¥ë¡¦¥¢¥ß¡¼¥´
5¡¥¥É¥¥¥ó¥Ð¥¤¡Ê¥é¥¤¥ô¡¦¥¢¥Ã¥ÈNPR MUSIC¥¿¥¤¥Ë¡¼¥Ç¥¹¥¯¡Ë
6¡¥¥¨¥ë¡¦¥¦¥Ë¥³¡Ê¥é¥¤¥ô¡¦¥¢¥Ã¥ÈNPR MUSIC¥¿¥¤¥Ë¡¼¥Ç¥¹¥¯¡Ë
7¡¥¥ß¡¦¥Ç¥»¥ªX¥Ð¥Ã¥É¡¦¥Ó¥Ã¥Á¡Ê¥é¥¤¥ô¡¦¥¢¥Ã¥ÈNPR MUSIC¥¿¥¤¥Ë¡¼¥Ç¥¹¥¯¡Ë
8¡¥¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡¦¥®¥ã¥ó¥°¥¹¥¿¡Ê¥é¥¤¥ô¡¦¥¢¥Ã¥ÈNPR MUSIC¥¿¥¤¥Ë¡¼¥Ç¥¹¥¯¡Ë
9¡¥¥é¡¦¥±¡¦¥×¥¨¥Ç¡¦¥×¥¨¥Ç¡Ê¥é¥¤¥ô¡¦¥¢¥Ã¥ÈNPR MUSIC¥¿¥¤¥Ë¡¼¥Ç¥¹¥¯¡Ë
10¡¥¥É¥¥¥ó¥Ð¥¤¡¡¡ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡¦¥È¥é¥Ã¥¯
FUJI ROCK FESTIVAL '25
2025Ç¯7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢27Æü¡ÊÆü¡Ë
¿·³ã¸©¡¦ÅòÂôÄ® ÉÄ¾ì¥¹¥¡¼¾ì
¢¨¥«¥È¥ê¥¨¥ë¡õ¥Ñ¥³¡¦¥¢¥â¥í¥½¤Ï7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë½Ð±é
https://fujirockfestival.com