ÅÁÀâ¤Î²ÈÀ¯ÉØ¡¦»ÖËã¤µ¤ó¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¡È¿åÍ·¤Ó¡É¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö²æ¤¬²È¤Ë¤Ï¥¯¡¼¥é¡¼¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²Æ¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ÈÅÁÀâ¤Î²ÈÀ¯ÉØ¡¦»ÖËã¤µ¤ó¡É¤³¤È¥¿¥µ¥ó»ÖËã»á¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤È¤ÎÎÃ¤·¤²¤Ê¿åÍ·¤Ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÖËã¤µ¤ó¤¬¸ø³«¤·¤¿²ÈÂ²¤ÎÎÃ¤·¤²¡È¿åÍ·¤Ó¡É¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡»ÖËã¤µ¤ó¤Ï¡Ö²æ¤¬²È¤Ë¤Ï¥¯¡¼¥é¡¼¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²Æ¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢°¦¸¤¤Î¥ß¡¼¥«¤Á¤ã¤ó¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍ·¤ÖÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÌÀ¤±Êý¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´¨¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¤ß¤ó¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä°ìÃú¤Ç¡Ê»ä°Ê³°¡Ë¡¢¿åÍ·¤Ó¤â¤«¤É¹¤â¡¢¤è¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È²ÈÂ²»þ´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²Æ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë»ÖËã¤µ¤ó¤Ë¡¢º£²ó¤âÂ¿¤¯¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÖËã¤µ¤ó¤¬¸ø³«¤·¤¿²ÈÂ²¤ÎÎÃ¤·¤²¡È¿åÍ·¤Ó¡É¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡»ÖËã¤µ¤ó¤Ï¡Ö²æ¤¬²È¤Ë¤Ï¥¯¡¼¥é¡¼¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²Æ¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢°¦¸¤¤Î¥ß¡¼¥«¤Á¤ã¤ó¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍ·¤ÖÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÌÀ¤±Êý¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´¨¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¤ß¤ó¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä°ìÃú¤Ç¡Ê»ä°Ê³°¡Ë¡¢¿åÍ·¤Ó¤â¤«¤É¹¤â¡¢¤è¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È²ÈÂ²»þ´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²Æ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë»ÖËã¤µ¤ó¤Ë¡¢º£²ó¤âÂ¿¤¯¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£