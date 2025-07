人気アニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』(略称:ぼざろ)の作中に登場し、出演声優たちによるガールズバンド・結束バンド初となる海外ワンマンライブ『KESSOKUBAND LIVE in KOREA 「From Shimokitazawa」』が、12月6日に開催されることが決定した。7月22日18時よりチケット販売がスタートする。『ぼっち・ざ・ろっく!』は、芳文社・『まんがタイムきららMAX』にて連載中の、はまじあきによる人気4コマ漫画が原作。極度の人見知りで陰キャな少女・後藤ひとりが<結束バンド>というバンドに加入し、伊地知虹夏、山田リョウ、喜多郁代の3人の個性的なメンバーとともに成長していくストーリー。

2022年10月〜12月にテレビアニメが放送されると、若者を中心に人気が爆発し、数々の賞を受賞するなど、国内外問わず絶大な支持を獲得。2024年には劇場総集編が前編・後編で公開され、テレビアニメ第2期の制作も決まっている。音楽面では<結束バンド>のフルアルバム『結束バンド』が2023年のオリコン「作品別売上数部門 デジタルアルバムランキング」年間1位を獲得するなど、大きな旋風を巻き起こした。23年5月にはZepp Haneda(Tokyo)でのワンマンライブを成功させ、24年にはROCK IN JAPAN FESTIVALをはじめとした大型フェスや「Venue101」など音楽番組にも出演するなど、アニメの枠を飛び出て新たなファン層を獲得。24年には全国5大都市にてZeppツアー「We will」を、25年2月には初のアリーナワンマンとなる「We will B」を開催。その熱気は国内にとどまらず、海外へのイベントにも積極的に参加するなどワールドワイドな活躍を見せている。■KESSOKUBAND LIVE in KOREA 「From Shimokitazawa」・出演:青山吉能、鈴代紗弓、水野朔、長谷川育美・Band:三井律郎(Gt.)、比田井修(Dr.)、高間有一(Ba.)、akkin(Gt.)・日程:2025年12月6日(土)開演 19:30・会場:KINTEX 第9ホール